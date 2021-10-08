Ще 12 ознак раку, які зазвичай ігнорують жінки

Ще 12 ознак раку, які зазвичай ігнорують жінки

Повністю захиститися від раку неможливо, проте можна суттєво знизити ризик онкологічних захворювань, якщо бути уважною до свого організму і відвідувати фахівців регулярно.

У першій частині статті про рак у жінок ми надали 6 непрямих ознак можливого онкологічного захворювання.

Тепер розповідаємо ще про 12 симптомів раку, які зазвичай не беруть до уваги жінки.

Зміни шкіри у важко помітних місцях

Шкіру на спині, верхній частині голови або за вухами чи на ногах ми перевіряємо зрідка. Те саме стосується нігтевих пластин. Вертикальні темні смуги на нігтях - одна з ознак піднігтьової меланоми, раку нігтьового ложа, кажуть лікарі.

Щорічно перевіряйте все тіло на наявність нових аномальних змін, пошкоджень шкіри.

Рекомендовано: якщо ви помітили зміни на шкірі та нігтях, проконсультуйтеся з лікарем.

Охриплість голосу

"Осиплість голосу, також відома як дисфонія, може бути ознакою раку голосових зв'язок", - каже доктор медичних наук, завідувач відділом отоларингології Інна Хусейн.

"Часто дисфонію відносять до ларингіту, але це може бути першою ознакою раку", - додає медик.

Рекомендовано: потрібно провести оцінку голосових зв’язок за допомогою ларингоскопії після чотирьох тижнів стійкої хрипоти. Зверніться до отоларинголога, щоб оцінити голосові зв’язки.

Рак голосових зв’язок піддається лікуванню краще, ніж інші злоякісні пухлини гортані.

Білі або червоні плями у ротовій порожнині

Біла або червона пляма, яка не зникне - вона може бути на язиці, піднебінні, яснах, внутрішній щічці або губі, - може вказувати на раку ротової порожнини. Якщо вона зберігається понад три тижні, обов'язково зверніться до стоматолога або лікаря.

Рекомендовано: обов'язково відвідайте свого стоматолога двічі на рік.

Нерегулярні місячні чи їх відсутність

Порушення менструального циклу може вказувати на проблеми.

Кров’янисті виділення чи рясні місячні протягом кількох днів між менструаціями, після статевого акту або через кілька місяців після припинення менструації - тривожна ознака.

Рекомендовано: якщо ви спостерігаєте будь-який з цих симптомів, заплануйте візит до свого лікаря.

Хронічний тазовий біль

Цей біль виникає в ділянці органів тазу протягом 6 місяців та важко піддається лікуванню. Подібні болі обмежують фізичну активність та інтимне життя, стає причиною поганого настрою та депресії.

"Якщо жінки мають періодичне здуття живота або будь-які ненормальні тазові болі - наприклад, болючість та утруднення сечовипускання, - їм слід це перевірити", - каже доктор медичних наук, гінекологічний онколог та засновник Фонду Левіна для боротьби з жіночим раком Шарін Левін.

Необхідно оцінити будь-які нові симптоми, що виникають часто або повторюються.

Рекомендовано: якщо такі симптоми поодинокі, це нормально, але все, що виходить за рамки цього, стає проблемою. Зверніться до лікаря.

Втрата апетиту

Раптова втрата апетиту може бути тривожною ознакою.

Якщо у вас надовго притупилося почуття голоду, і ви стали їсти менше, ніж зазвичай, це теж тривожний сигнал, навіть якщо у вас відсутні інші симптоми.

Рекомендовано: заплануйте візит до свого лікаря.

Надмірна вага

Дослідження показують, що 13 різних видів раку пов'язані із зайвою вагою.

Рекомендовано: вживайте необроблені продукти, що багаті на клітковину. Часто пийте воду. Це допоможе довше відчувати ситість і зменшить тягу до цукру.

Їжте багато овочів і фруктів, обирайте цільнозерновий хліб.

"Оброблені продукти створені для того, щоб змусити нас з'їдати більше", - кажуть дієтологи.

Новий тип головного болю

У багатьох з нас болить голова, іноді щодня, щотижня або щомісяця. Для більшості людей ці головні болі мають однакові закономірності. Однак, якщо голова стала боліти якось інакше, навіть якщо це незначний головний біль, його варто оцінити.

Пухлина мозку може створювати підвищений тиск у мозку або перешкоджати всмоктуванню та розподілу спинномозкової рідини, що може призвести до болю.

Рекомендовано: якщо ви відчуваєте нові напади головного болю, зверніться до лікаря.

Нудота, постійна печія і блювота

Найчастіше нудота не викликає особливого занепокоєння, вона є вторинною причиною вірусного гастроентериту або іншого тимчасового захворювання. Однак іноді стійка нудота і блювота можуть бути викликані повільно зростаючою масою мозку.

Рекомендовано: при регулярних нападах своєчасне звернення до фахівця допоможе уникнути серйозних проблем. Ведіть щоденник стану, де фіксуйте тривалість синдрому, супутні симптоми. Це допоможе фахівцям при постановці діагнозу.

Нічна пітливість

Часто жінки пов'язують це з симптомами менопаузи, але піт, що виникає переважно вночі, може бути пов'язаний з різними злоякісними утвореннями, такими як лімфома.

Рекомендовано: регулярно відвідуйте лікаря первинної ланки, принаймні раз на рік. Якщо щось суттєво зміниться у вашому здоров'ї, зверніться до лікаря і повідомте його, щоб визначити, чи потрібно проводити додаткові обстеження.

Хронічний біль

Жінки також можуть не помітити постійний біль, головним чином тому, що вони, як правило, ставлять себе на останнє місце, коли йдеться про їхні власні потреби у здоров'ї.

Рекомендовано: не ігноруйте нові проблеми, і якнайшвидше перевірте себе. Ви в себе єдина.

Задишка

Рак легенів є провідною причиною смерті від раку у жінок. Найпоширеніший підтип раку легенів у жінок називається аденокарциномою, яка має такі симптоми, як задишка, втрата ваги, біль у грудях або втома.

Рекомендовано: відвідуйте лікаря первинної ланки раз на рік. А при такому симптомі, як задишка, проконсультуйтеся з ним негайно.

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