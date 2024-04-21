Ще один аргумент на користь кави: нове дослідження показало, що цей напій подовжує життя м'язів

Завдяки результатам останнього дослідження відкрилося більше можливостей для подолання особливого стану, який називається саркопенія. Це поступове ослаблення м'язів, яке відбувається через зміни на клітинному рівні, пов'язані зі старінням. З роками м'язова маса значно знижується, що, в результаті, призводить до погіршення фізичної активності та самопочуття.

Прогресування саркопенії відбувається, в основному, через зниження кофактора НАД+ у клітинах та зменшення виробництва енергії мітохондріями (клітинні органели, які допомагають виробляти енергію). Вчені зрозуміли, що у літніх людей, які хворі на саркопенію, значно знижується рівень тригонеліну.

Було проведено експерименти на моделях, які засвідчили, що завдяки додаванню тригонеліну рівень НАД+ підвищується, а активність мітохондрій стимулюється. Тобто під час старіння зберігається м'язова функція. Це відкриття є лише частиною більш широкого дослідження механізмів саркопенії. Воно ґрунтується на результатах попередніх досліджень.

Як пояснює доцент Вінченцо Соррентіно з Програми трансляційних досліджень здорового довголіття НУС Медицини, їхні дослідження допомогли розширити розуміння механізму НАД+ та виявити, що тригонелін є попередником НАД+ і може використовуватися як стимулятор для нього, щоб підтримати довголіття і вилікувати певні вікові захворювання.

Звичайно, Вінченцо підкреслює, що для підтримання здоров'я м'язів у літньому віці також важливими є фізична активність і правильне харчування.

Оптимізм щодо результатів дослідження виявив і керівник відділу фізичного здоров’я Nestlé Research Джером Фаргі. Він розповів, що були виявлені переваги тригонеліну для клітинного метаболізму і здоров'я м'язів під час старіння. Ця природна молекула міститься в каві та пажитнику. А тому, варто додати напій до свого щоденного раціону, якщо у вас немає протипоказань до цього.

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