Що не можна їсти за цукрового діабету: поради лікарки

Що не можна їсти людям із цукровим діабетом, які продукти бажано виключити зі свого раціону, а які вживати.

Частина продуктів різко підвищує рівень глюкози у крові, а є продукти, які підвищують цукор не так швидко. І під час вибору продуктів для харчування діабетиків це треба брати до уваги, зауважує лікарка-ендокринологиня Анастасія Галецька.

Загалом, як стверджує лікарка, дієта за діабету передбачає вживання білків, жирів, вуглеводів, але з певними обмеженнями, які стосуються як вибору продуктів, так і способу їх приготування та кількості прийомів їжі.

Харчуватися потрібно тричі на день систематично, дуже важко досягти потрібного рівня глюкози крові, якщо харчування буде хаотичним. Це стосується як людей із діабетом першого типу, так і хворих на діабет другого типу.

Які білки не можна вживати за цукрового діабету

Не рекомендовано вживати:

жирне, смажене м'ясо,

бекон,

шкірку від птиці,

сири з високою жирністю,

смажену рибу.

Натомість американська діабетична асоціація рекомендує до вживання такі харчові джерела білка, як-от:

м’ясо індика, курятина, інше нежирне м’ясо,

яйця й молочні продукти,

риба, кальмари, креветки та інші морепродукти,

рослинні білки, які містяться в бобових, тофу, горіхи.

Які вуглеводи не можна за цукрового діабету

За цукрового діабету не рекомендовано їсти:

біле борошно і продукти з нього,

білий рис,

манну крупу, манні каші.

картоплю фрі, смажену картоплю.

Вуглеводи, необхідні для людей із цукровим діабетом 1 та 2 типів, містяться в:

цільнозернових виробах,

гречаній каші,

пшоняній каші

кіноа, вівсяній каші,

бурому рисі,

печеній картоплі та бататі.

Які жири не можна вживати за цукрового діабету

Не рекомендовано вживати продукти, які містять трансжири тваринного й рослинного походження, як, наприклад, смалець, кокосову олію, пальмову олію. Замість них рекомендовані:

олії (рапсова, оливкова),

натуральні жири рослинного походження (авокадо, горіхи, насіння),

червона риба, скумбрія, оселедець - продукти з високим вмістом омега жирних кислот.

Поради ендокринолога щодо харчування за цукрового діабету

Насамперед потрібно уникати швидких вуглеводів. До продуктів зі швидкими вуглеводами, високим вмістом цукру і фруктози належать солодощі, тістечка, випічка, хлібобулочні вироби, деякі фрукти, манна крупа, білий рис, соуси, ковбаси, сосиски, фастфуди.

Стежте за режимом, не пропускайте приймання їжі. Їсти потрібно тричі на день, інакше рівень глюкози підвищуватиметься.

Напої потрібно пити без доданого цукру. Не можна вживати солодкі компоти, узвари, пакетовані, фреші з цукром.

Лікарка радить відмовитися від фруктози і продуктів для діабетиків, адже вони так само підвищують рівень глюкози в крові, просто роблять це повільніше.

Солодощі замініть натуральними підсолоджувачами, як-от стевія, еритрит.

Консервовані овочі та фрукти краще замінити на свіжі або морожені.

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