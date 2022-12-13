Що буде, якщо кожного дня їсти гарбузове насіння: користь та шкода продукту

Причини їсти гарбузове насіння щодня, кому бажано їх не їсти, чи можна споживати насіння на ніч, читайте в матеріалі ТСН.ua

Відомо, що будь-яке насіння є супер корисним продуктом, але гарбузове насіння посідає особливе місце. Що буде, якщо кожного дня споживати цей продукт

Покращиться імунітет, зміцніють кістки

І все завдяки цинку, який міститься в гарбузовому насінні. Роль цинку є дуже важливою, він підтримує імунітет, відіграє значну роль у роботі практично всіх органів, відновлює кістки, запобігає остеопорозу, допомагає при запаленні кісток, нормалізує травлення, сприяючи зниженню холестерину та схудненню. Жменя гарбузового насіння містить 70% добової норми цинку.

Зменшується ризик онкологічних захворювань

Як стверджують деякі дослідження цинк реагує на кальцієві сигнали, які походять від ракових клітин, і нейтралізує їх

Відновиться волосся, нігті та шкіра

Завдяки кальцію, калію, фосфору, магнію, марганцю покращиться стан шкіри, волосся та нігтів.

Профілактика серцевих та судинних захворювань

Ненасичені, насичені та поліненасичені жирні кислоти, яких дуже багато в насінні, сприятимуть покращенню стану судин, роботи серця. Крім того, гарбузове насіння є рекордсмен серед продуктів за вмістом вітаміну Е. Жменя гарбузового насіння здатна забезпечити половину добової дози магнію, який скорочує ризик раптової зупинки серця, інфарктів та інсультів. Крім того, магній позитивно впливає на здоров'я кісток, зубів, роботу мускулатури, артеріальний тиск та фізичну форму.

Знизиться рівень цукру в крові

Завдяки вмісту магнію, як показують дослідження, споживання гарбузового насіння знижує ризик розвитку цукрового діабету на третину Тому воно дуже корисне для людей з перед діабетом та діабетом 2-го типу.

Можуть покращитись сон та настрій

Відомо, що магній може покращити якість сну, а гарбузове насіння — одне з найкращих джерел цієї речовини. Крім того насіння містить нейромедіатори, які відповідають за засинання — серотонін та триптофан.

Нормалізується травлення

Гарбузове насіння — джерело клітковини. Клітковина разом з високим вмістом харчових волокон покращує роботу травної системи. Крім того, дієти з великою кількістю клітковини також знижують ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та ожиріння.

Покращується здоров'я простати

Насіння гарбуза може полегшити симптоми аденоми простати, при якій ускладнюється сечовипускання. Споживання насіння зменшує симптоми хвороби.

Кому потрібно з обережністю їсти гарбузове насіння

З обережність потрібно вживати гарбузове насіння людям з підвищеною кислотністю шлункового соку, при загостреннях захворювань шлунково-кишкового тракту — виразковій хворобі шлунка, гастриті.,

Вагітним і жінкам, що годують

Людям, які страждають на цукровий діабет, перед початком вживання необхідно проконсультуватися з лікарем, оскільки до складу насіння гарбуза входить речовина D-хіро-інозитол, яка посилює дію інсуліну та впливає на механізм регуляції глюкози у крові.

Хворим на жовчнокам'яну хворобу теж варто обережно додавати цей продукт до раціону. Тому що насіння гарбуза має жовчогінний ефект і може стати причиною руху каменів у жовчному міхурі.

Скільки гарбузового насіння можна їсти за день

Разова доза гарбузового насіння для дорослої людини становить 50 г, добова — близько 100 г, це приблизно 40 штук. Рекомендується вживати їх сирими натще, запиваючи водою.

Оскільки гарбузове насіння покращує сон, його можна і потрібно вживати на ніч.

Читайте також: