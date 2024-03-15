Що буде, якщо лягти спати з мокрою головою: наслідки можуть нажахати

Експерти зі сну розповіли, що буде, якщо лягати спати з мокрою головою. Ба більше, не варто навіть опиратися мокрим волоссям на узголів'я ліжка під час перегляду серіалу чи читання.

Чому не можна залишати голову мокрою на ніч

Як стверджують фахівці з Happy Beds, тепле і вологе середовище може стати ідеальним місцем для розмноження кліщів. Але це ще не все, що ховається в узголів'ї ліжка. Тут також можуть мешкати клопи та різноманітні бактерії.

Компанія провела опитування, яке показало приголомшливі результати. 53% зі всіх опитаних шокували, що вони ніколи не чистять узголів'я, а це означає, що більшість людей може "ділити" своє ліжко з не дуже приємними гостями.

Щоб не розмножувати кліщів і бактерій, намагайтесь не лягати спати з мокрим волоссям. Крім того, фахівці нагадують, що прати постільну білизну потрібно щотижня.

Чим небезпечно спати з мокрим волоссям

Саме через розмноження пилових кліщів експерти радять завжди ретельно висушувати волосся перед сном. Дослідження показали, що саме через пилові кліщі у ранньому віці (діти до 12 місяців) з'являються хрипи, а від 12 до 36 місяців може навіть розвинутися астма. Алергія на кліщів може статит причиною нежиті та інших неприємних симптомів, які навіть можуть погіршити сон.

Узголів'я ліжка — ідеальне місце для розмноження грибків та інших бактерій. Якщо не чистити його регулярно, у вас може з'явитися подразнення шкіри, яке згодом погіршиться і може навіть стати причиною лущення і розтріскування.

Чистити це місце фахівці радять за допомогою насадки-щітки від пилососа. Проведіть нею по поверхні, не забуваючи про всі кути та щілини. Робіть це щоразу, коли прибираєте у спальній кімнаті.

Читайте також: