Що буде, якщо митися дігтярним милом: ви про таке навіть не здогадувалися

Нам усім напевно хочеться мати чисту гладеньку шкіру без висипань та запалень, здорове та міцне волосся, яке не випадало б. Але іноді все зовсім навпаки. Як же зарадити проблемі? Рішення є і дуже просте – це дігтярне мило. Раніше воно було дуже популярним, його наші мами та бабусі активно використовували у процедурах догляду за волоссям та шкірою. Дігтярне мило має дуже багато корисних властивостей, завдяки його складу, до якого входить березовий або сосновий дьоготь. Мило діє як антисептик, бореться з бактеріями, які викликають захворювання шкіри, полегшуючи свербіж. Також воно знімає запалення пре екземі, псоріазі та вугрових висипаннях. Отже, розповідаємо, що буде, якщо користуватися дігтярним милом.

Користь дігтярного мила для обличчя

Дігтярне мило глибоко очищує шкіру, видаляючи надлишок жиру та бруду. Тому, якщо у вас є проблема висипань на шкірі, яких ви ніяк не можете позбутися, тоді цей варіант саме для вас. Адже дьоготь, що міститься у складі мила, допомагає не лише зменшити жирність шкіри, а й позбутися комедонів – закритих прищів під шкірою.

Завдяки таким властивостям, це мило використовують при акне, екземі та псоріазі, різноманітних висипаннях на шкірі. Окрім того, це дуже дешевий та дієвий засіб від прищів. Аби позбутися висипань на шкірі, дігтярним милом потрібно умиватися двічі на день упродовж місяця.

Що буде, якщо мити голову дігтярним милом

Це мило не менш корисне і для волосся, оскільки воно здатне глибоко очистити шкіру голови від надлишкового жиру. Також воно зміцнює корені волосся, тому дуже ефективне при його випадінні. Дігтярне мило пришвидшує кровообіг, тому волосся росте швидше і помітно густішає. Воно ще дуже ефективне у боротьбі з лупою та себореєю.

Що буде, якщо митися дігтярним милом

Мило дуже ефективне в очищенні шкіри, тому сприятиме загоєнню висипань і почервонінь на спині, плечах грудях та інших частинах тіла. Воно також сприяє регенерації шкіри, тому будь-які рани чи подряпини загоюватимуться швидше. Якщо є наявність захворювань шкіри, то мило допоможе зменшити свербіж та висипання.

Кому не можна митися дігтярним милом

Для тих, у кого суха або дуже чутлива шкіра, є алергічна реакція на склад мила, не можна ним митися. Незважаючи на всі корисні властивості дігтярного мила, ним не можна користуватися щодня. Якщо є така необхідність, то його слід застосовувати періодично, для подолання тих проблем, які воно може вирішити.

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