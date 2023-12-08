Що буде, якщо на день з'їдати по три яйця: розвіюємо міфи за допомогою наукових фактів

Чи можна з'їдати по три яйця щодня? В Мережі можна часто почути твердження, що це шкідливо. Але чи дійсно це так?

Яйця часто підпадають під вплив негативної критики. Стверджують, що цей продукт містить велику кількість холестеролу в своїй білковій частині, жировий компонент та гормони (ніби-то вони є в незапліднених курячих яйцях). Однак, що про це говорять наукові факти? Давайте розбиратися.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що буде, якщо з'їдати по два банани на день.

Користь яєць для чоловіків та жінок

Яйця — цінне джерело багатьох корисних елементів, які допомагають людському організму злагоджено працювати. Лише в одному круто звареному яйці міститься:

77 калорій, 6 грам протеїну та 5 грам здорових жирів;

вітамін А (6% від добової норми);

фолієва кислота (5% від добової норми);

вітамін B5 (7% від добової норми);

вітамін B12 (9% від добової норми);

фосфор (9% від добової норми);

селен (22% від добової норми).

А ще в яйцях є вітаміни D, E, K, B6, а також кальцій та цинк.

Що буде, якщо на день з'їдати по три яйця

Що буде, якщо на день з'їдати три яйця / Фото: Pexels

Ділимося рядом цікавих припущень на основі наукових фактів, що буде, якщо їсти три яйця щодня.

Підніметься рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ)

Не варто забувати, що саме яйця є "коморою" так званого "хорошого" холестеролу, який допомагає організму транспортувати холестерин з різних частин тіла до печінки. Там вже відбувається ліквідація "поганого" холестерину. Тому, якщо вживати на день по три яйця, можна значно підвищити рівень ліпопротеїнів, які і відповідають за видалення "поганого" холестерину. Більше того, це також значно знизить ризики, що пов'язані з появою серцево-судинних захворювань.

Здорові та міцні м'язи вам гарантовано

В одному середньому курячому яйці міститься 72 калорії, більшість з яких — це протеїн. Саме він є головним будівельником, що працює над відновленням клітин м'язкової тканини людини. Без неї було б важко не лише займатися спортом, але й загалом змінювати положення тіла. Якщо ви активно займаєтесь фітнесом, споживання до 3 яєць на день повинно стати вашим правилом.

Покращення здоров'я кісткової тканини

Раніше вважалося, що тваринний білок негативно впливає на кістки. Однак останні дослідження показали, що достатній рівень протеїну позитивно впливає на їхню щільність. І це можна логічно пояснити: тваринний білок чудово поглинає та зберігає кальцій, а саме цей елемент є найважливішим для здоров'я кісток.

Профілактика здоров'я очей

До складу яєць входять антиоксиданти (а саме зеаксантин та лютеїн), які позитивно впливають на зір. Вони збираються в сітківці ока і запобігають виникненню дегенеративних процесів в зоровому апараті.

Ну і насамкінець, з'їдаючи три яйця на день, ви будете швидко відчувати насичення і перестанете бездумно перекушувати. А все завдяки високому вмісту протеїну.

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