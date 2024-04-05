Що буде, якщо постійно "сидіти" в телефоні: скільки годин на день можна використовувати ґаджети

Ми всі чули про те, що діти і підлітки проводять надто багато часу за телефоном. Але як щодо дорослих?

З огляду на те, передає блог Reid Health, що багато сучасних професій вимагають годин, проведених за комп'ютером, а більшу частину вільного часу ми "сидимо" в телефонах, прокручуючи стрічки соціальних мереж чи переглядаючи улюблені серіали, дорослим також варто подумати про те, як зменшити час в різноманітних ґаджетах.

Скільки в середньому дорослі люди "сидять" в телефоні

Лише кілька років тому дорослий американець проводив приблизно 11 годин на день в телефоні, але після карантину під час пандемії це число зросло до 19 годин на день. Близько 30% дорослих під час опитування відповіли, що "майже постійно" перебувають у мережі. Чи це багато і як це впливає на наше здоров'я?

Скільки часу можна "сидіти" в телефоні дорослим

Існують чіткі вказівки, скільки годин можуть проводити за телефоном діти та підлітки, а ось для дорослих така інформація зустрічається рідко. Магічної кількості годин рекомендованого часу перед екраном ґаджетів для дорослих просто не існує. Однак лікарі впевнені, що постійне перебування в мережі шкідливе для здоров'я.

Наприклад, одне дослідження показало, що ті дорослі, які проводять шість і більше годин на день в телефоні, мають значно вищий ризик розвитку депресії. Результати іншого довели, якщо обмежити використання соціальних мереж до 30 хвилин на день, можна значно "покращити своє самопочуття". При цьому велику роль відіграють також тип і якість екранного часу.

Що буде, якщо постійно "сидіти" в телефоні

Що буде, якщо постійно "сидіти" в телефоні / Фото: Unsplash

Негативними наслідками надто частого використання смартфонів є:

Поганий сон і безсоння — світло від екрану спонукає наш мозок не спати, а якщо додати ще й постійний вплив протягом дня, то це може значно ускладнити нічний відпочинок. Якщо у вас проблеми зі сном, варто спробувати зменшити час використання ґаджетів. Головний біль і напруга очей — після довгого і частого використання телефону виникають дискомфорт та втома в очах, погіршується зір, додатково навантажують очі відблиски та надто висока яскравість екрану. Згодом це переростає у головний біль. Звикання — згідно з нещодавними дослідженнями, у людей може виникати звикання до ґаджетів та соціальних мереж, після чого можуть навіть відчуватися симптоми абстиненції, коли вони не можуть отримати доступ до свого телефону чи застосунків, часто така поведінка навіть загрожує повсякденному життю. Біль в спині, шиї та плечах — дивлячись в телефон, ми постійно нахиляємося донизу, чим навантажуємо спину, шию та плечі. Коли ви утримуєте таку позицію протягом довгого часу, це може призвести до болю чи навіть серйозних проблем з опорно-руховим апаратом. Погіршення роботи мозку — 2020 року було проведено дослідження, яке показало, що люди, у яких діагностували залежність від смартфону, мали проблеми з тою частиною головного мозку, що відповідає за передавання повідомлень, при цьому також у них погіршилися когнітивні функції. Зниження рівня фізичної активності — час, який сучасні люди проводять за телефонами, раніше відводили фізичним навантаженням, а через малорухливий спосіб життя існує підвищенний ризик ожиріння та інші проблеми зі здоров'ям.

Яка ж норма телефону на день для дорослих

Згідно з експертами, дорослим варто обмежити час за екраном до менш ніж 2 годин на день. Будь-який інший час, який ви не проводите за комп'ютером на роботі, краще присвятити фізичній активності.

Також існують і інші поради, які допоможуть зменшити час використання телефону:

вимкність сповіщення — повідомлення від застосунків спонукають вас взяти до рук телефон і подивитися на екран;

встановіть таймер — після закінчення часу, вимикайте ґаджет і спробуйте порухатися (прибрати в кімнаті, позайматися вправами чи вийти на прогулянку);

не беріть телефон з собою у спальню — найчастіше люди проводять час з телефоном, лежачи у ліжку, що заважає сну та може погіршувати самопочуття.

Якщо вас турбують поганий сон, біль в спині, плечах чи шиї, головний біль, напруження в очах, зверніться до лікаря.

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