Що буде, якщо щоденно їсти грейпфрут: користь для організму

Користь та протипоказання грейпфрута, чи можна його їсти на ніч, як з його допомогою схуднути, читайте в матеріалі ТСН.ua

Грейпфрут – один із найкорисніших фруктів, які варто включати до раціону як жінкам, так і чоловікам особливо взимку, коли організм відчуває нестачу вітамінів. І споживання грейпфрута цьому допоможе, тому що він джерело величезної кількості вітамінів та мінералів, недаремно грейпфрут недаремно називають «вітамінною бомбою».

Грейпфрут містить вітаміни А, РР, С, D, вітаміни групи B, такі мінерали як магній, калій, кальцій, фосфор, марганець, цинк та мідь.

Що буде, якщо кожного дня з'їдати грейпфрут

Можна підтримати імунітет, особливо це важливо взимку. Грейпфрут містить майже половину добової норми вітаміну С, крім того, вітаміни в грейпфруті представлені рідкісним Р і незамінним А.

Завдяки високому вмісту клітковини, антиоксидантів, нутрієнтів за відносно невисокої калорійності – це ідеальний набір для тих, хто хоче схуднути. Цьому сприяють речовини, що містяться у м'якоті грейпфрута, які активізують метаболізм. Сприяють цьому й ефірні олії, що містяться в цедрі, які знижують апетит.

Грейпфрут допоможе тим, хто страждає на цукровий діабет, підвищений тиск та атеросклероз завдяки речовинам, що здатні розщеплювати «поганий» холестерин і знижувати рівень цукру в крові.

Грейпфрут дуже корисний для роботи серцево-судинної системи, нирок, кісток.

Грейпфрут заспокоює, точніше ефірні олії грейпфрута допомагають боротися зі стресом.

Чи можна їсти грейпфрут вагітним та мамам, що годують

При вагітності та грудному вигодовуванні грейпфрут можна їсти у невеликих кількостях – не більше половинки на день. Крім вітамінів та низької калорійності цей фрукт підходить для вагітних ще й тим, що він є найбільш гіпоалергенним з усіх цитрусових. У першому триместрі грейпфрут може знижувати прояви нудоти під час токсикозу.

Коли краще їсти грейпфрут, чи можна споживати його на ніч

Рекомендується споживати не більше одного грейпфрута щодня.

Важливо не вживати грейпфрут на голодний шлунок. Для кращого засвоєння краще їсти ці фрукти через 2–3 години після основного приймання їжі.

Багато хто вважає грейпфрут занадто кислим і перед вживанням посипають цукром. Цього робити не потрібно, тому що грейпфрут без добавок набагато корисніший.

Через низьку калорійність (30-40 ккал на 100 г) Їсти грейпфрут можна та увечері.

Фрукт можна споживати з овочевими салатами, стравами з риби або морепродуктів, курки. Не варто поєднувати цей фрукт з випічкою чи молочними продуктами, це може спричинити небажані проблеми із травленням.

Протипоказання до вживання грейпфрута

Грейпфрути не рекомендується їсти при загостреннях захворюваннях шлунково-кишкового тракту, людям з виразковою хворобою, хронічним гастритом з підвищеною кислотністю, при загостренні захворювань печінки, нирок, при панкреатиті, пієлонефриті, циститі.

Потрібно бути обережним людям з алергічними реакціями. Тим, хто схильний до алергії, грейпфрут вводити в раціон варто поступово.

Дітям рекомендується вживати фрукт із трирічного віку.

Ще одне правило: не варто їсти грейпфрут відразу після того, як ви почистили зуби. Сік цього фрукта є досить концентрованим і може пошкодити зубну емаль. З цих же причин після їди потрібно прополоскати рот водою.

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