Що буде, якщо щодня вживати ложку лляної олії: користь цього продукту, кому він протипоказаний

Насіння льону – це справжній скарб у світі здорового харчування. Воно багате на білок, клітковину, вітамін В5 і магній. Ці компоненти сприяють зменшенню апетиту та допомагають підтримувати нормальну вагу. Лляна олія, яка виготовляється з подрібненого та пресованого насіння, не зберігає деякі корисні компоненти, як-от клітковина чи магній. Проте вона також має свої корисні властивості.

Основна користь лляної олії полягає в її високому вмісті омега-3 жирних кислот, зокрема альфа-ліноленової (ALA). Рекомендована добова норма цієї кислоти становить 1600 мг для чоловіків і 1100 мг – для жінок. Одна столова ложка лляної олії містить близько 7200 мг альфа-ліноленової кислоти, що повністю забезпечує добову потребу організму в омега-3 жирних кислотах.

В чому користь лляної олії

Сприяє зниженню рівня шкідливого холестерину. В одному невеликому дослідженні учасники щодня споживали по 10 г лляної або кукурудзяної олії під час вечері. Вчені виміряли рівень холестерину до початку експерименту та через 12 тижнів. У групі, яка вживала кукурудзяну олію, рівень шкідливого холестерину, який може накопичуватися на стінках судин у вигляді небезпечних бляшок, не змінився. Натомість у тих, хто вживав лляну олію, показники значно знизилися. Бореться з онкологічними захворюваннями. Дослідження, проведені на тваринах, показали, що альфа-ліноленова кислота, яка міститься у лляній олії, здатна уповільнювати зростання ракових клітин. Ба більше, вона може сприяти їх знищенню, зокрема в разі раку молочної залози. Покращує здоров'я шкіри. Дослідження на тваринах підтвердили, що лляна олія має позитивний вплив на шкіру. У мишей з атопічним дерматитом після трьох тижнів регулярного вживання лляної олії значно зменшилися симптоми, як-от свербіж, набряк і почервоніння. Також дослідження за участю 13 жінок показало покращення стану шкіри: вона стала м'якшою, зволоженішою та менш схильною до подразнень. Знижує ймовірність розвитку діабету. Хоча результати наразі не є однозначними, вони видаються обнадійливими. Вчені досліджували вплив лляної олії та насіння на рівень цукру в крові у людей, які мають переддіабетичний стан. З'ясувалося, що у тих, хто споживав 13 г лляного насіння щодня протягом 12 тижнів, рівень цукру значно знизився, що означає зменшення ризику розвитку діабету. Водночас у тих, хто отримував вдвічі більшу дозу – 26 г щодня, – зміни не спостерігалися. Причини цього досі залишаються незрозумілими, і дослідники продовжують вивчати ці результати. Бореться з запаленнями в організмі. Протизапальний ефект лляної олії був помічений у людей, які страждають від ожиріння. Дослідження на тваринах також підтверджують цю властивість цієї олії. Це важливо, оскільки хронічні запалення часто стають причиною розвитку ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань, ревматоїдного артриту та астми. Однак вчені визнають, що необхідні додаткові та масштабніші дослідження для повного розуміння цього ефекту. Сприяє здоров'ю серця і судинної системи. Це досягається кількома способами. Наприклад, дослідження показали, що достатньо щодня споживати столову ложку лляної олії протягом 12 тижнів, щоб значно знизити артеріальний тиск у разі гіпертонії. Лляна олія також сприяє покращенню еластичності судин, що є особливо важливим для людей з підвищеним тиском.

Для кого лляна олія може бути шкідливою

Хоча користь від лляної олії добре вивчена, потенційна шкода ще не досліджена в повному обсязі. Вважається, що для більшості дорослих людей лляна олія є безпечною, якщо не перевищувати дозу 30 г на день.

Однак є кілька ситуацій, коли її варто уникати:

Вагітність. Лляна олія може підвищити ризик передчасних пологів, якщо вживати її в другому або третьому триместрі.

Дитячий вік. Лляна олія, ймовірно, безпечна для дітей, але краще проконсультуватися з педіатром перед її вживанням.

Грудне вигодовування. Інформації про те, як лляна олія, споживана матір'ю, може вплинути на дитину, обмаль, тому лікарі радять утриматися від її вживання.

Порушення згортання крові. Лляна олія може збільшити ймовірність сильних кровотеч.

Планування хірургічних операцій. Оскільки лляна олія може підвищувати ризик кровотеч, краще припинити її вживання щонайменше за два тижні до операції.

Як правильно вживати лляну олію

Достатньо однієї столової ложки на день. Її можна вживати в чистому вигляді або використовувати як заправлення для салатів.

Не рекомендується використовувати лляну олію для смаження, оскільки під впливом високих температур ненасичені жирні кислоти розпадаються, утворюючи канцерогенні сполуки.

Зважаючи на можливі побічні ефекти, перед початком лляної олії вживання обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Терапевт допоможе визначити оптимальну дозу, враховуючи ваш спосіб життя та індивідуальні особливості здоров'я.

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