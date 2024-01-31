Що буде, якщо щодня їсти домашній сир: чи дійсно цей продукт такий корисний

Домашній сир — один з найкорисніших та найпопулярніших молочних продуктів. Він незмінно присутній у раціоні більшості людей. Давайте розберемося, чи можна їсти домашній сир щодня.

Чи можна їсти домашній сир щодня

Домашній сир — відмінне джерело білка, кальцію, мінералів і вітамінів. За відсутності протипоказань цей продукт можна їсти щодня в невеликій кількості.

Скільки домашнього сиру можна їсти на день? Для дорослих рекомендована добова норма вживання — до 200 г. Для дітей від одного року — 60-100 г, а для малюків до року — не більше 20 г.

Варто звернути увагу, що зловживання цим продуктом може призвести до хвороб нирок (через високий вміст білка) та стати причиною підвищенного рівня холестерину (особливо, якщо ви споживаєте домашній сир з високим вмістом жирів).

Якщо ви перебуваєте на дієті чи не хочете набрати зайву вагу, не варто захоплюватися домашнім сиром з високим вмістом жиру (12-23%). Але і не потрібно постійно вживати лише знежирений продукт, тому що в ньому міститься набагато менше корисних речовин. Найкраще для щоденного вживання брати сир з жирністю 5-9%.

Що буде, якщо їсти домашній сир щодня

Що буде, якщо їсти домашній сир щодня? / Фото: Pexels

Покращення стану зубів

Через високий вміст кальцію домашній сир допомагає підтримувати здоров'я хрящової і кісткової тканин, відновлювати працездатність нервової системи та збільшувати рівень гемоглобіну у крові.

Покращення роботи серцево-судинної системи

Завдяки нормалізації рівня холестерину, домашній сир зміцнює судини, знижуючи ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця. Також в цьому молочному продукті міститься залізо, що допомагає організму виробляти гемоглобін. Також сир зменшує ризик підвищення артеріального тиску.

Збільшення можливості схуднути

Якщо обирати сир жирністю 5-9%, то завдяки високому вмісту білка, ви будете худнути. В ньому також міститься метіонін — речовина, яка сприяє жироспаленню в організмі. Вона не лише допомагає підтримувати нормальну вагу, але й запобігає відкладенню жиру на внутрішніх органах.

Покращення настрою

За допомогою домашнього сиру можна краще справлятися зі стресом. Все через триптофан, який міститься в продукті. Він прияє утворенню серотоніну — гормону щастя. Також домашній сир містить магній, який корисний за напруги нервової системи.

З чим краще їсти домашній сир

Кальцій у сирі найкраще засвоюється разом із жиророзчинними вітамінами, тому найкращим продуктом, з яким варто їсти сир, є саме сметана. Хорошими добавками нутриціологи вважають зелень, ягоди, фрукти, які допомагають посилити і без того багатий склад корисних речовин.

А ось з цукром сир краще не поєднувати. Він не дає кальцію засвоюватися. Також не варто додавати сіль, яка сприяє затримці рідини в організмі.

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