Що буде, якщо щодня їсти ківі: користь фрукта для жінок, чоловіків

Користь ківі та чому його потрібно їсти кожного дня.

Чому ківі

Ківі – це не просто фрукт, а справжнє джерело корисних речовин, що робить його надзвичайно цінним для здоров'я. Цей невеликий плід, вага якого рідко перевищує 100 грамів, на 84% складається з води, що робить його чудовим джерелом гідратації. У його складі також міститься близько 1% білків і жирів, а також трохи менше 10% вуглеводів, що забезпечує організм енергією.

Енергетична цінність одного середнього ківі становить приблизно 48 кілокалорій, що робить його низькокалорійним, але поживним продуктом. Ківі багатий на харчові волокна, які сприяють здоровому травленню, а також містить нікотинову кислоту, різноманітні цукри та широкий спектр вітамінів.

З ботанічної точки зору, ківі – це плід культурних сортів рослин роду Актинідія, що належать до видів Актинідія китайська (Actinidia chinensis) або Актинідія делікатесна (Actinidia deliciosa). Ці рослини – великі деревоподібні ліани, що походять з Китаю, звідки й походить інша назва ківі – "китайський аґрус". Китай є найбільшим виробником ківі у світі – 2017 року країна виробила 50% світового обсягу цього фрукта.

Маленький, але могутній плід ківі здатен на дива, якщо зробити його постійним гостем вашого столу. Цей екзотичний фрукт, відомий як "китайський аґрус", не лише тішить смакові рецептори, але й дарує неоціненну користь для здоров'я, якщо вживати його регулярно.

Користь ківі для жінок та чоловіків

Уявіть, що ви щодня додаєте до свого раціону цей зелений скарб. Що ж відбуватиметься з вашим організмом?

Покращиться травлення

Велика кількість клітковини в ківі забезпечує безперебійну роботу травної системи, запобігаючи закрепам і створюючи відчуття легкості.

Ківі містить фермент актинідин, який покращує травлення білків. Це особливо корисно для людей, які мають проблеми з травленням.

Ківі стає справжньою знахідкою для тих, хто часто вживає солону та гостру їжу, особливо для любителів фастфуду, адже цей фрукт ефективно сприяє виведенню надлишку солі з організму. Виводячи надлишок солі з організму, ківі полегшує роботу нирок та запобігає утворенню каменів, зокрема в жовчному міхурі.

Нормалізує цукор

Клітковина сприяє нормалізації рівня цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом або схильністю до нього. Завдяки низькому глікемічному індексу та збалансованому вмісту природних цукрів, ківі є чудовим вибором для людей, які страждають на цукровий діабет, оскільки він не спричиняє різких стрибків рівня глюкози в крові.

Ківі для жінок

Лише два плоди ківі забезпечують чверть добової потреби організму у фолієвій кислоті, що робить їх незамінними для вагітних та жінок, що годують, яким особливо важливо підтримувати належний рівень цього вітаміну.

Зміцниться імунна система

Вітамін С, на який багатий ківі, зміцнює імунну систему, роблячи вас менш вразливими до застуд та інфекцій. Він також є потужним антиоксидантом, який захищає клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами.

Оскільки наш імунітет слабшає, ми стаємо більш вразливими до застудних захворювань, але ківі завдяки високому вмісту вітаміну C може стати надійним захисником. З настанням осінніх холодів, коли ризик захворювань зростає, збільшення щоденного споживання ківі до двох плодів допоможе природним шляхом наситити організм аскорбіновою кислотою. Це не тільки зміцнить імунну систему, захищаючи від застуди, але й захистить клітини від пошкоджень, сповільнюючи процеси старіння.

Підтримка здоров'я серця

Калій, що міститься в ківі, підтримує здоров'я серця, регулює артеріальний тиск і зміцнює стінки судин. Це допомагає запобігти розвитку серцево-судинних захворювань.

Регулює гемоглобін

Залізо, що міститься в ківі, сприяє регулюванню рівня гемоглобіну в крові. Тому лікарі часто рекомендують цей фрукт людям, які страждають на анемію або втратили значну кількість крові. Ківі також допомагає запобігти утворенню тромбів, оскільки сприяє розщепленню жирів, що можуть закупорювати артерії.

Як ківі впливає на зовнішність

Вітаміни А і Е, а також антиоксиданти, що містяться в ківі, покращують стан шкіри, волосся і нігтів, надаючи їм здорового сяяння.

Вітамін С стимулює вироблення колагену, який робить шкіру пружною та еластичною.

Цей фрукт сприяє регуляції пігментації волосся, допомагаючи запобігти появі ранньої сивини.

Схуднення та контроль ваги

Низька калорійність і високий вміст клітковини роблять ківі чудовим помічником у підтриманні здорової ваги.

Ківі сприяє схудненню не лише завдяки своїй низькій калорійності, але й завдяки вмісту ферментів, які активно розщеплюють жири. Розчинні харчові волокна ківі мають здатність швидко вбирати воду, що сприяє швидкому насиченню та ефективному пригніченню апетиту. Клітковина створює відчуття ситості, що допомагає контролювати апетит і запобігає переїданню.

Існує навіть дієта, що базується на ківі, яка передбачає споживання лише низькокалорійних продуктів, водночас рекомендується з'їдати п'ять плодів ківі щодня.

Покращиться сон, зменшаться неврози

Регулярне вживання ківі забезпечує організм необхідними вітамінами та мінералами, що сприяє підвищенню енергії та загальному тонусу. Ківі містить вітаміни групи В, які необхідні для нормального функціонування нервової системи. Антиоксиданти, які містяться в ківі, позитивно впливають на роботу мозку, знижують рівень стресу та покращують настрій. Дослідження показують, що регулярне вживання ківі може покращити якість сну.

Крім того, цей фрукт корисний для людей, які відчувають депресію або неврози.

Користь шкірки ківі

Шкірка ківі, яку часто недооцінюють, має особливу цінність для людей з онкологічними захворюваннями, серйозними дерматологічними проблемами та алергіями. Вона також допомагає за умови дисбактеріозу, адже ефективно бореться зі стафілококом та кишковою паличкою.

Регулярне вживання ківі сприяє зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, деяких видів раку та інших хронічних хвороб. Не варто недооцінювати силу цього маленького фрукта. Регулярно включаючи ківі до свого раціону, ви даруєте своєму організму цілий комплекс корисних речовин, необхідних для здоров'я та довголіття. Ківі – це не лише смачний фрукт, але й потужний інструмент для підтримання вашого здоров'я.

Скільки ківі можна їсти на день

Для максимального ефекту від вживання ківі рекомендується включати його до кожного приймання їжі: сніданку, обіду та вечері. Такий режим допоможе не лише покращити травлення, позбавивши від відчуття важкості у шлунку, але й сприятиме розвантаженню нирок. Крім того, регулярне вживання ківі прискорює виведення зайвої рідини з організму, що особливо важливо для жінок, які стурбовані віковими змінами обличчя.

Читайте також: