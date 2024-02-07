Що буде, якщо щодня їсти натуральний йогурт: чи допоможе він схуднути

Дієтологи і нутриціологи стверджують, що йогурт — один з найкращих продуктів для нормалізації роботи кишківника.

Лакто- і біфідобактерії, які використовуються для заквашування йогурту, покращують травлення в цілому. Також, за словами дієтологів, разом з йогуртом людина отримує і дозу білка, який легко засвоюється організмом. Однак, йогурти бувають різними: кислі, солодкі, з наповнювачем і без, з різним відсотком жирності. Перед покупкою потрібно звернути на це увагу.

Нутриціологи рекомендують забути про йогурти з наповнювачем, адже вони містять високий вміст простих вуглеводів. Найкориснішим для здоров'я вважається натуральний чи грецький йогурт. До них можна додати жменю (приблизно 10 грамів) висівок, щоб посилити ефект.

Чи можна їсти йогурт щодня

У любителів цього продукту часто виникає запитання: що буде, якщо часто пити йогурт? Насправді, стверджують фахівці, щоб відповісти на нього, потрібно поглянути на реакцію свого організму.

Крім пробіотиків у йогурті міститься велика кількість мікроелементів і вітамінів. Тому потрібно враховувати добову норму їх споживання, щоб не було надлишку чи дефіциту.

Що буде, якщо часто пити йогурт / Фото: Unsplash

В йогурті міститься багато кальцію, який є основою здорових кісток, нігтів та зубів. Також тут є магній, фосфор та вітаміни групи В, які позитивно впливають на міцність судин, кровоносну систему, стабільну роботу серця. А ще благотворно впливає на кровоносну систему те, що йогурт допомагає знизити рівень холестерину. Це додатково зменшує ризик виникнення гіпертонії і проблем із серцем. Лікарі стверджують, щоденне вживання йогурту стабілізує артеріальний тиск.

Як йогурт впливає на вагу? Якщо ви хочете її знизити, варто додати цей продукт до свого раціону. Передусім, так відбувається через ферменти, які він містить, завдяки яким їжа краще перетравлюється. Він ідеальний як перекушування, тому що ситний і знижує апетит. Після нього не виникає бажання з'їсти ще щось, не тягне на солодощі.

Йогурт корисно їсти щодня, але потрібно правильно обирати продукт — щоб він був натуральним, без наповнювачів, барвників, ароматизаторів і консервантів. Інакше отримана користь буде мінімальною.

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