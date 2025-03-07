Що буде, якщо щодня їсти яйця: останнє дослідження розповіло про приховану користь цього продукту

Нещодавнє дослідження довело, що регулярне споживання яєць здатне знизити ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, результати показують, що вживання цього продукту може зменшити ризик смертності від таких хвороб у людей похилого віку.

Дослідження проводили австралійські вчені, а участь в експерименті взяли понад 8700 дорослих осіб старше 70 років. Виявилося, що ті, хто споживав від 1 до 6 яєць на тиждень, мали на 15% менший ризик смерті порівняно з тими, хто їв яйця лише двічі на місяць або рідше. Окрім того, ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань у таких учасників знижувалася на 29%. Голлі Вайлд, викладачка епідеміології та профілактичної медицини в Університеті Монаша, зауважує: "Ці результати можуть стати основою для розробки обґрунтованих дієтичних рекомендацій для людей похилого віку".

Яйця є важливим джерелом білка, а також вітамінів групи B, фолієвої кислоти та інших корисних сполук. Вони містять ненасичені жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни (E, D, A, K), холін та численні мінерали. Однак варто звернути увагу, що яєчний жовток містить значну кількість холестерину (приблизно 200-220 мг в одному яйці), що може впливати на рівень холестерину в крові, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому яйця повинні бути частиною раціону, але не займати в ньому центральне місце. Наприклад, австралійські дієтичні рекомендації радять споживати до 7 яєць на тиждень, а в деяких європейських країнах рекомендують обмежити споживання до 3-4 яєць на тиждень.

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