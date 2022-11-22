Що буде, якщо відмовитись від кави на місяць, назавжди: позитивні та негативні наслідки

Кава зранку стала ритуалом для багатьох людей. А що буде якщо спробувати відмовитись від кави на місяць, а на все життя – читайте в матеріалі ТСН.ua

Кава зранку – не лише приємний смак, аромат, це ще енергія, та допомога, щоб почати новий трудовий день. Але якщо це не одне горнятко, і не 2, а 4, більше….

Дискусії стосовно шкоди від кави ведуться дотепер, результати – неоднозначні. Однозначно, що можна стверджувати, що кава має як позитивні наслідки, так і негативні ефекти.

Що відбудеться, якщо ви відмовитесь від кави на місяць, перевірив на собі експерт — спортсмен та сертифікований спеціаліст з комплексного харчування Адам Мейер. Результати його вразили.

Замість горнятка кави він випивав трав'яний чай. Через місяць Мейер помітив такі ефекти:

Покращення сну. Адам став легко засинати й перестав прокидався вночі, щоб сходити до туалету. Зранку він прокидався уже повним енергії та відпочивши.

Покращився зовнішній вигляд зубів. Вони стали білішими, а неприємний запах з рота зник.

Зменшилась нервозність та дратівливість. Адам став спокійнішим і більше не переживав через дрібниці.

Розмови про негативний вплив кави на організм людини зводиться до поняття міри. Якщо ви випиваєте понад три порції кави за день, варто задуматись над скороченням її споживання або взагалі відмови. Позитивний ефект почнете відчувати вже через один-два тижні.

Позитивні наслідки відмови від кави

Нормалізується сон

Не секрет, що кофеїн збуджує нервову систему. Якщо кави випито забагато, напій може бадьорити і під час сну. Навіть якщо ви вип'єте каву за 6 годин до сну, ваш біологічний цикл, швидше за все, зіб'ється.

Як показують дослідження та досвід Адама Мейера, при повному виключенні напою ви станете легше засинати, краще висипатиметеся, легше стане вставати вранці. І найголовніше — ви будете виглядати і дійсно відчувати себе людиною яка відпочила.

Підвищення енергії без допоміжних засобів

Попри те, що більшість людей п'ють каву саме для того, щоб підбадьоритися або просто прокинутися, через деякий час після відмови ви відчуєте, що енергії стало набагато більше. Річ у тому, що кофеїн стимулює виробництво адреналіну, який призводить до припливу сил. Проте з часом при постійному споживанні кави стимулятора потрібно все більше і більше.

Крім того, кава здатна блокувати кортизол, саме цей гормон допомагає прокидатися вранці.Тому, якщо постійно пити каву вранці й блокувати гормон, ефект, що бадьорить, буде короткочасним.

Стабілізується емоційний стан

Йдеться про перепади настрою та підвищену дратівливість. Виключення напою з раціону призведе до стабілізації емоційного фону, хоча тим, хто по-справжньому підсів на каву, спочатку буде досить складно саме в психологічному плані.

Зниження ваги та підвищення імунітету

Кортизол також впливає на роботу надниркових залоз та щитоподібної залози, яка відповідає і за обмін речовин. Кофеїн його уповільнює, тому відмова від кави може допомогти у схудненні.

З цієї ж причини, через вплив на щитоподібну залозу, кава стає причиною ослаблення імунітету і, отже, багатьох хвороб.

Нормалізація рівня вітамінів та корисних речовин

У каві міститься танін, який перешкоджає всмоктуванню заліза. Крім того, у кави є сечогінний ефект, вона вимиває кальцій. Також вживання кави знижує рівень калію, цинку, нейтралізує дію вітамінів B, C та PP, погіршує загальний водний баланс організму. Після відмови від кави рівень вітамінів та корисних речовин прийде в норму, водний баланс шкіри покращиться.

Нормалізація артеріального тиску та рівня холестерину в крові

І високий тиск, і підвищений холестерин можуть бути спричинені надмірним вмістом кофеїну в організмі.

Підвищення лібідо та рівня прогестерону

Щитоподібна залоза відповідає за гормони, від яких безпосередньо залежить сексуальний потяг., наприклад, за тестостерон. Якщо перестати перевантажувати щитовидку кавою, можна помітити покращення у сексуальному житті.

Прогестерон, за який також відповідає залоза, сприяє настанню вагітності та її подальшій підтримці. Тому на етапі планування та самої вагітності не рекомендується сильно налягати на каву.

Зуби знову стануть білими

Те, що кава це сильний барвник, ні для кого не є секрет.ом Відмова від напою разом із належним доглядом та регулярними відвідуваннями стоматолога допоможе зробити зуби білими, а порожнину рота — здоровою.

Негативні ефекти відмови від кофеїну

Серед негативних ефектів, які можуть виникнути після виключення кави зі свого раціону такі.

Загальне погіршення здоров'я, втома та розсіяність

Дратівливість, занепокоєння, запаморочення, можливі симптоми грипу, безсоння, перепади настрою та повільність можуть супроводжувати під час відмови від кави, особливо на початку. Після позбавлення організму достатнього сильного стимулятора буде непросто впоратися зі втомою, швидкою стомлюваністю та неуважністю.

Головні болі

При відмові від кави в організм перестане надходити адреналін та дофамін, замість них гормон аденозин, який відповідає за втому. Через нього можуть початися головні болі. Щоб їх уникнути, "кидати" пити каву потрібно поступово.

Збільшення ваги

Кава має здатність тимчасово пригнічувати апетит. Тому якщо відмовитись від напою, може виникнути непереборне бажання замінити напій жирними або солодкими продуктами.

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