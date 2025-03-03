Що буде, якщо відмовитись від солодкого на місяць: результати здивують

Дівчина на місяць відмовилася від солодкого, і результати її вразили

Медичний оглядач Рейчел Голдман вирішила на місяць виключити з раціонуцукор, щоб дослідити, як це вплине на мій емоційний стан. Її непокоїло, що після вживання солодкого вона часто відчував млявість, дратівливість та "туман" у голові, в неї погіршувався настрій.

Рейчел вирішила відмовитися від доданого цукру на місяць, щоб покращити своє самопочуття. До того, вона не вживала його щодня, а баулвала себе солодким двічі на тиждень. Навіть після такого споживання цукру, дівчина поімтила, наскільки млявою, дратівливою вона почувалася і почала задаватися питанням: чи може споживання цукру впливати на психічне здоров’я

Як цукор впливає на психіку

Про негативний вплив цукру на емоційний стан свідчать і багато досліджень.

Дієтологи Джессіка М. Келлі та Марджорі Нолан Кон підтверджують, що рафінований цукор викликає різкі коливання рівня цукру в крові, що призводить до дратівливості, втоми та труднощів з концентрацією. Згодом це може навіть сприяти розвитку тривоги та депресії, порушуючи баланс хімічних речовин у мозку, таких як серотонін і дофамін.

Дослідження 2017 року, в якому взяли участь понад 23 000 осіб, виявило зв'язок між високим споживанням цукру та депресією, особливо у чоловіків. Інші дослідження, наприклад, 2024 року, також підтверджують цей зв'язок, але зазначають, що емоційне переїдання через стрес може посилити проблему. Учасники з найвищим рівнем споживання цукру мали на 23% більше шансів отримати діагностоване психічне захворювання , ніж ті, хто наменше споживав цукру.

Для свого експерименту Рейчел вирішила виключити з раціону доданий цукор, включаючи мед, але продовжити вживати продукти з природним цукром, такі як фрукти та молочні продукти. Експерти пояснюють, що природні цукри, на відміну від рафінованих, супроводжують клітковину, вітаміни та антиоксиданти, які зміцнюють здоров’я та уповільнюють засвоєння глюкози

Результати експерименту

Перший тиждень - «Ого, це справді містить цукор?»

Протягом першого тижня експерименту без цукру Рейчел не відчула змін у настрої, але помітила, що її поведінка та мислення почали змінюватися.І осб яким чином. В неї виникла нова звичка читати етикетки продуктів та списки інгредієнтів. Хоча перші дні відмови від цукру були легкими, ця звичка виявилася досить складною.

Вона була здивована, дізнавшись, що цукор міститься в багатьох продуктах. Більшість її улюблених солоних ласощів містили цукор. Навіть її звичайний "здоровий" перекус після тренування — білковий батончик — опинився під забороною. На четвертий день у неї виникло перше серйозне випробування — вона зрозуміла, що не може купити молочний шоколад на виході з магазину. Відмовитися від цього було важче, ніж вона очікувала.

До кінця першого тижня вона відчула бажання здатися. Хоча тяги до цукру не було, постійна перевірка етикеток її дратувала, а помітних переваг від відмови від солодкого ще не було.

Другий тиждень - зміна настрою та енергії

На другому тижні експерименту стан дівчини почав покращуватися. Приблизно через 10 днів вона відчула перші позитивні зміни.

До експерименту дівчина часто дозволяла собі солодкі ласощі, вважаючи їх винагородою або способом підняти настрій. Їжа була для неї основним джерелом комфорту, хоч це часто шкодило її здоров'ю. Щоб продовжити експеримент, їй довелося відмовитися від звички "балувати себе". Вона стала більш уважною до вибору продуктів, почала планувати перекуси, уникати їжі на винос і ретельніше контролювати покупки.

Найважливіше, вона навчилася проживати свої емоції, а не "заїдати" їх. За порадою терапевта вона почала вести щоденник, записуючи свої дискомфортні відчуття, які раніше спонукали її до переїдання.

Нарешті, вона помітила зміни в настрої. Її рівень енергії став більш стабільним, адже вона перестала вживати велику кількість цукру, а потім відчувати різкий спад. Це, в свою чергу, позитивно вплинуло на її емоційний стан.

Трейтій тиждень - ясність розуму та емоційна рівновага

На третьому тижні експерименту дівчина була приємно вражена своїм самопочуттям. Її рівень енергії та настрій стали набагато стабільнішими, і вона пишалася тим, що змогла так довго утримуватися від цукру.

Вона також помітила такі позитивні зміни:

Відсутність "туману" в голові: Вона відчувала ясність розуму протягом робочого тижня, адже більше не відчувала різких стрибків цукру в крові.

Емоційна рівновага: Вона стала спокійнішою і менш дратівливою.

Підвищена самосвідомість. Вона продовжила вести щоденник, записуючи свої емоції замість того, щоб "заїдати" їх. Ця практика допомогла їй краще розуміти себе і сприяла емоційній стабільності.

Крім того, вона відкрила для себе, що здорові перекуси можуть бути не менш смачними, ніж солодощі. Горіхи, темний шоколад і фрукти стали її улюбленими ласощами, і вона відчувала себе повністю задоволеною.

Четвертий тиждень експерименту приніс відчуття нової норми

За словами Рейчел, вона не перестала думати про цукор. Проте, загалом, тяга до солодкого значно зменшилася, що вона вважала величезним досягненням.

До кінця четвертого тижня вона помітила такі зміни:

Значне покращення рівня енергії та якості сну.

Більш стабільний емоційний стан навіть у складні дні.

Відсутність інстинктивного бажання ласувати солодким.

Найбільше її тішило те, що вона відчула більший контроль над своїми рішеннями.

Висновки після місяця відмови від цукру

Цукор впливає на настрій більше, ніж вона думала. Раніше вона вважала, що він шкодить лише фізичному здоров'ю, але виявилося, що він також впливає на емоційний стан і терпіння. Відмовившись від звичних солодких перекусів, вона стала більш спокійним і врівноваженою.

Цукор є майже всюди. Дівчина була шокована, коли почала читати етикетки продуктів. Навіть у "здорових" продуктах, таких як йогурт, гранола та білкові батончики, часто міститься багато доданого цукру.

Тяга до солодкого часто має психологічну природу. На другому тижні експерименту Рейчел зрозуміла, що насправді не відчуває фізичної потреби в цукрі. Солодке асоціювалося у неї з комфортом і зняттям стресу. Відмова від цієї звички позитивно вплинула не лише на моє харчування, а й на емоційний стан.

Навіть невеликі зміни можуть мати велике значення. Відмовитися від цукру було нелегко, але це не вимагало надзвичайних жертв. Результати перевершили очікування, як стверджує дівчина вона відчула покращення енергії, сну, концентрації та настрою.

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