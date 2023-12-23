Що буде, якщо їсти листовий салат щодня: і кому варто взагалі відмовитися від продукту

Салатне листя вже давно стало таким собі символом здорового харчування. І це цілком заслужено. Але чи задумувалися ви коли-небудь, що буде, якщо їсти салат щодня?

Який салат найкорисніший для здоров'я

Сьогодні на прилавках магазинів можна зустріти різні види салатів — айсберг, романо, оакліф, латук тощо. Як правило, обирають певний варіант в залежності від страви, яку планують готувати. Наприклад, латук найкраще підходить для бутербродів або сервірування закусок без хліба. А ось айсберг найчастіше додають до салатів. Якщо ж порівнювати різні сорти за складом, то, виявляється, а темнішому листі більше корисних речовин.

Що буде, якщо їсти салат щодня: чим він корисний

Що буде, якщо їсти салат щодня / Фото: Pexels

Салат — чудове джерело магнію, хоча тут його міститься набагато менше, ніж, наприклад, в шоколаді, бананах або горіхах. Магній допомагає покращити роботу серця, нормалізувати серцевий ритм та нервову систему, покращити опірність організму стресові.

Крім магнію салат також містить інші важливі мікроелементи: цинк, мідь, залізо, марганець. Як і в будь-якій іншій зелені, тут є вітамін К, а також дуже багато вітаміну С.

У салаті багато антиоксидантів, тому цей продукт часто включиють до раціону голівудські знаменитості, які хочуть надовго зберегти молодість.

Салат відрізняється гранично низькою калорійністю, а тому його можна сміливо додавати до будь-якого приймання їжі. Під час нестрогого харчування листям можна нейтралізувати вживання яєць, м'яса, майонезу.

А ще салат — відмінне джерело клітковини. Клітковина — це грубі волокна, які перетраплюються травними ферментами і переробляються мікрофлорою кишківника. Завдяки розчинній клітковині з організму виводяться важкі метали, з'являється відчуття ситості та наповненості шлунка. А ось нерозчинні харчові волокна допомагають нормалізувати рівень цукру, уповільнити всмоктування глюкози, стимулювати вироблення кишковими бактеріями вітамінім K, PP та групи B.

Скільки салату можна з'їдати на день

Через гранично низьку калорійність багато хто вважає, що салат можна їсти досхочу. Але це не так. Через надлишок клітковини може з'явитися здуття живота, спазми в шлунку. Хоча вживання клітковини потрібне, щоб не було закрепів, але зловживання може призвести до діареї.

Тому нутриціологи рекомендують вживати не більше 100 г салату на день.

Як правильно їсти салат

Скільки салату можна їсти на день / Фото: Pexels

Салатне листя, крім латука, має яскраво виражений смак. Як правило, він має невеликий відтінок гіркоти. Саме тому латук можна їсти як самостійну страву або використовувати замість лаваша. Інші салати підходять для додавання до різних гарячих і холодних страв. А ще з салату можна готувати овочеве смузі.

Салат можна піддавати термічному обробленню. Хоча, слід зазначити, тоді втрачається частина його вітамінів і антиоксидантів. Зате цим ви пом'якшите вплив харчових волокон на шлунково-кишковий тракт.

Кому протипоказано їсти салати

Слід утриматися від вживання салату за:

загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, сечокам'яної хвороби;

здуття живота;

синдрома подразниного кишківника.

Якщо слідувати всім рекомендаціям щодо вживання салату, не перевищувати денну норму, то його цілком можна їсти щодня.

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