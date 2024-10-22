Що буде, якщо їсти моркву щодня: лікарі назвали п'ять безперечних переваг цього овоча

Морква надзвичайно універсальний продукт. Нею можна насолоджуватися як в сирому вигляді, так і готувати.

Хоча у більшості з нас морква асоціюється з яскраво-помаранчевим кольором, спочатку цей коренеплід був жовтим і фіолетовим. В їжу ми найчастіше вживаємо саме корінь моркви, але її листя та стебла також їстівні. Морква вважається важливим джерелом харчових каротинів, закриваючи нашу потребу у вітаміні А.

Харчова цінність моркви (на одну порцію в 80 г):

27 ккал/117 кДж;

0,4 г білків;

0,3 г жирів;

6,2 г вуглеводів;

3,1 г клітковини;

142 мг калію;

2 мг вітаміну С.

Яка користь від моркви для нашого організму

Багате джерело харчових каротиноїдів

Морква багата рослинними сполуками, які називаються каротиноїдами: ці сполуки накопичуються в корені, частині, яку ми їмо найбільше. Близько 80 відсотків каротину в моркві є типом бета-каротину, який часто називають провітаміном А, оскільки ми перетворюємо його на вітамін А в нашому кишківнику. Більшість цих каротиноїдів міститься в м’якоті або зовнішній частині кореня, а не в серцевині.

Каротиноїди відіграють важливу роль у розвитку зору, а також допомагають підтримувати функціонування імунної системи, вони важливі для нашої шкіри та здорового старіння, а також підтримують наші слизові оболонки.

Цікаво, що коли ми готуємо моркву шляхом смаження, запікання або в мікрохвильовій печі, ми можемо підвищити або принаймні зберегти вміст каротиноїдів у ній. Додавайте до цього овоча невелику кількість олії, щоб підвищити вашу здатність засвоювати вміст провітаміну А ще краще.

Сприяє балансу холестерину та здоров’ю серця

Морква є джерелом клітковини та вітаміну С, які сприяють здоров'ю серця та судин. Морква також допомагає змінити всмоктування холестерину і, як наслідок, може покращити його баланс в організмі. Однак більшість цих доказів походить від експериментів на тваринах, і, щоб підтвердити її користь для серця, необхідні додаткові дослідження.

Може допомогти у втраті зайвої ваги

В чому користь моркви / Фото: Unsplash

Морква має низьку калорійність і є хорошим джерелом клітковини. Дослідження показали, додаючи у свій раціон моркву, ви можете збільшити відчуття ситості. Однак деякі плани схуднення, як-от дієти з дуже низьким вмістом вуглеводів, радять уникати цього овоча, оскільки в ньому міститься багато простих вуглеводів. Та слід врахувати інші переваги моркви для здоров’я, а також той факт, що структура, клітковина та високий вміст води в моркві знижують апетит. Її природна солодкість також може бути корисною для зменшення вживання цукру у раціоні.

Може зменшити ризик раку

Захисні рослинні сполуки в моркві пов’язують зі зниженим ризику розвитку раку, хоча поки що було проведено мало досліджень, які могли б цей факт підтвердити. Зменшення ризику може бути пов’язане з тим, що моркву люблять люди, які більше схильні до здорового харчування, яке багате різними овочами.

Допомагає захистити здоров’я кишківника

Дослідження за участю молодих жінок, які їли достатню кількість моркви, щоб отримати 15 г клітковини на день протягом тритижневого періоду, показало, що клітковина добре бродить. Крім того, дослідження підтверджують, що овоч відіграє роль пребіотика, тобто морквяна клітковина є хорошим джерелом живлення для корисних бактерій, що мешкають у кишківнику. Багато з цих кишкових бактерій виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які мають користь не лише для кишківника, але й для нашого здоров’я загалом.

Кому не можна вживати моркву і скільки моркви можна з'їдати на день

Для більшості людей морква є безпечною частиною збалансованої і здорової дієти. Якщо у вас немає алергії на цей коренеплід, можете сміливо додавати його до свого щоденного раціону.

Однак, надмірне вживання моркви може призвести до стану, який називається каротинемією, коли шкіра набуває жовтуватого відтінку. Споживання близько 10 кг на день сирої або вареної моркви також може бути пов'язане (хоча і вкрай рідко) з нейтропенією (зниженням рівня білих кров’яних тілець) і аменореєю (припиненням місячних). Звичайно, з'їсти таку велику кількість практично нереально.

Лікарі стверджують, що для отримання всіх корисних переваг моркви, слід вживати 1-2 штуки на день.

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