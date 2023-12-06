Що буде, якщо з'їдати два банани на день: такого ви точно не очікували

Банани — корисні, смачні і ідеально підходять для перекушування. Але чи задумувалися ви коли-небудь, що буде, якщо щодня з'їдати по два банани?

Насамперед, потрібно визначити, що міститься в бананах, і чому вони настільки корисні організму:

в одному банані 240 ккал;

900 мг калію (а це 24% від добової норми);

54 г вуглеводів (18% від добової норми);

2 г харчової клітковини (24% від добової норми);

28 г цукру;

6 г білків (4% від добової норми).

Додатковим плюсом ви отримуєте вітамінний заряд, а саме:

Вітамін А (2% від добової норми);

Вітамін С (3% від добової норми);

Залізо (2% від добової норми);

Вітамін B6 (40% від добової норми);

Магній (16% від добової норми).

Чи можна з'їсти два банани на день: що буде з організмом

Чи можна з'їсти два банани на день / Фото: Pexels

Якщо ви будете з'їдати щодня по два банани, то зможете отримати чимало користі для організму. Зокрема:

Організм насититься калієм (а такий стан досягається вкрай рідко) — щоб зрозуміти, наскільки це важливо, варто зазначити, що наш організм використовує калій для того, щоб кожна клітина генерувала свій електричний заряд, без якого вона не може функціонувати. Також калій пітримує рівномірне серцебиття, здоровий кров'яний тиск, запускає вивільнення інсуліну в ту хвилину, коли організму потрібно відрегулювати рівень цукру. Для дорослого організму рекомендованою нормою споживання калію є 3,500-4,700 мг. на день (в залежності від стану здоров'я і способу життя), тому двома бананами ви запросто покриєте добову норму майже на чверть. Знижуються ризики, пов'язані із раковими захворюваннями — дієта з великою кількістю фруктів і овочів допомагає проводит профілактику ракових захворювань, адже з цими продуктами організм отримує корисні речовини і мінімальну кількість домішок (солі, барвники, цукор, консерванти). Банани можуть похвалитися високим рівнем вітаміну С, який відомий своєю здатністю запобігати негативному впливу канцерогенів і вільних радикалів. А харчова клітковина допомагає збалансувати роботу травної системи, попереджаючи розвиток раку товстої кишки. Підтримака невпинної роботи серця — баланс калію та натрію необхідний для роботи серця. Нещодавне дослідження показало, що люди, які отримують щодня близько 4,069 мг калію на 49% знижують ризик смерті через ішемію серця. Показники справді вражають. До того ж, банани містять клітковину, вітаміни С і В6, які підтримують серцебиття. Задовільняється потреба у солодкому в здоровий спосіб — в сучасній дієтичній практиці цукор набув яскравого негативного забарвлення. Однак слід пам'ятати, що справа не в самому цукрові, а в тих продуктах, в яких цукор не був присутній, але його запровадили штучно. Банани солодкі від природи, тому їхнє вживання навряд чи негативно позначиться на здоров'ї.

Тим більше, що банани з доброю порцією клітковини запобігають різким стрибкам цукру в крові і уповільнюють травлення.