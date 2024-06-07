Що буде, якщо заварити чай вдруге — медики приголомшили відповіддю

Українці люблять побалувати себе гарячим чаєм зі смаколиками. Особливо популярним все ще залишаються чай у пакетиках, який дуже зручно заварювати. Більшість часто робить це не один раз і навіть не двічі. Чи можна так робити?

За словами дієтологів, заварювання чайного пакетика вдруге жодним чином не шкодить, однак і особливої користі в цьому не бачать. Ба більше, у пакетику міститься дрібно порізаний лист. Чим він тонший, тим більше поживних речовин потрапить у воду під час заварювання. Тому за повторення процесу користі від чаю стає менше.

А якщо людина вже надто заощадлива і заварює пакетик втретє, то вона зіткнеться з повною відсутністю поживних речовин в напої.

За словами експертів, лише перше заварювання допомагає отримати максимально корисний напій, особлво, якщо ви використовуєте пакетований чай.

Якщо ж мова йде про зелений чай, фахівці й зовсім радять не купувати його у пакетиках. Пояснюють вони це тим, що зелений чай вважається елітним, а тому таку категорію в пакетики виробники не кладуть. Зазвичай туди потрапляють продукти перероблення чайного листа, тобто дуже вже дрібні шматочки.

Не варто забувати і про те, що інколи повторне заварювання чаю у пакетиках може взагалі мати негативний вплив на здоров'я людини. Особливо, якщо між першим та другим заварюванням пройшло багато часу.

Справа в тому, що на поверхні напою може утворюватися плівка з окислених поліфенолів. Вони створюють оптимальні умови для розвитку плісняви і бактерій.

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