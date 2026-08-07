Що буде, якщо пити пиво кожного дня

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Літо, спека зазвичай спонукають до споживання великої кількості води. Дехто вважає, що втамовувати спрагу можна і пивом, але водночас не береться до уваги, що пляшка пива містить 50-100 грамів чистого спирту.

Розповідаємо, що буде з організмом, якщо кожного дня пити пиво.

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Регулярне вживання пива може привести до алкоголізму і не лише

Регулярне споживання пива може викликати розвиток пивного алкоголізму.

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Пиво містить безліч шкідливих речовин, які викликають сп’яніння. Це сивушні масла, альдегіди, ефіри та метанол, які не лише посилюють ефекти сп’яніння, але й негативно впливають на внутрішні органи людини та організм загалом.

Якщо пиво споживати щодня, це може викликати проблеми з вагою. Вуглекислий газ і дріжджі розширюють шлунок, а спирт подразнює рецептори травного тракту і блокує центри насичення. Тому після пива, як власне і після інших алкогольних напоїв, зазвичай хочеться багато їсти.

На думку лікаря Сергія Худолея, наслідками щоденного споживання пива можуть бути:

Потовщення стінок серця, розширення порожнини серця, так зване «пивне серце», некрози серцевого м’яза і навіть інфаркти.

Різноманітні порушення роботи шлунково-кишкового тракту, як гастрит, панкреатит, гепатоз, цироз печінки, порушення функції нирок, набряклість кінцівок, одутлість обличчя.

Порушення роботи мозку, загибель клітин мозку, розвиток деменції, епілепсія, ураження органів зору і слуху, порушення сну тощо.

Порушення периферичної нервової системи, може виникнути деменція, погіршується зір, слух, з’являються порушення сну, можлива невропатія.

Порушення гормонального фону і репродуктивної функції.

Вплив пива на організм чоловіка

Щоденне вживання пива може викликати ожиріння у чоловіків та появу «пивного» животика. Під дією алкоголю та фітогормонів надлишок калорій може відкладатися саме в ділянці живота.

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Чоловік починає перетворюватись на жінку — збільшуються груди, відкладаються жирові тканини за жіночим типом. Сперматозоїди стають неактивними, їхня кількість зменшується, знижується лібідо, починаються проблеми з ерекцією.

Як впливає регулярне споживання пива на організм жінки

Споживання пива також може негативно вплинути на організм жінок, насмперед на гормональний фон. У жінок можна спостерігати огрубіння голосу, поява щетини та вусів, порушення лібідо, репродуктивних функцій. Виникають порушення менструального циклу, знижуються шанси на запліднення та здорове виношування дитини.

Користь пива для чоловіків та жінок

У пиві міститься досить багато вітамінів та мікроелементів. Це вітаміни В1 та В2, амінокислоти, калій, натрій, магній, фосфор, антиоксиданти, органічні кислоти, флавоноїд ксантохумол, який пригнічує дію канцерогенів. Завдяки вмісту цукру пиво може швидко поповнити запаси енергії.

Крім того, пиво може понижувати больовий синдром та завдяки дріжджам перешкоджає розмноженню деяких хвороботворних мікроорганізмів.

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Небезпека вживання пива влітку

У разі вживання пива в спекотний літній день збільшується тепловіддача шляхом потовиділення. Відомо, що пиво має сечогінний ефект, водночас людина не помічає, як замість того, щоб вгамувати спрагу, вона втрачає рідину. Разом зі зневодненням організму починається алкогольна інтоксикація.

Кому не можна пити пиво

Оскільки пиво подразнює верхні відділи травного тракту, воно категорично протипоказане людям, які страждають на хронічні захворювання органів травлення, особливо такі, як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хронічний гастрит, виразкова хвороба та хронічний панкреатит.

Відмовитись від пива краще людям, які страждають на цукровий діабет, високий тиск і серцево-судинні захворювання.

Виключити пиво варто вагітним і жінкам, що годують.

Не можна вживати дітям і підліткам.

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