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Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти родзинки: користь та шкода сухофрукту

Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти родзинки: користь та шкода сухофрукту

Користь родзинок

Чим корисні родзинки для чоловіків, жінок

Існує безліч сортів ізюму, це чорні, червоні, золоті родзинки, кишмиш.  Зазвичай родзинки використовують для випічки та в кулінарії, Дехто споживає родзинки в якосіт перекусу між основним прийманням їжі. Полюбляють родзинки і ті, хто дотримується певних дієт.

Цінність родзинок

У 100 г родзинок міститься 256 калорій, 0,46 г жирів, 3,39 г білків, 79,5 г вуглеводів.

Родзинки багаті натуральними цукрами, клітковиною, вітамінами та мінералами. На думку дієтологині Марини Янцо  всі вітаміни, які потребує людський організм, містяться у родзинках. Це вітаміни  А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, К, Н. 

Родзинки є чудовим джерелом калію, міді, марганцю, бору, вітаміну C.

Користь родзинок

Щоденне вживання родзинок очищає організм, зміцнює імунітет, допомагає при багатьох хворобах:

  • Допомагає виводити токсини та очищати організм. Родзинки багаті калієм, який має сечогінний ефект, що допомагає виводити токсичні речовини. Регулярне вживання родзинок позитивно впливає на роботу нирок та стан шкіри. 
  • Відновлює водно-сольовий баланс. Завдяки високому вмісту мінеральних речовин відвар на основі родзинок допомагає відновити водно-сольовий баланс в організмі.
  • Захищає від вільних радикалів, має антиоксидантні властивості завдяки вмісту фенолів та поліфенолів.
  • Корисний для серцево-судинної та кровоносної систем. Завдяки високому вмісту  магнію та калію родзинки допомагають при серцевих захворюваннях. 
  • Підвищує гемоглобін. Через залізо, що міститься в родзинках, регулярне вживання сухофрукта активізує вироблення гемоглобіну, нормалізує процес кровотворення і зміцнює судини.
  • Заспокоює нервову систему. Родзинки мають седативні властивості. Це пояснюється вмістом у ньому нікотинової кислоти та вітамінів В1, В2 та В5. Завдяки регулярному вживанню родзинок у помірних кількостях можна знизити тривожність та налагодити сон.
  • Велика кількість клітковини робить родзинки корисними для роботи шлунково-кишкового тракту.
  • Марганець, який містять родзинки  позитивно впливає на роботу статевих залоз і кровотворення.
  • Відвари, приготовані з родзинок, мають імуностимулюючі та бактерицидні властивості — допомагають швидко впоратися з застудою.

Родзинки для зміцнення волосся та шкіри

Цей сухофрукт не лише підтримує здоров'я, а й бере участь у підтримці зовнішньої краси. 

Користь сухофрукту для жінок:

  • очищує шкіру,
  • стимулює зростання волосяних фолікулів,
  • захищає від УФ-ушкоджень;
  • запобігає появі лупи та випадання волосся.

Завдяки багатому складу родзинки застосовуються у косметології. Він використовується як компонент масок для обличчя та волосся.

Шкода родзинок, кому він протипоказаний

Перед вживанням родзинки слід ретельно промити, щоб уникнути харчових отруєнь і потрапляння в організм токсинів, оскільки при промисловому сушінні він обробляється діоксидом сірки.

  • Через високу калорійність і значний вміст фруктози родзинки не варто вживати людям, які страждають на ожиріння.
  • Не можна вживати сухофрукт людям з цукровим діабетом.
  • Людям з виразковою хворобою шлунка та ентероколітом рекомендується відмовитися від цього сухофрукту.
  • Не можна вживати родзинки при виразковій хворобі ротової порожнини, оскільки можуть спровокувати загострення захворювання.
  • Краще не вживати дитям віком до 4 років.
  • З обережністю рекомендується вживати алергікам.

Скільки родзинок можна з'їсти на день

Як джерело корисних мікроелементів родзинки рекомендується додавати в каші, сир, десерти. Також родзинки можна вживати як самостійну страву, як перекушування.

Денна норма для дорослої людини за відсутності протипоказань становить дві столові ложки.

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