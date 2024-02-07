Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти родзинки: користь та шкода сухофрукту

Чим корисні родзинки для чоловіків, жінок
Існує безліч сортів ізюму, це чорні, червоні, золоті родзинки, кишмиш. Зазвичай родзинки використовують для випічки та в кулінарії, Дехто споживає родзинки в якосіт перекусу між основним прийманням їжі. Полюбляють родзинки і ті, хто дотримується певних дієт.
Цінність родзинок
У 100 г родзинок міститься 256 калорій, 0,46 г жирів, 3,39 г білків, 79,5 г вуглеводів.
Родзинки багаті натуральними цукрами, клітковиною, вітамінами та мінералами. На думку дієтологині Марини Янцо всі вітаміни, які потребує людський організм, містяться у родзинках. Це вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, К, Н.
Родзинки є чудовим джерелом калію, міді, марганцю, бору, вітаміну C.
Користь родзинок
Щоденне вживання родзинок очищає організм, зміцнює імунітет, допомагає при багатьох хворобах:
- Допомагає виводити токсини та очищати організм. Родзинки багаті калієм, який має сечогінний ефект, що допомагає виводити токсичні речовини. Регулярне вживання родзинок позитивно впливає на роботу нирок та стан шкіри.
- Відновлює водно-сольовий баланс. Завдяки високому вмісту мінеральних речовин відвар на основі родзинок допомагає відновити водно-сольовий баланс в організмі.
- Захищає від вільних радикалів, має антиоксидантні властивості завдяки вмісту фенолів та поліфенолів.
- Корисний для серцево-судинної та кровоносної систем. Завдяки високому вмісту магнію та калію родзинки допомагають при серцевих захворюваннях.
- Підвищує гемоглобін. Через залізо, що міститься в родзинках, регулярне вживання сухофрукта активізує вироблення гемоглобіну, нормалізує процес кровотворення і зміцнює судини.
- Заспокоює нервову систему. Родзинки мають седативні властивості. Це пояснюється вмістом у ньому нікотинової кислоти та вітамінів В1, В2 та В5. Завдяки регулярному вживанню родзинок у помірних кількостях можна знизити тривожність та налагодити сон.
- Велика кількість клітковини робить родзинки корисними для роботи шлунково-кишкового тракту.
- Марганець, який містять родзинки позитивно впливає на роботу статевих залоз і кровотворення.
- Відвари, приготовані з родзинок, мають імуностимулюючі та бактерицидні властивості — допомагають швидко впоратися з застудою.
Родзинки для зміцнення волосся та шкіри
Цей сухофрукт не лише підтримує здоров'я, а й бере участь у підтримці зовнішньої краси.
Користь сухофрукту для жінок:
- очищує шкіру,
- стимулює зростання волосяних фолікулів,
- захищає від УФ-ушкоджень;
- запобігає появі лупи та випадання волосся.
Завдяки багатому складу родзинки застосовуються у косметології. Він використовується як компонент масок для обличчя та волосся.
Шкода родзинок, кому він протипоказаний
Перед вживанням родзинки слід ретельно промити, щоб уникнути харчових отруєнь і потрапляння в організм токсинів, оскільки при промисловому сушінні він обробляється діоксидом сірки.
- Через високу калорійність і значний вміст фруктози родзинки не варто вживати людям, які страждають на ожиріння.
- Не можна вживати сухофрукт людям з цукровим діабетом.
- Людям з виразковою хворобою шлунка та ентероколітом рекомендується відмовитися від цього сухофрукту.
- Не можна вживати родзинки при виразковій хворобі ротової порожнини, оскільки можуть спровокувати загострення захворювання.
- Краще не вживати дитям віком до 4 років.
- З обережністю рекомендується вживати алергікам.
Скільки родзинок можна з'їсти на день
Як джерело корисних мікроелементів родзинки рекомендується додавати в каші, сир, десерти. Також родзинки можна вживати як самостійну страву, як перекушування.
Денна норма для дорослої людини за відсутності протипоказань становить дві столові ложки.
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