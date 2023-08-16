Що буде з організмом, якщо пити мало води, чи потрібно випивати 2 літри у спеку

Чим загрожує для здоров'я людини нестача води, як буде поводитися організм без води у спеку

Організм 24 години на добу, сім днів на тиждень потребує води. Але важливо, щоб було вдосталь саме чистої питної води.

Якщо води буде не вистачати, можуть бути проблеми.

Навіщо організму вода

Функції води різноманітні, вода:

Транспортує поживні речовини та кисень у клітини.

Бере участь у процесі терморегуляції.

Допомагає перетравлювати їжу.

Виводить продукти розпаду та токсини.

Захищає органи, тканини та суглоби від пошкоджень.

Пара склянок води після зранку допоможе прокинутися та поповнить дефіцит вологи, виведе токсини та залишки неперетравленої їжі, а також підготує шлунково-кишковий тракт до приймання їжі та покращить її засвоєння.

Достатня кількість води в організмі:

Оптимізує терморегуляцію, потовиділення та виведення токсинів.

Бере участь у постачанні киснем та регенерації тканин.

Покращує стілець.

Активізує мозкову діяльність та запобігає віковому погіршенню пам'яті.

Знімає додаткове навантаження з серця.

Зменшує ризик виникнення онкозахворювань.

Покращує стан шкіри.

Уповільнює старіння, сприяє довголіттю та якості життя.

Що буде, якщо систематично пити мало води

Дефіцит води в організмі призводить до проблем зі здоров'ям нирок, провокує постійний головний біль, сухість шкіри, м'язові судоми та проблеми із травленням.

Найгірше, що мозок звикає до нестачі рідини, та через деякий час почне забувати про воду, у вас зникне спрага, з часом вибудете пити менше води, думаючи, що так і треба. Не кажучи вже про те, що з віком людина мимоволі привчає себе пити менше, замінюючи більшу частину води смачнішими альтернативами, як то сік, чай, кава тощо.

Організм почне забирати воду зі шкірного покриву, через що шкіра стане дуже сухою, погіршиться сон, працездатність та зникне енергія. За критичної стадії може виникнути проблеми з диханням і навіть непритомність.

Наслідком нестачі води може бути:

підвищення тиску та температури тіла,

шкіра стає сухою та почне лущитися, волосся ламатися,

обмін речовин порушиться,

прискорення процесів інтоксикації та старіння,

зростання концентрації холестерину,

прискорене серцебиття, інфаркти та інсульти,

порушення роботи внутрішніх органів насамперед нирок та сечовивідних шляхів, кровоносної системи.

зношення суглобів, судин, серцевого м'яза.

Скільки води потрібно пити у спекотний день

Як вважають експерти, кількість рідини, яку необхідно вживати у спеку, залежить від індивідуальних особливостей організму. У середньому вона розраховується виходячи з ваги тіла та температури навколишнього середовища. Наприклад, для людини вагою від 50 до 55 кг оптимальним вважається 1,5 літра на добу при температурі до 23 градусів, при температурі від 25 до 29 градусів – 2 літри. Якщо спека понад 30 градусів, потрібно вже впивати 2,5-3 літри.

Але, якщо хочеться пити більше, пийте. Звісно, якщо немає специфічних захворювань, що обмежують її вживання.

У спеку лікарі радять до звичайної норми води додати ще один літр.

Більше понад звичайної норми потрібно пити воду випадку тренувань та фізичних навантажень. Зневоднення може значно нашкодити організму -- кров густіє, плазма крові зменшується. Еритроцити, що злиплися, не можуть переносити кисень у належному обсязі до клітин. Як наслідок, людина може відчути головний біль, запаморочення, млявість, слабкість. Такий стан називається гіпоксія. Щоб такого не сталося, вибирайте чисту, холодну або кімнатноъ температури воду.

Загальні рекомендації щодо кількості рідини на добу, включаючи воду, безалкогольні напої та рідину з харчових продуктів -- це 2,7 літра для жінок та 3,7 літра для чоловіків

У спеку, а також під час тренування, при хворобі та під час годування груддю норму води потрібно збільшити на один літр.

Потрібно мати на увазі, що різноманітні напої, як то чай, кава містять у собі кофеїн, що має легкий сечогінний ефект. Тобто якщо пити ці напої для вгамування спраги, ми провокуємо організм віддавати цю воду, тобто втрачаємо більше рідини, ніж отримуємо.

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