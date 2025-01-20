Що буде з організмом, якщо відмовитися від кави на користь чаю

Напій є природним стимулятором, який заряджає енергією та у помірній кількості приносить користь організму.

Кожна друга людина на Землі обирає саме чай замість кави. До речі, цей напій більш популярний а Англії, а не на батьківщині - у Китаї.

Саме в чорному чаї є багато корисних елементів, які позитивно впливають на нервову систему та на роботу шлунково-кишківникового тракту. У чорному чаї багато мінералів, зокрема - фтору, марганцю, кальцію. У двох чашках цього напою міститься майже половина добової норми фтору, необхідного дорослій людині.

Що буде з організмом, якщо ви відмовитеся від кави на користь чаю

Знімає тривожність і розлади сну

Особливо це стосується людей, чутливих до кофеїну – тих, які після чашки кави страждають від безсоння, високого артеріального тиску і збільшення частоти серцевих скорочень. Завдяки чаю ваш сон стане набагато якіснішим.

Підтримує здоров'я ротової порожнини

Кава може збільшити ризик запалення ясен і зміну кольору зубів. Чай має антимікробні властивості і може зменшити ризик накопичення шкідливих бактерій у роті. Водночас він здатен сприяти накопиченню бактерій і мікроорганізмів, корисних для здоров’я. Це допомагає запобігти інфекціям порожнини рота та горла та загальним проблемам ротової порожнини.

Зменшиться холестерин

Щоправда, це станеться, тільки якщо ви раніше випивали філіжанку кави у френч-пресі або еспресо. Справа в тому, що до складу цих видів кави входять речовини, які здатні підвищити рівень поганого холестерину.

Рідше страждатимете від печії

У разі частого вживання кави може з’явитися печія, оскільки кофеїн впливає на м’яз, який перебуває між стравоходом та шлунком. В результаті в простір, що відкрився, надходить шлунковий сік.

Покращує розумову діяльність

Одна чашка чорного чаю на 10% покращує розумові здібності протягом 45 хвилин. А тонізуючі властивості його починають діяти вже за 30 хвилин після вживання і тривають протягом п’яти-шести годин.

Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.

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