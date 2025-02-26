Що буде з організмом, якщо їсти апельсини кожного дня

Регулярне вживання апельсинів може допомогти зміцнити кістки та запобігти розвитку остеопорозу.
Їсти апельсини щодня можна, але варто дотримуватись деяких правил. Ніколи не вживайте цитрусові на голодний шлунок і вночі. Це дуже негативно впливає на мікрофлору кишківника.
Скільки апельсинів можна їсти на день
Рекомендується їсти не більше двох-трьох апельсинів на день, щоб уникнути перевищення допустимої норми цукрів та кислот. За наявності захворювань шлунково-кишкового тракту (наприклад, виразки, гастриту, панкреатиту) додавання апельсинів до раціону можливе лише після консультації з гастроентерологом.
Чим корисний апельсин
Апельсини містять вітаміни, мінерали, клітковину, флавоноїди, каротиноїди, що робить цитрусовий фрукт корисним доповненням раціону.
Один апельсин покриває 80% денної потреби організму у вітаміні С, який не тільки підвищує імунітет – він знижує запальні процеси і навіть допомагає схуднути, оскільки допомагає організму використовувати свій жир в якості енергії під час заняття фізичними вправами. Вітамін C надає змогу зняти втому і діє як антиоксидант.
Користь апельсинів для організму:
- захист клітин від ушкоджень
- посилення вироблення колагену (білка, який впливає на текстуру шкіри та бере участь у загоєнні ран)
- прискорення засвоєння заліза (допомагає запобігти та боротися з анемією)
- підвищення імунітету
- уповільнення прогресування вікової макулярної дегенерації
- боротьба із вільними радикалами (можуть викликати рак)
- зміцнення кісток
- підтримка здоров'я кишківника
- нормалізація травлення
- зниження артеріального тиску
Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.
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