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Що буде з організмом, якщо їсти апельсини кожного дня

Що буде з організмом, якщо їсти апельсини кожного дня

У апельсинах міститься безліч вітамінів / Фото: pixabay.com

Регулярне вживання апельсинів може допомогти зміцнити кістки та запобігти розвитку остеопорозу.

Їсти апельсини щодня можна, але варто дотримуватись деяких правил. Ніколи не вживайте цитрусові на голодний шлунок і вночі. Це дуже негативно впливає на мікрофлору кишківника.

Скільки апельсинів можна їсти на день

Рекомендується їсти не більше двох-трьох апельсинів на день, щоб уникнути перевищення допустимої норми цукрів та кислот. За наявності захворювань шлунково-кишкового тракту (наприклад, виразки, гастриту, панкреатиту) додавання апельсинів до раціону можливе лише після консультації з гастроентерологом.

Чим корисний апельсин

Апельсини містять вітаміни, мінерали, клітковину, флавоноїди, каротиноїди, що робить цитрусовий фрукт корисним доповненням раціону.

Один апельсин покриває 80% денної потреби організму у вітаміні С, який не тільки підвищує імунітет – він знижує запальні процеси і навіть допомагає схуднути, оскільки допомагає організму використовувати свій жир в якості енергії під час заняття фізичними вправами. Вітамін C надає змогу зняти втому і діє як антиоксидант.

Користь апельсинів для організму:

  • захист клітин від ушкоджень
  • посилення вироблення колагену (білка, який впливає на текстуру шкіри та бере участь у загоєнні ран)
  • прискорення засвоєння заліза (допомагає запобігти та боротися з анемією)
  • підвищення імунітету
  • уповільнення прогресування вікової макулярної дегенерації
  • боротьба із вільними радикалами (можуть викликати рак)
  • зміцнення кісток
  • підтримка здоров'я кишківника
  • нормалізація травлення
  • зниження артеріального тиску

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