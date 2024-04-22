Що буде з вашим кишківником, якщо їсти корицю щодня

Як може вплинути вживання кориці на роботу кишківника.

Корицю насамперед полюбляють за аромат, ця чудова спеція є популярним доповненням до кави та додає випічки пряності. Але не лише кориця є однією з тих спецій, яку можна додавати до будь-якої страви, до кожного приймання їжі.

Широко відомі і лікувальні властивості кориці. Як свідчать численні дослідження, регулярне споживання кориці покращує стан кишківника та травлення загалом.

Корицю не можна назвати суперпоживною спецію, вона містить невелику кількість кальцію, каротину та бета каротину. Основна цінність кориці в її антимікробних властвиостях. Ця спеція чудово захищає від різноманітних бактерій, грибків та дріжджів.

Чому кориця корисна для травлення

Згідно з останнім дослідженням 2023 року екстракт кориці може допомогти полегшити діарею. Група людей із діареєю приймала капсули з водним екстрактом кориці, які створили дослідники. Результати показали ефективність препарату для боротьби з патогенними бактеріями.

Ефективна кориця як засіб що полегшує стан як за діареї, так і у разі закрепу, викликає відходження газів.

Завдяки вмісту дієтичних волокон кориця знижує ймовірність виникнення онкології в товстому кишківнику.

Сприяє ця ароматна спеція очищенню жовчогінної системи та печінки, виводить з організму зайві солі жовчних кислот.

Приправа сприяє виведенню непотрібної рідини з організму, ефективно її застосування буде і у разі захворювань нирок.

У разі інфекцій у сечовому міхурі теж радять приймати напої з корицею.

Спеція містить хімічну сполуку евгенол — досить сильний антибактеріальний засіб, який має ще й антигельмінтну властивість.

Коричневий альдегід, який входить до складу кориці, є ефективним засобом проти різних інфекційних захворювань. Кориця допомагає у боротьбі з такими хвороботворними бактеріями як золотистий стафілокок, синьогнійна паличка, холерний вібріон та інші, розвиток яких може призвести до інфекційно-запальних захворювань кишківника, печінки та жовчного міхура, дихальної та сечовидільної систем.

Корисні властивості кориці

Кориця має безліч інших корисних властивостей. Насамперед відомі її антиоксидантні властивості. Як свідчать дослідження навіть коли кориця перетравлюється, її біологічно активні сполуки, такі як корична кислота, залишаються підтримувати антиоксидантну та протизапальну дію в організмі.

Метаболіти кориці та сполуки, які виділені з неї, можуть допомогти захистити мозок від пошкоджень та покращити симптоми таких захворювань, як хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера, про що свідчать дослідження.

Медичні дослідження довели ефективність кориці під час лікування цукрового діабету. "Екстракт кориці може посилювати секрецію інсуліну та захищати підшлункову залозу від окислювального стресу і запалення".

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