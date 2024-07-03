Що буде з вашим організмом, якщо їсти броколі щодня

Броколі прийшла до нас з Італії, де її створили шляхом схрещування різних капустяних культур ще в V-VI ст. до н. е. Протягом декількох століть її вирощували лише тут, а у XVI столітті завдяки Катерині Медічі вона потрапила до Франції. В США броколі з'явилася аж в XX столітті.

Броколі містить надзвичайно багато вітамінів, мінералів та корисних елементів:

калій;

магній;

натрій;

фосфор;

клітковина;

вітаміни С, А та В6;

протеїни.

Завдяки цьому цей вид капусти позитивно впливає на травлення, імунітет, серцево-судинну систему, зокрема, допомагає зміцнити стінки судин.

Вона також є продуктом, який лікарі рекомендують вживати для профілактики ракових захворювань. Броколі має протизапальний ефект, вона містить антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали. Дослідники вважають, що саме ці вільні радикали є основною причиною розвитку ракових пухлин.

Броколі рекомендовано додати до щоденного раціону тих людей, які страждають на аутизм та цукровий діабет. Все це завдяки тому, що вона містить сульфорафан, особливу речовину, яка полегшує стан людей з цими захворюваннями.

Додатково цей вид капусти сприяє зниженню рівню холестерину в крові завдяки тому, що клітковина, якої дуже багато в броколі, пришвидшує виведення його з організму. Потрібно вживати також молоді пагони броколі, які нейтралізують дію токсинів в тілі.

Овоч надзвичайно корисний для людей з проблемами зору, адже в ньому містяться лютеїн і зеаксантин, що позитивно впливають на здоров'я ока, захищають від невиліковних захворювань. Продукт рекомендовано їсти тим, у кого артрит, тому що він допомагає сповільнити запальні процеси.

Кому не можна їсти броколі

Хоча броколі є абсолютно безпечною для людини, її вживання може мати певні побічні ефекти. Наприклад, після переїдання може подразнюватися товстий кишківник, чим підвищується газоутворення.

Броколі слід з обережністю вживати людям, які приймають ліки для зниження згортання крові. Лікарі не рекомендують додавати її до раціону хворим на гіпотериоз.

Як правильно їсти броколі, щоб усі корисні властивості залишалися

Найкорисніше їсти броколі в сирому вигляді. Але так цей продукт люблять далеко не всі. Тим більше, що сира броколі може дратувати стінки кишківника. Однак і довго готувати цю капусту не варто, інакше всі її корисні властивості пропадуть. Краще злегка відварити броколі у підсоленій воді.

Зберігайте броколі у вологому приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від -3 до 0 градусів. Найкраще купувати головки середнього розміру. Якщо броколі вже почала жовтіти або її бутони дуже розкриті, це означає що вона перезріла.

Читайте також: