Що ефективніше для схуднення - секс чи тренування: результати досліджень

Скільки калорій витрачається під час сексу, а скільки під час тренувань

Багатьох цікавить питання, чи можна порівняти інтенсивність сексу з тренуваннями, в якому випадку ми втрачаємо більше калорій, коли швидше худнемо.

Чи можна фізичне навантаження та витрати енергії під час сексу порівняти з пробіжкою, з HIIT тренування, які передбачають чергування коротких інтенсивних анаеробних вправ і активного відпочинку між ними.

Що ефективніше - спорт чи секс

Для цього вчені з Монреальського університету вирішило дослідити, скільки калорій людина витрачає протягом одного статевого акту, та порівняти ці дані з витратою енергії під час занять фізкультурою.

Як зазначають автори дослідження, існує думка, що витрати енергії під час статевого акту становить від 100 до 300 ккал для кожного з його учасників, хоча не відоме жодне дослідження, яке б порівнювало обсяги витраченої енергії під час сексу та під час фізичних вправ для одного й того ж випробуваного.

В результаті проведених експериментів з'ясувалося, що середня витрата енергії на один статевий акт становила 101 ккал для чоловіків (4,2 ккал на хвилину) та 69,1 ккал для жінок (3,1 ккал на хвилину).

Далі учасники експерименту провели 30 хвилин на біговій доріжці на середній швидкості. Витрата енергії при цьому склала 275 ккал для чоловіків (9,2 ккал за хвилину) і 213 ккал для жінок (7,1 ккал за хвилину).

Таким чином дослідники дійшли висновку, що секс можна вважати лише "помірним" видом фізичної активності – витрата енергії виявилася меншими, ніж під час занять фізкультурою.

Хоча заняття спортом багато ефективніші для витрати енергії та схуднення "ефективність" сексу залежатиме від кожного конкретного випадку.

Фізичні навантаження під час сексу

Як стверджують фахівці, підготовчі ігри, які можна порівняти з розминкою в спорті, прискорюють частоту сердечних скорочень, активізують велику кількість клітин мозку і нервових закінчень. У цей момент активно витрачаються вуглеводи, цукру і крохмаль, вони допомагають підтримувати прискорений кровообіг і підвищення температури.

Основна частина статевого акту дуже індивідуальна і залежить від темпераментів обох партнерів та їх поєднання. За навантаженням можна порівняти з кардіо середньої та низької інтенсивності з частотою серцебиття 60-70% від максимального. А може бути і як ультраінтенсивне інтервальне навантаження з виходом в анаеробний режим енергозабезпечення.

Окрім включення кардіо респіраторної системи, залучені усі м'язи тіла, які забезпечують комплексну роботу. Виплеск величезної кількості гормонів в апогеї сексуальної взаємодії також потребує забезпечення енергією. І на піку задоволення, окрім змін гормонального фону, відбуваються різкий стрибок пульсу і скорочення більшої кількості рухових м'язів. Говорячи про секс як про енерговитратний процес, варто зазначити інтенсивну роботу усіх систем організму : м'язовою, нервовою, гормональною, кардіо респіраторною. Хоча і м'язи витрачають не стільки калорій, скільки під час середнього тренування в залі.

У будь-якому разі, займаючись сексом, краще думати про стан і відношення до свого партнера, а не про калорії і заміну упущеного тренування.

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