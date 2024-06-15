Що гірше для здоров'я: понижений чи підвищений артеріальний тиск — пояснюють лікарі

Люди з пониженим артеріальним тиском часто вважають себе здоровими. Насправді, як надто низький, так і надто високий тиски несуть ризик ускладнень, а також можуть стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям.

Про всі ризики розповіли фахівці з Samitivej Hospital в Таїланді.

Що таке артеріальний тиск

Артеріальний тиск — це тиск, який чинить кров, що тисне на стінки артерій. Він генерується роботою серця, коли воно перекачує кров по всьому тілу. Аномальний кров'яний тиск може бути високим або низьким. Артеріальний тиск вимірюється в міліметрах ртутного стовпа (мм рт. ст.) і подається у двох значеннях:

систолічний артеріальний тиск, який є найвищим артеріальним тиском, викликаним повним скороченням серця;

діастолічний артеріальний тиск, який є мінімальним артеріальним тиском під час розслаблення серцевого м’яза.

Чим небезпечний високий артеріальний тиск (гіпертонія)

Нормальний рівень артеріального тиску в середньому становить приблизно 120/80 мм рт.ст.. Підвищений артеріальний тиск або гіпертонія означає стан, за якого тиск у кровоносних судинах перевищує норму. Показник 140/90 мм або вище вважається гіпертонією. Однак артеріальний тиск залежить від віку.

Варто зазначити, що високий кров’яний тиск не завжди означає, що у вас гіпертонія, оскільки він може бути викликано іншими факторами, такими як стрес, хвилювання або вживання чаю чи кави.

У більшості людей гіпертонія протікає безсимптомно, тому її причину неможливо виявити. Проте, коли її все ж виявляють, то вона часто спричинена ускладненнями таких захворювань, як хронічна хвороба нирок, інсульт, хвороби серця тощо. Без належної діагностики та лікування підвищений артеріальний тиск може призвести до інвалідності або навіть смерті.

Крім того, гіпертензія може бути спричинена поведінковими або іншими факторами, зокрема:

Вік — ризик високого кров'яного тиску зростає з віком;

Стать — високий кров'яний тиск частіше зустрічається у чоловіків. Жінки частіше розвивають високий кров'яний тиск після 65 років;

Харчування — занадто багато солі у вашому раціоні;

Куріння і вживання алкоголю;

Відсутність фізичних вправ.

Більшість пацієнтів з високим артеріальним тиском протікає безсимптомно, навіть у разі, коли показники переюувають на небезпечно високих рівнях. Інколи можливе запаморочення та скутість шиї, які зазвичай виникають вранці після пробудження. Пацієнти також можуть відчувати прискорене серцебиття, слабкість або втому, розмитість зору чи носову кровотечу. Однак ці симптоми зазвичай не виникають, поки артеріальний тиск не досягне серйозного або небезпечного для життя рівня.

Чим небезпечний низький артеріальний тиск (гіпотонія)

З точки зору медицини, якщо середньостатистичний артеріальний тиск дорослої людини становить менше 90/60 міліметрів ртутного стовпчика (мм рт. ст.), це класифікується як гіпотонія.

Якщо ваш артеріальний тиск стабільно низький, але ви почуваєтеся добре, можливо, вашому знадобиться лише проводити подальше спостереження та моніторинг під час щорічних оглядів. Однак, хоча гіпотонія може здатися настільки нормальною, що не вважається проблемою для здоров’я, у багатьох людей вона може спричинити запаморочення та непритомність, а інколи також може бути небезпечною для життя.

Причини низького артеріального тиску варіюються від зневоднення до серйозних захворювань. Тому важливо з’ясувати справжню причину низького артеріального тиску, щоб на ранніх стадіях було призначено правильне лікування.

Артеріальний тиск може знизитися під час:

Вагітності — оскільки під час вагітності кровоносна система швидко розширюється, артеріальний тиск, ймовірно, знизиться. Однак це нормально, і після пологів артеріальний тиск зазвичай повертається до рівня, який був до вагітності.

Захворювань серця (захворювання серцевого клапана, серцевий напад і серцева недостатність);

Інших захворювань, таких як ендокринні розлади, паращитовидні захворювання, надниркова недостатність, діабетична гіпоглікемія. зневоднення. Це може викликати слабкість, запаморочення та втому;

Крововтрати — велика крововтрата, наприклад, внаслідок серйозної травми або внутрішньої кровотечі, призводить до різкого падіння артеріального тиску;

Важкої інфекції;

Дефіцитів харчування — наприклад, брак вітаміну B12, фолієвої кислоти або заліза може заважати вашому організму виробляти достатню кількість еритроцитів;

Приймання деяких ліків, діуретиків, ліків від хвороби Паркінсона та деяких видів антидепресантів.

Для деяких людей низький артеріальний тиск може бути ознакою основної проблеми. Особливо, коли він раптово падає або супроводжується такими ознаками, як запаморочення, затуманений зір, нудота, сильна втома, відсутність концентрації, шок.

Більшість із нас знають, що високий артеріальний тиск небезпечний для нашого здоров'я, і ​​тому звертають на це увагу. Однак низький артеріальний тиск часто не розглядається як проблема або не сприймається настільки серйозно. Однак, навіть помірний рівень низького артеріального тиску може спричинити запаморочення, слабкість, непритомність і підвищений ризик отримання травм за падіння, а також ризик інсульту.

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