Що категорично не можна робити при низькому тиску: зверніть на це увагу

Чому небезпечно лягати спати із низьким тиском і як підняти артеріальний тиск у домашніх умовах.
Чи знали ви, що низький артеріальний тиск, гіпотензія, може стати причиною проблеми зі сном? Хоча для багатьох людей низький тиск – це норма, тому не викликає жодних проблем зі здоров’ям чи порушеннями сну. Проте лікарі не рекомендують лягати спати при низькому тискові. Розповідаємо, чому не можна спати при гіпотензії і до чого це може призвести.
Які симптоми низького артеріального тиску
- Головний біль. Гіпотензія викликає головні болі, які можуть призводити до проблем із засинанням чи навіть стати причиною безсоння.
- Зменшення кровопостачання в мозок. Низький тиск стає причиною змін у кровопостачанні до мозку, що призводить до погіршення когнітивних функцій. Людина може погано концентруватися, погіршується пам’ять і здатність вирішення повсякденних задач. Також ця проблема впливає на якість сну.
- Слабкість. Низький тиск викликає симптоми слабкості та безсилля, що прямо впливає на погіршення сну.
- Проблеми із серцем. Гіпотензія може призвести до аритмії чи зниження ритмів серця. Така проблема може спричинити недосипання.
- Тривожність та стрес. Сама проблема з тиском може викликати тривожні стани і бути причиною поганого засинання.
Чи можна спати при низькому тиску
Лікарі говорять, що під час сну у людини знижується тиск на 10-20%, що вважається нормою. Але якщо у людини нетипово низький тиск, то в такому стані не слід спати, оскільки це може призвести до:
- колапсу;
- інсульту;
- інфаркту.
Що потрібно робити для нормалізації тиску перед сном
Аби нормалізувати тиск перед сном, потрібно вжити таких заходів:
- з’їсти щось солоне перед сном;
- попити чистої води;
- випити міцного чаю або кави.
Якщо після цього стан із тиском не прийшов до норми, тоді потрібно звертатися до лікарів.
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