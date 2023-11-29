Категорія
Корисні статті
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що категорично не можна робити при низькому тиску: зверніть на це увагу

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
563
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що категорично не можна робити при низькому тиску: зверніть на це увагу

Що не можна робити при низькому тиску / Фото: pixabay.com

Чому небезпечно лягати спати із низьким тиском і як підняти артеріальний тиск у домашніх умовах.

Чи знали ви, що низький артеріальний тиск, гіпотензія, може стати причиною проблеми зі сном? Хоча для багатьох людей низький тиск – це норма, тому не викликає жодних проблем зі здоров’ям чи порушеннями сну. Проте лікарі не рекомендують лягати спати при низькому тискові. Розповідаємо, чому не можна спати при гіпотензії і до чого це може призвести.

Які симптоми низького артеріального тиску

  • Головний біль. Гіпотензія викликає головні болі, які можуть призводити до проблем із засинанням чи навіть стати причиною безсоння.
  • Зменшення кровопостачання в мозок. Низький тиск стає причиною змін у кровопостачанні до мозку, що призводить до погіршення когнітивних функцій. Людина може погано концентруватися, погіршується пам’ять і здатність вирішення повсякденних задач. Також ця проблема впливає на якість сну.
  • Слабкість. Низький тиск викликає симптоми слабкості та безсилля, що прямо впливає на погіршення сну.
  • Проблеми із серцем. Гіпотензія може призвести до аритмії чи зниження ритмів серця. Така проблема може спричинити недосипання.
  • Тривожність та стрес. Сама проблема з тиском може викликати тривожні стани і бути причиною поганого засинання.

Чи можна спати при низькому тиску

Лікарі говорять, що під час сну у людини знижується тиск на 10-20%, що вважається нормою. Але якщо у людини нетипово низький тиск, то в такому стані не слід спати, оскільки це може призвести до:

  • колапсу;
  • інсульту;
  • інфаркту.

Що потрібно робити для нормалізації тиску перед сном

Аби нормалізувати тиск перед сном, потрібно вжити таких заходів:

  • з’їсти щось солоне перед сном;
  • попити чистої води;
  • випити міцного чаю або кави.

Якщо після цього стан із тиском не прийшов до норми, тоді потрібно звертатися до лікарів.

Читайте також:

Шість продуктів для жіночого здоров’я: що треба їсти кожній жінці після 40

Скільки треба пити кави на день, щоб покращити пам’ять, роботу мозку і здатність зосереджуватися

Мінус 5 кілограмів за тиждень: всі секрети томатної дієти для швидкого схуднення - меню

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
563
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація