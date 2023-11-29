Що категорично не можна робити при низькому тиску: зверніть на це увагу

Чи знали ви, що низький артеріальний тиск, гіпотензія, може стати причиною проблеми зі сном? Хоча для багатьох людей низький тиск – це норма, тому не викликає жодних проблем зі здоров’ям чи порушеннями сну. Проте лікарі не рекомендують лягати спати при низькому тискові. Розповідаємо, чому не можна спати при гіпотензії і до чого це може призвести.

Які симптоми низького артеріального тиску

Головний біль. Гіпотензія викликає головні болі, які можуть призводити до проблем із засинанням чи навіть стати причиною безсоння.

Гіпотензія викликає головні болі, які можуть призводити до проблем із засинанням чи навіть стати причиною безсоння. Зменшення кровопостачання в мозок. Низький тиск стає причиною змін у кровопостачанні до мозку, що призводить до погіршення когнітивних функцій. Людина може погано концентруватися, погіршується пам’ять і здатність вирішення повсякденних задач. Також ця проблема впливає на якість сну.

Низький тиск стає причиною змін у кровопостачанні до мозку, що призводить до погіршення когнітивних функцій. Людина може погано концентруватися, погіршується пам’ять і здатність вирішення повсякденних задач. Також ця проблема впливає на якість сну. Слабкість. Низький тиск викликає симптоми слабкості та безсилля, що прямо впливає на погіршення сну.

Низький тиск викликає симптоми слабкості та безсилля, що прямо впливає на погіршення сну. Проблеми із серцем. Гіпотензія може призвести до аритмії чи зниження ритмів серця. Така проблема може спричинити недосипання.

Гіпотензія може призвести до аритмії чи зниження ритмів серця. Така проблема може спричинити недосипання. Тривожність та стрес. Сама проблема з тиском може викликати тривожні стани і бути причиною поганого засинання.

Чи можна спати при низькому тиску

Лікарі говорять, що під час сну у людини знижується тиск на 10-20%, що вважається нормою. Але якщо у людини нетипово низький тиск, то в такому стані не слід спати, оскільки це може призвести до:

колапсу;

інсульту;

інфаркту.

Що потрібно робити для нормалізації тиску перед сном

Аби нормалізувати тиск перед сном, потрібно вжити таких заходів:

з’їсти щось солоне перед сном;

попити чистої води;

випити міцного чаю або кави.

Якщо після цього стан із тиском не прийшов до норми, тоді потрібно звертатися до лікарів.

Читайте також:

Шість продуктів для жіночого здоров’я: що треба їсти кожній жінці після 40

Скільки треба пити кави на день, щоб покращити пам’ять, роботу мозку і здатність зосереджуватися

Мінус 5 кілограмів за тиждень: всі секрети томатної дієти для швидкого схуднення - меню