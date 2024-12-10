Що корисніше — оселедець чи червона риба: відповідь вас здивує

Користь оселедця та червоної риби — що вибрати?
Оселедець і червона риба — це два популярні продукти в Україні. Чим цінні ці види риби та яка з них корисніша?
Чим корисний оселедець
Оселедець — це доступна та популярна риба в Україні. Крім цього, оселедець є чудовим джерелом:
- Вітаміну D. Це один із найвищих показників серед продуктів вітаміну, необхідного для міцності кісток та імунітету.
- Вітаміну B12, який забезпечує нормальне функціонування нервової системи та синтез ДНК.
- Йоду, необхідного для роботи щитоподібної залози.
- Омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров’я серця, судин і мозку.
100 грамів оселедця містять приблизно 160-200 ккал, що робить його калорійним, але ситним продуктом.
Завдяки низькому рівню ртуті оселедець є безпечним для регулярного вживання навіть для дітей та вагітних
Користь червоної риби — лосося, форелі або горбуші
- Червона риба містить Омега- 3, що сприяє здоров'ю серця, знижує рівень запалення і підтримує функції мозку
- Також містить антиоксиданти, зокрема астаксантин, що сприяє уповільненню старіння клітин.
- В ній багато білка, необхідного для відновлення м’язів і тканин.
- Червона риба корисна для жінок під час вагітності завдяки високому вмісту DHA (докозагексаєнової кислоти), що сприяє розвитку мозку дитини.
У 100 грамах червоної риби міститься приблизно 140-180 ккал.
Що корисніше — оселедець чи червона риба
Попри поширену думку, що саме червону рибу потрібно обирати через високий вміст Омега-3, дослідження стверджують, що оселедець може бути навіть кориснішим за червону рибу з огляду на вміст Омега-3 жирних кислот. Наприклад, у 100 грамах оселедця міститься 2,4 г Омега-3, тоді як у 100 грамах атлантичного лосося — 2,1 г.
Червона риба відома високим вмістом астаксантину — потужного антиоксиданту, який захищає клітини від старіння та окислювального стресу. Також вона має високий рівень Омега-3 жирів, хоча трохи поступається оселедцю за цим показником.
Отже, під час вибору між оселедцем та червоною рибою потрібно орієнтуватися на ваші потреби, оселедець — бюджетний, доступний і багатий поживними речовинами варіант, а червона риба є джерелом антиоксидантів, дорогим делікатесним продуктом. Для збалансованого харчування дієтологи радять включати обидва види риби в раціон. Це забезпечить організм всіма необхідними поживними речовинами і корисними жирними кислотами.
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