Що корисніше — оселедець чи червона риба: відповідь вас здивує

Оселедець і червона риба — це два популярні продукти в Україні. Чим цінні ці види риби та яка з них корисніша?

Чим корисний оселедець

Оселедець — це доступна та популярна риба в Україні. Крім цього, оселедець є чудовим джерелом:

Вітаміну D. Це один із найвищих показників серед продуктів вітаміну, необхідного для міцності кісток та імунітету.

Вітаміну B12, який забезпечує нормальне функціонування нервової системи та синтез ДНК.

Йоду, необхідного для роботи щитоподібної залози.

Омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров’я серця, судин і мозку.

100 грамів оселедця містять приблизно 160-200 ккал, що робить його калорійним, але ситним продуктом.

Завдяки низькому рівню ртуті оселедець є безпечним для регулярного вживання навіть для дітей та вагітних​

Користь червоної риби — лосося, форелі або горбуші

Червона риба містить Омега- 3, що сприяє здоров'ю серця, знижує рівень запалення і підтримує функції мозку​

Також містить антиоксиданти, зокрема астаксантин, що сприяє уповільненню старіння клітин.

В ній багато білка, необхідного для відновлення м’язів і тканин.

Червона риба корисна для жінок під час вагітності завдяки високому вмісту DHA (докозагексаєнової кислоти), що сприяє розвитку мозку дитини.

У 100 грамах червоної риби міститься приблизно 140-180 ккал.

Що корисніше — оселедець чи червона риба

Попри поширену думку, що саме червону рибу потрібно обирати через високий вміст Омега-3, дослідження стверджують, що оселедець може бути навіть кориснішим за червону рибу з огляду на вміст Омега-3 жирних кислот. Наприклад, у 100 грамах оселедця міститься 2,4 г Омега-3, тоді як у 100 грамах атлантичного лосося — 2,1 г​.

Червона риба відома високим вмістом астаксантину — потужного антиоксиданту, який захищає клітини від старіння та окислювального стресу. Також вона має високий рівень Омега-3 жирів, хоча трохи поступається оселедцю за цим показником.

Отже, під час вибору між оселедцем та червоною рибою потрібно орієнтуватися на ваші потреби, оселедець — бюджетний, доступний і багатий поживними речовинами варіант, а червона риба є джерелом антиоксидантів, дорогим делікатесним продуктом. Для збалансованого харчування дієтологи радять включати обидва види риби в раціон. Це забезпечить організм всіма необхідними поживними речовинами і корисними жирними кислотами.

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