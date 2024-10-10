Що корисніше пити – чай чи каву, цілющі властивості напоїв

Після води чай є найпопулярнішим напоєм у світі. Його виготовляють шляхом заварювання висушеного листя рослини Camellia sinensis і зазвичай називають чорним чаєм. Чайне листя подрібнюють, сушать і ферментують, щоб вивільнити деякі природні хімічні речовини, які називаються поліфенолами.

Зелений, білий і улун – всі вони походять з рослини камелії, але листя обробляють по-різному. Трав'яні чаї відрізняються і виготовляються з висушеного листя, коріння, насіння або плодів різноманітних інших рослин.

Кава також є популярним напоєм. Її варять з меленого, обсмаженого насіння кавової вишні, яке зазвичай називають кавовими зернами. Одна чашка кави містить тисячі природних хімічних речовин. Кожна чашка може відрізнятися залежно від того, як її заварюють, способу обсмажування кавових зерен та способу помелу.

Потенційні переваги та ризики для вашого здоров'я обох напоїв читайте на ТСН.ua.

Корисні властивості чаю для здоров'я

Чай / Фото: Unsplash

Дослідження показують, що регулярне вживання чаю може знизити ризик передчасної смерті, інсульту, серцевих захворювань і діабету 2 типу.

Чай містить багато поліфенолів, які є великою групою з тисяч природних рослинних сполук. До кінця не зрозуміло, як саме діє чай, але дослідження показують, що рослинні сполуки можуть допомогти:

знизити рівень холестерину

знизити кров'яний тиск

зменшити запалення

регулювати цукровий і жировий обмін

регулювати чутливість до інсуліну

регулювати температуру тіла

Чай також багатий на амінокислоту l-теанін, яка може проникати через гематоенцефалічний бар'єр. Теанін має захисні властивості для мозку і може допомогти запобігти втраті пам'яті, яку називають когнітивним зниженням.

Дослідження на тваринах також показують, що зелений і чорний чай мають протиракові властивості проти раку шлунка, стравоходу, ротової порожнини, простати і товстої кишки. Однак дослідження на людях показують змішані або нечіткі результати. Хоча чай може мати ці властивості, це не обов'язково означає, що він запобігає раку

Корисні властивості кави для здоров'я

Кава / Фото: Credits

Вживання кави пов'язане зі зниженням ризику захворювань печінки, серця, деяких захворювань мозку, діабету 2 типу та смерті. Достеменно невідомо, як саме кава допомагає вашому здоров'ю, але дослідження показують, що вона може мати деякі корисні властивості. Серед них:

тимчасове зниження рівня цукру в крові

захищення клітин мозку

зменшення запалення

зниження стресу, який може пошкодити клітини

Кава може знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона. Основною причиною хвороби Паркінсона є низький рівень дофаміну, а дослідження на тваринах показують, що кава захищає клітини мозку, які виробляють дофамін.

Дослідження на людях показують зв'язок між регулярним вживанням кави та зниженням рівня розвитку хвороби Паркінсона.

Це також може допомогти знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, хоча дослідження показують неоднозначні результати. Цілком ймовірно, що кава захищає ваш мозок, але не факт, що вона запобігає хворобам. Проте, завдяки високому вмісту кофеїну, вона сприяє підвищенню енергії, концентрації та пильності.

Що корисніше пити: чай чи каву

Так що ж краще: кава чи чай? Чай загалом безпечний, навіть у великих кількостях. Каву також можна пити, але у великих кількостях вона може спричинити певні проблеми.

Чай містить більше антиоксидантів

І чай, і кава містять багато поліфенолів, але в чаї їх більше. Поліфеноли мають антиоксидантні властивості, які допомагають організму позбутися вільних радикалів, що завдають шкоди і можуть призвести до захворювань.

Зелений чай має високий вміст одного з антиоксидантів, який називається епігаллокатехін-3 галлат, або ЕКГ, тоді як чорний чай має високий вміст теафлавінів. Обидві ці речовини можуть захистити від хронічних захворювань.

Кава містить багато антиоксидантів, таких як хлорогенова кислота та кавова кислота, але ваш організм розщеплює їх на інші сполуки, які мають нижчу антиоксидантну активність. Ці антиоксиданти можуть бути не настільки корисними для вашого організму, як сполуки, що містяться в чаї.

Кава / Фото: Unsplash

Чай містить менше кофеїну

Хоча ви можете вдаватися до кофеїну, щоб розпочати свій день або допомогти собі сконцентруватися на роботі, надмірна кількість кофеїну може мати побічні ефекти, наприклад, такі:

дратівливість

занепокоєння

головний біль

проблеми зі сном

нервозність

тремор

Більшість дорослих можуть безпечно вживати до 400 міліграмів кофеїну щодня, але вагітним жінкам слід вживати менше 200 міліграмів на день. Дослідження пов'язують підвищений вміст кофеїну з низькою вагою при народженні та втратою ваги під час вагітності, хоча результати досліджень неоднозначні.

І чай, і кава містять кофеїн, але в чаї його вдвічі менше, ніж у каві. У 225-грамовій чашці завареного чорного чаю міститься 47 міліграмів кофеїну, тоді як у такій же чашці завареної кави – 96 міліграмів.

Зелений чай містить ще менше кофеїну – 28 міліграмів на 225 г. Вживання чаю може дати вам м'який заряд енергії та бадьорості, але з меншим вмістом кофеїну, ніж кава.

Зелений чай / Фото: Unsplash

Загалом, і кава, і чай безпечні для здоров'я і мають потенційну користь для здоров'я. Чай може мати більше переваг, ніж кава, але вам потрібно стежити за споживанням кофеїну в обох напоях. Ваш вибір напою може залежати від ваших особистих уподобань та культури.

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