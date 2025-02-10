Що лікує авокадо, а за яких умов його не можна їсти

Авокадо, або персея американська, належить до роду Персея сімейства Лаврових, що робить його родичем кориці та лаврового листа. Батьківщиною авокадо є Мексика, де досі ростуть найстаріші дерева цього фрукта, вік яких перевищує 400 років. Авокадо складається з 73% води, 15% жиру, 8,5% вуглеводів (переважно клітковини) та 2% білка.

Цікаво, що слово "авокадо" походить від ацтекського слова "ahuacatl", яке нібито перекладається як "чоловічі яєчка".

Що лікує авокадо

Фрукт багатий на жиророзчинні вітаміни (A, E, K, D) та водорозчинні вітаміни групи B (тіамін, ніацин, нікотинова кислота, рибофлавін, фолієва кислота та інші), а також вітамін C. Ці вітаміни важливі для підтримки здоров'я та імунітету.

Авокадо містить вітаміни Е, С та групи В, які мають антиоксидантні властивості. Вони захищають клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, уповільнюють процеси старіння та підтримують здоров'я шкіри.

Речовини, що містяться в авокадо, мають протизапальну дію, що є важливим при захворюваннях суглобів (артрити, артрози).

Авокадо майже на третину складається з важливих жирних кислот, зокрема олеїнової, лінолевої та пальмітинової. Ці кислоти захищають судини від атеросклерозу. Ненасичені жири, зокрема олеїнова кислота, що містяться в авокадо, сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та підвищенню рівня "доброго" холестерину (ЛПВЩ) у крові. Це допомагає зменшити ризик розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Каротиноїди, присутні в авокадо, допомагають зберегти зір та знижують ризик розвитку катаракти.

Вітаміни групи В, присутні в авокадо, сприяють нормальному функціонуванню нервової системи , зменшують відчуття втоми та сонливості, покращують загальний стан організму.

Високий вміст клітковини в авокадо сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, покращує перистальтику кишківника та запобігає запорам.

Не все так однозначно

Авокадо багатий на корисні жири, вітаміни та мінерали. У 100 грамах плоду міститься близько 160 ккал, 15 г жирів, 9 г вуглеводів (з яких 7 г — клітковина) та 2 г білків. Такий склад робить авокадо цінним джерелом енергії та поживних речовин. Авокадо може бути корисним для контролю ваги. Корисні жири та клітковина забезпечують тривале відчуття ситості, що допомагає уникнути переїдання. Додавання авокадо до раціону може сприяти зниженню ваги та підтримці здорової маси тіла.

Але, водночас, надмірне споживання може призвести до набору зайвої ваги, особливо якщо поєднувати його з іншими висококалорійними продуктами. У 1998 році авокадо було внесено до Книги рекордів Гіннеса як найкалорійніший фрукт через високий вміст жиру: у 100 грамах авокадо міститься 20 грамів жиру та близько 160 ккал. Для порівняння, така ж калорійність у смаженої курки або шматка м'яса. Авокадо іноді називають "лісовою олією" і рекомендують замінювати ним вершкове масло, калорійність якого становить понад 700 ккал на 100 грамів. Однак слід пам'ятати, що авокадо — висококалорійний продукт, і його надмірне споживання може призвести до набору ваги, особливо при поєднанні з вуглеводами.

Можлива шкода та протипоказання вживання авокадо

Важливо знати, що шкірка та кісточка авокадо містять персин — фунгіцидний токсин, який є смертельно небезпечним для людини та тварин. Тому вживати в їжу слід лише м'якоть плоду.

Деякі люди можуть мати алергію на авокадо. Симптоми можуть включати свербіж, висипання, набряки або розлади шлунково-кишкового тракту. Якщо після вживання авокадо ви помічаєте подібні симптоми, слід утриматися від його споживання та звернутися до лікаря.

Авокадо може взаємодіяти з деякими медикаментами, зокрема антикоагулянтами. Високий вміст вітаміну К в авокадо може знижувати ефективність препаратів, що розріджують кров. Якщо ви приймаєте такі ліки, слід проконсультуватися з лікарем щодо вживання авокадо.

Не варто зловживати авокадо при різноманітних дієтах -- замість очікуваного схуднення можна навпаки набрати вагу.

Як споживати авокадо

Існує майже 400 різновидів авокадо, і їхній смак чи якість не залежать від кольору або розміру плоду. Визначити стиглість можна за текстурою: ідеально дозрілий фрукт буде м’яким, але пружним, а після легкого натискання швидко відновлюватиме форму. Якщо авокадо занадто тверде – воно ще не дозріло, а надто м’яке свідчить про перезрілість і, ймовірно, темну м'якоть всередині. Оптимальна консистенція стиглого плоду нагадує вершкове масло.

Найкраще вживати авокадо у сирому вигляді, додаючи в салати, готуючи гуакамоле або розминаючи в пюре. Часто його використовують замість вершкового масла для бутербродів, але поєднання авокадо з великою кількістю вуглеводів може зробити страву надто калорійною та сприяти відкладенню жирів.

Якщо ви придбали незріле, тверде авокадо, його можна залишити в темному місці разом з яблуком або бананом – ці фрукти виділяють етилен, який пришвидшує дозрівання. А якщо чекати не хочеться, можна обсмажити авокадо на грилі й подавати з гарніром або додати до салату.

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