Що станеться з вашим тілом, якщо ви будете пити достатньо води щодня

Що станеться з вашим тілом, якщо ви будете пити достатньо води щодня

6 переваг нормального щоденного водного балансу.

Тіло людини складається на 60% з води. Всі органи також складаються з неї. Легені - на 85%, м’язи і нирки - на 79%, мозок і серце - на 73%, а кістки містять 32% води.

Вживання достатньої кількості води поліпшить процес дефекації, дозволить позбутися мігрені і навіть ризику виникнення інших захворювань.

Тож налийте собі склянку чистої водички (можна з лимоном) і почнемо.

Ваші суглоби краще змащуватимуться

Хрящі у суглобах, завдяки чому рух кістки стає більш плавним, на 80% складаються з води. Ось чому недостатня кількість води може зменшити здатність суглобів до амортизації та призвести до болю в колінах.

Крім того, споживання достатньої кількості води щодня дозволить організму вивести токсини, які викликають запалення суглобів, що захистить від подагри - хвороби суглобів.

Вода допоможе запобігти інфекції сечовивідних шляхів і сечокам’яній хворобі

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Нирки відповідають не лише за вироблення сечі. Вони накопичують її і виводять через сечовивідні шляхи. Надлишок води і токсини від обмінних процесів разом із сечею виводяться з організму ніби через фільтр. Отже, якщо ви п’єте недостатньо води, ці відходи разом із кислотами можуть накопичуватися і блокувати нирки білком, який називається міоглобін. Крім того, камені в нирках та інфекції сечовивідних шляхів можуть бути викликані зневодненням.

Ваш настрій, пам’ять і концентрація покращаться

Рівень гідратації має великий вплив на наш мозок. Навіть легке зневоднення погіршує деякі аспекти функції мозку.

Згідно з дослідженням, втрата рідини у жінок на 1,4% погіршує концентрацію та настрій і збільшує частоту нападів головного болю. У чоловіків, з іншого боку, втрата рідини в 1,6% шкідлива для пам’яті та викликає втому і тривогу.

Ваше серце буде працювати краще

Якщо ви п’єте достатньо води, вашому серцю не доведеться працювати так сильно, як коли ви економите на рідині. Легке зневоднення призводить до зменшення кількості крові у вашому організмі, що підвищить частоту серцевих скорочень і одночасно понизить кров’яний тиск.

Кількість нападів головного болю зменшиться

Дослідження, проведене за участю 102 людей, показало, що споживання додаткових 1,5 літра води щодня призвело до покращення якості життя. 47% респондентів, які пили більше води, повідомили про значне поліпшення стану.

Ви будете частіше відвідувати туалет

Збільшення споживання рідини полегшує/запобігає закрепам, особливо у людей, які зазвичай не вживають воду. У цьому разі мінеральна вода особливо корисна, оскільки натрій і магній у її складі покращують частоту спорожнення кишечника.

Деякі спеціалісти рекомендують формулу, за якою розраховується, скільки води потрібно пити на день.

brightside.me

Кількість води в літрах, яку ви повинні випити за день, дорівнює вашій вазі в кілограмах, помноженій на 0,033.

Але пам'ятайте, як надлишок, так і дефіцит води в організмі може призвести до проблем.

Вода впливає на наші фізичні та розумові здібності незалежно від того, чи займаємося ми спортом, вчимося або цілий день сидимо перед ноутбуком під кондиціонером. Для досягнення найкращих результатів, а також для гарного самопочуття і міцного здоров'я споживання води має бути збалансованим.

Збалансоване - не надмірне, не примусове, але й не надто мале.

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