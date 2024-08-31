Що можна їсти з гречкою, щоб худнути на 5 кг за місяць: дієтологи рекомендують

Виявляється, існує максимально проста й смачна страва з гречки, яка, за словами дієтологів, здатна допомогти вам схуднути до 5 кг на місяць.

І страва ця — гречка з кефіром. При цьому, вам навіть не доведеться варити крупу. Така страва не лише допомагає схуднути, але й має лікувальний ефект та оздоровлює організм.

Чому гречка з кефіром така корисна

Здавна гречку вважали корисним продуктом. Все завдяки високому вмісту рослинних білків і повільних вуглеводів, які дарують тривале насичення і багато енергії.

Корисні властивості гречки поширюються на весь організм. Вона допомагає стабілізувати артеріальний тиск, очищує судини, знімає набряки, уповільнює процеси старіння, знижує рівень глюкози в крові. Також ця крупа здатна очистити організм від шлаків, пришвидшити обмінні процеси і покращити травлення.

Найчастіше гречку варять, заправляючи вершковим маслом, подаючть з грибами чи м'ясом. Однак, коли йдеться саме про схуднення, краще її їсти з кефіром. Цей продукт також нормалізує травлення, виводить токсини і перешкоджає процессам гниття в кишківнику.

Як готувати потужну гречку з кефіром

Щоб отримати максимум користі, потрібно знати, як правильно вживати ці два продукти разом. Гречану крупу потрібно ретельно промити, обдати кип'ятком для нейтралізації мікроорганізмів, злити воду і залити кефіром. На 2 ст. ложки гречки потрібно 200 мл молочного продукту. Солі та цукру не додаємо.

Поставте гречку з кефіром на ніч в холодильник, а вранці страва буде готовою. Вона стане вашим повноцінним сніданком.

Для швидшого результату схуднення дієтологи рекомендують вживати таку ж страву додатково на вечерю. Цю порцію слід готувати зранку.

Приблизно за 14 днів (тут все залежить від особливостей вашого організму) ви зможете відчути позитивні зміни. Насамперед, відбудеться налагодження роботи кишково-шлункового тракту, почне зменшуватися вага, а колір обличчя стане кращим.

За один місяць такого вживання вам вдасться схуднути на 4-5 кг. І це при тому, що інші приймання їжі можуть бути не дієтичними. Звичайно, чим здоровіше харчування загалом, тим відчутнішим буде сам результат.

Кому не можна їсти гречку з кефіром

Варто зазначити, що страва підходить не всім. Лікарі її не рекомендують вживати вагітним, під час годування грудним молоком, а також дітям до 18 років. Утримайтесь від такої дієти, якщо у вас є діабет, гіпертонія чи захворювання ШКТ.

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