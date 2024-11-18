Що не можна їсти на сніданок на думку дієтологів: 8 продуктів, які ми звикли споживати зранку

8 продуктів, які ні в якому разі не можна їсти на голодний шлунок

Спокуса схопити перше, що ви побачите коли ви голодні, властива всім. Часто ми забуваємо, а іноді та не знаємо, деякі звичні продукти, напої можуть негативно вплинути на шлунково-кишковий тракт, особливо, якщо він чутливий.

Докторка медицини, FASGE Робінн Чуткан, гастроентерологиня Джоанна Салазар, магістр наук, дипломована дієтологиня Джоанна Салазар, докторка медицини, гастроентерологиня Майкл Шопіс, розповіли, яких продуктів не потрібно споживати натщесерце.

Що не можна їсти на сніданок

Кава

Кава, особливо міцна чорна, може досить негативно подіяти на шлунок натщесерце. Кофеїн у каві сприяє вивільненню гастрину — гормону, який виділяє шлункову кислоту. Цей ефект може призвести до симптомів рефлюксу, таких як здуття живота, нудота та регургітація.

Варто зазначити, що кофеїн може мати такі ефекти незалежно від того, порожній ваш шлунок чи ні, за словами доктора Чуткана. Але якщо ви нічого не їли, побічні ефекти можуть бути більш дратівливими.

Щоб уникнути проблем зі шлунком, Джоанна Салазар рекомендує перед вживанням кави з’їсти продукти з високим вмістом білка або жиру. Наприклад, зварені круто яйця, кілька столових ложок горіхового масла або навіть ложку знежиреного кокосового молока в каві. Це «зменшить неприємні побічні ефекти», — каже Салазар.

Чаї з кофеїном

Так само негативно впливають на порожній шлунок чаї з кофеїном. Кофеїн може подразнювати слизову оболонку шлунка та збільшувати вироблення шлункової кислоти, що призводить до симптомів рефлюксу, зазначає доктор Шопіс. Як наслідок, чаї з кофеїном потенційно можуть викликати проблеми з травленням, тому варто перекусити перед тим, як заварити чашку.

Найбільше міститься кофеїну у чорному чаю, зелений чай, який містить трохи менше кофеїну, але також може спровокувати шлунково-кишкові симптоми, хоча й меншою мірою, вважає доктор Чуткан. Що стосується трав'яних чаїв? Поки в ньому немає кофеїну, він, швидше за все, не зашкодить порожньому шлунку.

Гостра їжа

«Гостра їжа може дратувати слизову оболонку шлунка, залежить від того, чи звикли ви їсти цю їжу», — каже доктор Чуткан. Якщо ви зазвичай не вживаєте гостру їжу, вживання її натщесерце може спровокувати шлунково-кишковий дистрес.

Потрапляння гострої їжі змушує ваш організм думати, що до нього потрапило щось шкідливе, змушуючи його збільшувати вироблення слизу та прискорювати травлення, щоб видалити речовину. Це може спровокувати розлади шлунку, такі як рідкий стілець, діарея тощо, зазначає Шопіс.

Щоб уникнути цього дієтологи радять поступово вводити гостру їжу до свого раціону. І не їсти її натщесерце або поки ваш шлунково-кишковий тракт не звикне до гостроти.

Солодкі продукти

«Вживання солодкої їжі натщесерце може призвести до швидшого підйому ,рівня інсуліну та цукру в крові, що часто призводить до збою», — пояснює доктор Чуткан. Щоб запобігти цьому, спочатку вживайте продукти з високим вмістом клітковини. Клітковина сповільнює засвоєння цукру, тим самим сприяючи повільному зростанню цукру в крові.

На думку докторки Чуткан, солодкі продукти також можуть викликати діарею, якщо їх їсти натщесерце». Це відбувається, коли електроліти та рідини виводяться з кровотоку в кишківник, що є спробою вашого травного тракту збалансувати високу концентрацію цукру.

Йогурт

Завдяки високому вмісту пробіотиків і молочної кислоти, йогурт чудово підходить для кишківника. Але, за словами доктора Шопіса, деякі люди чутливі до молочної кислоти. У цьому випадку вживання йогурту натщесерце може збільшити вироблення шлункової кислоти, викликаючи дратівливі симптоми ШКТ, що також може знищити деякі корисні пробіотики, які містяться в самому йогурті, ділиться доктор Шопіс. Краще їсти йогурт на повний шлунок, щоб молочна кислота не знищила корисні компоненти, рекомендує Шопіс.

Газовані напої

Напої з бульбашками відомі тим, що викликають неприємні симптоми шлунково-кишкового тракту, такі як відрижка та здуття живота, особливо коли в шлунку немає їжі. «Бульбашки вуглекислого газу можуть створювати сильний тиск у шлунку, спричиняючи дискомфорт і відрижку», — пояснює доктор Чуткан.

«Ще одна річ, на яку слід звернути увагу, — це вміст цукру в підсолоджених газованих напоях, який може спричинити стрибки цукру», — додає Салазар. Як і у випадку з солодкими продуктами, вживання солодких напоїв натщесерце може швидко підвищити рівень цукру в крові.

Жирна смажена їжа

Надзвичайно високий вміст жиру в жирній смаженій їжі може створювати чималі проблеми для порожнього шлунка. По-перше, продукти з високим вмістом жиру перетравлюються довше. «Це означає, що вони сидять у шлунку довше, що спричиняє більше вироблення кислоти», — пояснює доктор Шопіс. Це може призвести до болю в шлунку, дискомфорту та загального розладу шлунково-кишкового тракту.

«Щоб зменшити ці ефекти, ви можете поєднувати жирну їжу з будь-якими вуглеводами, такими як рис, хліб, картопля та інші крохмалисті овочі, які діють як буфер», — додає доктор Шопіс. Ці продукти вбирають надлишкову кислотність, потенційно запобігаючи побічним ефектам, пов’язаним зі шлунково-кишковим трактом, які можуть виникнути внаслідок споживання жирної смаженої їжі.

Цитрусові та цитрусові соки

Цитрусові та соки з цитрусових є класичними стравами для сніданку. Але якщо у вас раніше були проблеми з травленням або дуже чутливий живіт, ви можете уникати цих продуктів, коли ваш шлунок порожній. «Цитрусові містять лимонну кислоту, яка може дратувати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту», — каже доктор Шопіс. Кислотність цитрусових також може послабити LES, прокладаючи шлях для кислотного рефлюксу.

На щастя, при правильному підході улюблені цитрусові можна вживати. За словами доктора Шопіса, фокус полягає в споживанні цитрусових і напоїв з вуглеводами. Вуглеводи допоможуть ввібрати надлишок кислоти в шлунку, потенційно полегшивши неприємні симптоми.

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