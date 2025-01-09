Що не можна їсти на сніданок: популярні продукти, від яких найчастіше гладшають

Сніданок вважають важливим прийомом їжі, який наповнює енергією та впливає на наш обмін речовин.

Для сніданку не підходять продукти, які дратують слизову, провокують скачки рівня цукру в крові і занадто жирні страви.

Топ продуктів, які не варто їсти на сніданок

Солодкі пластівці

Хрусткі солодкі пластівці є популярним вибором для сніданку, але вони часто перевантажені рафінованими вуглеводами і доданим цукром. Увесь цей цукор може позначитися на вашому здоров'ї.

Швидкі коливання рівня цукру в крові можуть ускладнити підтримання мозком стабільної енергії, що призводить до порушення когнітивних функцій. Згодом вживання сніданків із високим вмістом цукру може призвести до резистентності до інсуліну, що ще більше посилює проблеми зі здоров'ям мозку. Тому здавалося б, "корисні" мюслі не варто їсти на сніданок, щоб не гладшати.

Випічка

Випічка і пончики є основними продуктами сніданку, які містять багато цукру і шкідливих жирів. Поєднання цукру і трансжирів у цих продуктах може спричинити запалення й окислювальний стрес, що може негативно вплинути на здоров'я мозку і призвести до проблем із пам'яттю та концентрацією уваги. Крім того, висока калорійність за низької харчової цінності означає, що ці продукти можуть сприяти збільшенню ваги та пов'язаним із цим метаболічним порушенням, що ще більше впливає на роботу мозку.

Оброблене м'ясо

Сосиски, бекон, ковбаса та інші види обробленого м'яса часто містять багато насичених жирів і натрію.

Йогурт із наповнювачем

Йогурт містить доданий цукор, який за надмірного вживання сприяє збільшенню ваги та негативно впливатиме на обмін речовин. Це, зокрема, може призвести до резистентності до інсуліну, перешкоджаючи здатності організму ефективно регулювати рівень цукру в крові.

Для сніданку добре підходять різні каші, страви з яєць, цільнозерновий хліб, трохи сиру, сир. В якості добавки для каші можна використовувати горіхи, сухофрукти, мед, ягоди.

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