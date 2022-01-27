Що не можна їсти при артриті — дієтологи

Що не можна їсти при артриті — дієтологи

Існують різні типи артриту, симптоми кожного з яких можуть посилитися через зміни в дієті.

Нове дослідження Центру індивідуальної медицини клініки Майо передбачає зв'язок між хворим мікробіомом кишечника та ревматоїдним артритом. Згідно з дослідженням, на трильйони бактерій у шлунково-кишковому тракті впливає те, що ви їсте, і дисбаланс здорових та нездорових бактерій може погіршити симптоми РА.

Медики розрізняють чотири поширені форми артриту:

остеоартрит, який характеризується зношуванням хрящів у суглобах через старіння;

ревматоїдний артрит (РА), аутоімунне захворювання, при якому імунна система атакує здорові клітини і викликає запалення, зазвичай в руках, зап'ястях і колінах;

подагра, яка зазвичай вражає один суглоб за раз, часто починаючи з великого пальця ноги;

анкілозуючий спондиліт (АС), який знижує гнучкість хребта.

При кожній формі одна людина може їсти ті чи інші продукти і почуватися добре, а інша дуже погано зреагує на них.

Зважаючи на це, дієтологи рекомендують «елімінаційну дієту», при якій вилучають продукти, аби визначити ті, з вживанням яких ви почуваєтеся краще.

Читайте далі, щоби визначити продукти, які погіршують симптоми артриту, а також знайти найімовірніших винуватців.

Не вживайте оброблені продукти

Продукти з білого борошна, тривалого зберігання чи з високим вмістом цукру, як правило, є найгіршими для тих, хто страждає на артрит.

Їжа, яка містить багато хімікатів і консервантів, продукти з високим вмістом крохмалю, цукру, високооброблені зернові сприятимуть запаленню в організмі.

Зведіть до мінімуму смажену і жирну їжу

Продукти, що містять насичені та транс-жири, смажена їжа, кукурудзяна олія та хлібобулочні вироби.

Якщо у вас є проблеми з кишечником, продукти, які викликають запалення, включаючи глютеновмісні і молочні продукти, вам протипоказані.

Пасльонові під питанням

Деякі люди з артритом виявляють, що вживання в їжу помідорів, баклажанів, картоплі та перцю викликає артритний набряк і скутість. Лікарі підтверджують це.

Запальна реакція може бути пов’язана з накопиченням хімічної речовини, яка міститься в рослинах родини пасльонових — соланіні. Це отруйний глікоалкалоїд, що виробляється у них. Його можна знайти в будь-якій частині рослини — в листі, плодах, стеблах, бульбах.

Однак відмова від пасльонових має і негативний бік: ви втратите деякі поживні речовини. Тож зменшіть кількість плодів та прослідкуйте за реакцією організму.

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Не пийте пиво

Форма артриту, відома як подагра, виникає, коли в організмі занадто багато сечової кислоти. Її кристали накопичуються в суглобах, викликаючи набряк і біль.

Сечова кислота є результатом розпаду хімічних сполук у певних продуктах, які називаються пуринами.

Найгіршими продуктами при подагрі є ті, що містять пурини (у процесі розпаду вони утворюють сечову кислоту, що, своєю чергою, може утворювати кристали, які відкладаються в суглобах і викликають біль та запалення), як-от м’ясо, алкоголь (особливо пиво), сардини та солодкі напої, такі як газована вода та соки з кукурудзяним сиропом із високим вмістом фруктози.

Однак, дослідження показали, що вино не впливає на вироблення сечової кислоти в організмі. А невеликі його кількості можуть навіть позитивно вплинути на організм.

А ось деякі овочі, такі як цвітна капуста і спаржа, містять більше пуринів, ніж інші, і також можуть викликати запалення в суглобах.

Оскільки їжа може впливати на людей по-різному, виключення певних запальних продуктів і моніторинг того, як ваше тіло реагує, можуть бути найкращим способом визначити саме ті з них, які погіршують симптоми артриту.

За словами дієтологів, можна спробувати палео чи середземноморську дієту. Обидві містять фрукти, овочі, горіхи, насіння, нежирне м’ясо та рибу. А ще уникайте цукру та обробленого зерна.