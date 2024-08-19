Що не можна їсти вранці натщесерце: дієтологи поділилися своїм "чорним" переліком

Сніданок — важливе приймання їжі, адже він допомагає значно знизити ризик серцевого нападу та розвиток діабету, а ще покращує концентрацію. Однак, щоб отримати максимум користі, потрібно їсти правильні продукти.

Сосиски чи інше оброблене м'ясо

Дієтологиня Роксана Ехсані стверджує, що такі продукти — це не найкращий вибір для сніданку. Зокрема, в ковбасних виробах надто багато натрію, який може підвищити артеріальний тиск. Ба більше, в них містяться ще й насичені жири, які мають шкідливий вплив на здоров'я серця та судин. Експертка підкреслює, що вживання обробленого м'яса пов'язане з ризиком розвитку раку та хронічних захворювань.

Солодкі пластівці

За словами ще однієї дієтологині Келлі Макгрейн, якщо ви почнете свій ранок з тарілки солодких пластівців, то надто швидко знову відчуєте голод. Пояснюється це досить просто — такі продукти виготовляють з рафінованого борошна, в якому дуже маленька кількість клітковини. А ще в пластівцях багато цукру і практично немає білків.

Соки і ароматизовані кавові напої

В них зазвичай міститься велика кількість цукру, а ось інші поживні речовини практично відсутні. Дієтологиня Меггі Михальчик стверджує, що їх краще замінити натуральною кавою, в яку можна додати трішки меду та мигдальне молоко. Також фахівці рекомендують відмовитися від магазинних соків, а вживати на сніданок лише свіжовичавлені. В перших дуже багато цукру, а це може бути небезпечно для вашого здоров'я.

Пшеничний хліб

Дієтолог Дон Джексон Блатнер стверджує, що пшеничний хліб, на відміну від цільнозернового, негативно впливає на рівень цукру в крові. Його споживання спочатку різко підвищує енергію, а потім так само швидко знижує. Якщо ви робите на сніданок тост з авокадо, обов'язково використовуйте цільнозерновий хліб. І не забувайте додати білок.

Кекси

В такій випічці міститься багато калорій, а ще цукру і насичених жирів. Крім цього, в кексах практично немає білка, а тому вони не здатні забезпечити довготривале відчуття ситості.

Читайте також: