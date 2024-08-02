Що не можна їсти з кавунами та динями та чому: ви будете здивовані

Як їсти кавуни та дині, щоб не нашкодити здоров'ю

Літо завжди асоціюється з соковитим кавуном та ароматною динею. Проте не всі знають, що поєднання деяких продуктів з цими ласощами може викликати певні проблеми та дискомфорт, особливо у людей з проблемами ШКТ. Тому, щоб насолоджуватися смаком кавуна та дині без неприємних наслідків, важливо знати, з якими продуктами вони не сумісні.

Медики розповіли про продукти, з якими не рекомендується вживати кавун та диню.

З чим не потрібно поєднувати кавун та диню

Не можна поєднувати кавун і диню з молочними, кисломолочними продуктами, наприклад, з деякими сирами, такими як бринза та фета, а також з овечим і козячим сиром, оскільки це може спричинити печію, здуття або тяжкість у животі, ефект проносного

Експерти попереджають що поєднання кавуна та дині з хлібом, кашами може сповільнити процес травлення та викликати проблеми зі здоров'ям.

Краще не поєднувати ці фрукти зі спиртними напоями, отримайте той же ефект тривалого нетравлення.

Дуже не бажано їсти кавуни та дині до чи зразу після смажених, жирних та солоних продуктів, яєць, м'яса, риби.

Чому це відбувається, чому диню та кавун краще споживати окремо від інших продуктів?

З одного боку — диня дуже корисна, у ній багато заліза, калію і вітаміну С. Її можна вживати за наявності захворювань печінки і серцево-судинної системи. Кавун є джерелом вітаміну А, який сприяє виробленню колагену і еластину, у ньому містяться антиоксиданти, вживання кавуна у позитивно позначається на роботі серця, м'язової системи. Перевагою обох плодів є те, що вони містять мало калорій.

Але і кавун, і диня довго не затримуються у шлунку, знаходяться там лічені хвилини, а потім майже відразу потрапляють у кишківник. І, якщо ж з'їсти їх разом з іншими продуктами, поєднуючи, наприклад, з м'ясом, то почнуться процеси бродіння і гниття.

Як краще споживати кавун та диню

Експерти радять споживати ці фрукти окремо, дозволяючи організму належним чином їх перетравлювати. Краще вживати їх за кілька годин до або після приймання їжі.

Вживати диню або кавун краще посеред дня, коли шлунок найбільш активний.

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