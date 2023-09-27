Щоб запобігти зморшкам, ці 10 продуктів багаті на колаген потрібно щоденно вживати після 30

В яких продуктах найбільше колагену: включіть їх до щоденного раціону, щоб уповільнити старіння

Що таке колаген і для чого він потрібний

Білок, що синтезується організмом колаген відповідає за пружність та еластичність шкіри. До 40% усього білка в організмі припадає на колаген. З віком сполучна тканина починає синтезувати його менше, з'являються зморшки.

Колаген підтримує молодість шкіри, він є також в нігтях, волоссі, суглобах і тканинах кишківника, одним словом, всюди. До 25 років організм людини здатний виробляти необхідну кількість колагену самостійно, після 25 років колагену починає вироблятися все менше. В цей період з'являються перші зморшки, а пізніше, ще такий небезпечний наслідок його нестачі як артрит. Колаген сприяє відновленню шкіри, а також допомагає знизити біль після занять спортом та при остеоартриті.

Згідно з дослідженнями галузь, пов'язана з виробленням продуктів з вмістом колагену зросте до 2027 року до 7,5 мільярда доларів. І саме через унікальні антивікові властивості цієї речовини.

Які продути зможуть уповільнити старіння завдяки колагену

Одним з найкращих варіантів є кістковий бульйон. Чим він хороший? Якщо інші продукти лише стимулюють виробництво колагену, то бульйон містить його в активній формі. Організм може зразу його засвоювати. Яловичий бульйон багатий на колаген I типу, який позитивно позначається на здоров’ї шкіри, курячий та індичий - на колаген II типу, який підтримує нормальне функціонування суглобів. Для загального здоров’я та краси шкіри потрібно пити бульйон щодня по 170-340 г. Ще один продукт, який містить колаген в готовому вигляді - це яйця. Організм отримує його з жовтка. Крім того, у яйцях є сірка необхідна для виробництва колагену, Сірка також бере участь в детоксикації печінки, завдяки чому виводяться токсини, що руйнують колаген в організмі. Щоб яйця приносили користь, потрібно з'їдати 2 яйця на день. Лосось, хоча дуже корисна риба, але лише стимулює виробництво колагену. Вона містить цинк, інші мінерали, які сприяють синтезу колагену, а омега-3 сприяє зволоженню шкіри. Рекомендується вживати рибу 2 рази на тиждень. Гарбузове насіння діє на шкіру подібно лососю, завдяки вмісту цинку стимулює синтез колагену. Загалом продукти, що містять цинк, уповільнюють швидкість розпаду білка, цинк допомагає прискорювати процес загоєння ран. Найкорисніше - смажене насіння, в ньому більше корисних речовин. Рекомендується кожного дня з'їдати окремо, або додавати до страв дві столові ложки гарбузового насіння. Зелені листяні овочі запобігають передчасному розпаду колагену завдяки вмісту хлорофілу, який збільшує кількість проколагену в шкірі. Антиоксидантні властивості хлорофілу захищають шкіру від проти впливу УФ-променів, таким чином перешкоджаючи передчасному старінню. Сміливо можете щоденно з’їдайте по 3 чашки зелені. Цитрусові фрукти містять багато вітаміну С, який бере участь у синтезі колагену. Вітамін С є сполучним компонентом для амінокислот, які потрібні для утворення проліну. А пролін є необхідною речовиною на стадії, що передує утворенню безпосередньо самого колагену. Два фрукти щодня забезпечують добову норму вітаміну С. Помідори потрібно їсти, тому що він містить такий антиоксидант як лікопін. Лікопін бере участь у синтезі колагену та захищає шкіру від пошкоджень сонячними променями. Найбільше ліполіну в помідорах, оброблених тепловим способом, тому для краси шкіри краще вживати томатний сік, по одній склянці на день. Найцінніше в авокадо для шкіри - вітамін Е, який допомагає запобігти розпаду колагену в організмі. Жири, які містяться в авокадо сприяють виробленню колагену. Рекомендується з'їдати щоденно, хоча половину цього фрукта. Малина, ожина, полуниця, журавлина є джерелами не лише вітаміну С, а й елагової кислоти, яка запобігає розпаду колагену під впливом УФ-променів. Жменя корисних ягід повинна бути присутня в щоденному раціоні. Жири омега-3 рослинного походження, які містяться в насінні Чіа сприяють омолодженню шкіри завдяки гідратації її клітин, що надає шкірі гладкого та пружного вигляду. 20 г насіння чіа на день буде достатньо для дорослої людини.

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