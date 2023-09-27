Щоб запобігти зморшкам, ці 10 продуктів багаті на колаген потрібно щоденно вживати після 30

В яких продуктах найбільше колагену: включіть їх до щоденного раціону, щоб уповільнити старіння
Що таке колаген і для чого він потрібний
Білок, що синтезується організмом колаген відповідає за пружність та еластичність шкіри. До 40% усього білка в організмі припадає на колаген. З віком сполучна тканина починає синтезувати його менше, з'являються зморшки.
Колаген підтримує молодість шкіри, він є також в нігтях, волоссі, суглобах і тканинах кишківника, одним словом, всюди. До 25 років організм людини здатний виробляти необхідну кількість колагену самостійно, після 25 років колагену починає вироблятися все менше. В цей період з'являються перші зморшки, а пізніше, ще такий небезпечний наслідок його нестачі як артрит. Колаген сприяє відновленню шкіри, а також допомагає знизити біль після занять спортом та при остеоартриті.
Згідно з дослідженнями галузь, пов'язана з виробленням продуктів з вмістом колагену зросте до 2027 року до 7,5 мільярда доларів. І саме через унікальні антивікові властивості цієї речовини.
Які продути зможуть уповільнити старіння завдяки колагену
- Одним з найкращих варіантів є кістковий бульйон. Чим він хороший? Якщо інші продукти лише стимулюють виробництво колагену, то бульйон містить його в активній формі. Організм може зразу його засвоювати. Яловичий бульйон багатий на колаген I типу, який позитивно позначається на здоров’ї шкіри, курячий та індичий - на колаген II типу, який підтримує нормальне функціонування суглобів. Для загального здоров’я та краси шкіри потрібно пити бульйон щодня по 170-340 г.
- Ще один продукт, який містить колаген в готовому вигляді - це яйця. Організм отримує його з жовтка. Крім того, у яйцях є сірка необхідна для виробництва колагену, Сірка також бере участь в детоксикації печінки, завдяки чому виводяться токсини, що руйнують колаген в організмі. Щоб яйця приносили користь, потрібно з'їдати 2 яйця на день.
- Лосось, хоча дуже корисна риба, але лише стимулює виробництво колагену. Вона містить цинк, інші мінерали, які сприяють синтезу колагену, а омега-3 сприяє зволоженню шкіри. Рекомендується вживати рибу 2 рази на тиждень.
- Гарбузове насіння діє на шкіру подібно лососю, завдяки вмісту цинку стимулює синтез колагену. Загалом продукти, що містять цинк, уповільнюють швидкість розпаду білка, цинк допомагає прискорювати процес загоєння ран. Найкорисніше - смажене насіння, в ньому більше корисних речовин. Рекомендується кожного дня з'їдати окремо, або додавати до страв дві столові ложки гарбузового насіння.
- Зелені листяні овочі запобігають передчасному розпаду колагену завдяки вмісту хлорофілу, який збільшує кількість проколагену в шкірі. Антиоксидантні властивості хлорофілу захищають шкіру від проти впливу УФ-променів, таким чином перешкоджаючи передчасному старінню. Сміливо можете щоденно з’їдайте по 3 чашки зелені.
- Цитрусові фрукти містять багато вітаміну С, який бере участь у синтезі колагену. Вітамін С є сполучним компонентом для амінокислот, які потрібні для утворення проліну. А пролін є необхідною речовиною на стадії, що передує утворенню безпосередньо самого колагену. Два фрукти щодня забезпечують добову норму вітаміну С.
- Помідори потрібно їсти, тому що він містить такий антиоксидант як лікопін. Лікопін бере участь у синтезі колагену та захищає шкіру від пошкоджень сонячними променями. Найбільше ліполіну в помідорах, оброблених тепловим способом, тому для краси шкіри краще вживати томатний сік, по одній склянці на день.
- Найцінніше в авокадо для шкіри - вітамін Е, який допомагає запобігти розпаду колагену в організмі. Жири, які містяться в авокадо сприяють виробленню колагену. Рекомендується з'їдати щоденно, хоча половину цього фрукта.
- Малина, ожина, полуниця, журавлина є джерелами не лише вітаміну С, а й елагової кислоти, яка запобігає розпаду колагену під впливом УФ-променів. Жменя корисних ягід повинна бути присутня в щоденному раціоні.
- Жири омега-3 рослинного походження, які містяться в насінні Чіа сприяють омолодженню шкіри завдяки гідратації її клітин, що надає шкірі гладкого та пружного вигляду. 20 г насіння чіа на день буде достатньо для дорослої людини.
Читайте також: