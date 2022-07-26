Що потрібно їсти, щоб схуднути вдвічі швидше: рекомендації експертів

Які продукти потрібно додати до щоденного раціону, а які замінити - в матеріалі ТСН.ua
Фахівці з харчування склали дали низку рекомендацій щодо корисних низькокалорійних продуктів, які варто додати до раціону замість звичних:
- Замість родзинок краще їсти свіжий виноград, гранолу замінити на цілозернові пластівці з високим вмістом клітковини.
- У бутербродах та сендвічах як соус використовувати гірчицю або кетчуп з низьким вмістом цукру.
- Від верхнього шматка хліба в бутербродах фахівці закликають відмовитися або зовсім замінити хліб на листя салату.
- Яйця на сніданок краще варити, а не смажити. Якщо ви вирішили зробити омлет, посипте його свіжою зеленню, а не сиром.
- Сметану варто замінити йогуртом.
- Замість сиру з коров'ячого молока споживати козячий.
- Солодку газовану воду можна замінити на мінеральну.
- В кав'ярні купувати не велику лате, а американо з молоком зниженої жирності.
- Під час приготування пасти використовувати томатний соус, а не вершковий.
- Частіше готувати курячу грудку замість стегон та тунець у власному соку.
- Віддавати перевагу варто піці на тонкому тісті.
- З алкогольних напоїв віддавати перевагу сухому вину.
Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна значно знизити добову калорійність їжі та схуднути у 2 рази швидше.
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