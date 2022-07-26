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Що потрібно їсти, щоб схуднути вдвічі швидше: рекомендації експертів

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Що потрібно їсти, щоб схуднути вдвічі швидше: рекомендації експертів

Що потрібно їсти, щоб худіти в два рази швидше

Які продукти потрібно додати до щоденного раціону, а які замінити - в матеріалі ТСН.ua

Фахівці з харчування склали дали низку рекомендацій  щодо корисних низькокалорійних продуктів, які варто додати до раціону замість звичних:

  • Замість родзинок краще їсти свіжий виноград, гранолу замінити на цілозернові пластівці з високим вмістом клітковини.
  • У бутербродах та сендвічах як соус використовувати гірчицю або кетчуп з низьким вмістом цукру.
  • Від верхнього шматка хліба в бутербродах фахівці закликають відмовитися або зовсім замінити хліб на листя салату.
  • Яйця на сніданок краще варити, а не смажити. Якщо ви вирішили зробити омлет, посипте його свіжою зеленню, а не сиром.
  • Сметану варто замінити йогуртом.
  • Замість сиру з коров'ячого молока споживати козячий.
  • Солодку газовану воду можна замінити на мінеральну.
  • В кав'ярні купувати не велику лате, а американо з молоком зниженої жирності.
  • Під час приготування пасти  використовувати томатний соус, а не вершковий.
  • Частіше готувати курячу грудку замість стегон та тунець у власному соку.
  • Віддавати перевагу варто піці на тонкому тісті.
  • З алкогольних напоїв віддавати перевагу сухому вину.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна значно знизити добову калорійність їжі  та схуднути у 2 рази швидше.

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