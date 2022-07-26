Що потрібно їсти, щоб схуднути вдвічі швидше: рекомендації експертів

Які продукти потрібно додати до щоденного раціону, а які замінити - в матеріалі ТСН.ua

Фахівці з харчування склали дали низку рекомендацій щодо корисних низькокалорійних продуктів, які варто додати до раціону замість звичних:

Замість родзинок краще їсти свіжий виноград, гранолу замінити на цілозернові пластівці з високим вмістом клітковини.

У бутербродах та сендвічах як соус використовувати гірчицю або кетчуп з низьким вмістом цукру.

Від верхнього шматка хліба в бутербродах фахівці закликають відмовитися або зовсім замінити хліб на листя салату.

Яйця на сніданок краще варити, а не смажити. Якщо ви вирішили зробити омлет, посипте його свіжою зеленню, а не сиром.

Сметану варто замінити йогуртом.

Замість сиру з коров'ячого молока споживати козячий.

Солодку газовану воду можна замінити на мінеральну.

В кав'ярні купувати не велику лате, а американо з молоком зниженої жирності.

Під час приготування пасти використовувати томатний соус, а не вершковий.

Частіше готувати курячу грудку замість стегон та тунець у власному соку.

Віддавати перевагу варто піці на тонкому тісті.

З алкогольних напоїв віддавати перевагу сухому вину.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна значно знизити добову калорійність їжі та схуднути у 2 рази швидше.

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