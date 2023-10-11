Що потрібно їсти усім людям після 50-ти: продукти, які зміцнюють кістки

Лікарі надали перелік продуктів, які потрібно їсти після 50-ти років, щоб були міцні кістки.

З настанням холодів, поганих погодних умов – дощу, снігу та льоду, підвищується ризик отримання травм, розтягнень чи переломів. Аби уникнути таких неприємних наслідків для свого здоров’я, потрібно заздалегідь подбати про свою опорно-рухову систему. Лікарі пояснили, які продукти потрібно вживати всім людям після 50-ти років, щоб зміцнити свої кістки.

Що потрібно їсти після 50-ти років, щоб були міцні кістки

Соя. Ця рослина має у своєму складі велику кількість білка та кальцію, які є будівельним матеріалом для кісткової тканини. Також ця рослина містить вітаміни С, А, Е – це природні антиоксиданти. Велика кількість калію, фосфору, магнію, кремнію, марганцю, заліза та алюмінію у сої позитивно впливає на загальний стан здоров’я і попереджає розвиток онкології. Якщо вживати сою щодня, то це знизить рівень «поганого» холестерину на 20%. Також сою рекомендують вживати жінкам під час менопаузи, тоді організм швидше відновиться та увійде в належний режим функціонування.

Ця рослина має у своєму складі велику кількість білка та кальцію, які є будівельним матеріалом для кісткової тканини. Також ця рослина містить вітаміни С, А, Е – це природні антиоксиданти. Велика кількість калію, фосфору, магнію, кремнію, марганцю, заліза та алюмінію у сої позитивно впливає на загальний стан здоров’я і попереджає розвиток онкології. Якщо вживати сою щодня, то це знизить рівень «поганого» холестерину на 20%. Також сою рекомендують вживати жінкам під час менопаузи, тоді організм швидше відновиться та увійде в належний режим функціонування. Зелені листкові овочі. Лікарі рекомендують включити до свого щоденного раціону капусту, броколі та шпинат. Овочі, що багаті на корисні елементи, сприяють зміцненню кісток та підвищенню імунітету. Зелені листкові овочі завдяки хлорофілу мають протизапальні якості, антибактеріальну дію, запобігають росту патогенних бактерій у кишечнику. Також зміцнюють клітинні мембрани, сприяючи формуванню сполучних тканин, і регулюють артеріальний тиск.

Лікарі рекомендують включити до свого щоденного раціону капусту, броколі та шпинат. Овочі, що багаті на корисні елементи, сприяють зміцненню кісток та підвищенню імунітету. Зелені листкові овочі завдяки хлорофілу мають протизапальні якості, антибактеріальну дію, запобігають росту патогенних бактерій у кишечнику. Також зміцнюють клітинні мембрани, сприяючи формуванню сполучних тканин, і регулюють артеріальний тиск. Насіння гарбуза. У цьому продукті міститься магній, який відіграє дуже велику роль у формуванні кісткової тканини. Завдяки магнію збільшується щільність кісток, тому знижується ризик остеопорозу. Також насіння гарбуза містить вітаміни А та Е, які корисні для здоров’я волосся та нігтів. Насіння ще має протигрибкові та противірусні властивості, знижує ризик розвитку діабету. Мікроелементи, які є в його складі, покращують сон, зміцнюють імунітет, нормалізують роботу серця.

У цьому продукті міститься магній, який відіграє дуже велику роль у формуванні кісткової тканини. Завдяки магнію збільшується щільність кісток, тому знижується ризик остеопорозу. Також насіння гарбуза містить вітаміни А та Е, які корисні для здоров’я волосся та нігтів. Насіння ще має протигрибкові та противірусні властивості, знижує ризик розвитку діабету. Мікроелементи, які є в його складі, покращують сон, зміцнюють імунітет, нормалізують роботу серця. Сардина. Ця риба є джерелом вітамінів групи В та D, а також кальцію. Ці мікроелементи збільшують міцність кісток та еластичність міжхребцевих хрящів. Також сардина багата на мінерали – фосфор та цинк, які покращують здоров’я кісткової тканини. Риба містить нежирні кислоти омега-3, які знижують ризик різноманітних запалень в організмі та покращують стан серцево-судинної системи.

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