Що потрібно їсти жінкам у 40+, аби мати струнку фігуру і міцне здоров'я: рекомендації дієтолога

Що потрібно їсти жінкам 40+ і від яких продуктів відмовитися, щоб не набрати вагу і бути здоровими: рекомендації лікаря.

Аби залишатися у чудовій формі, жінкам у сорок років потрібно слідкувати за своїм повноцінним харчуванням та дотримуватися деяких простих рекомендацій. У такому віці у людини уповільнюються процеси обміну речовин, це призводить до поступового збільшення ваги. Також від деяких продуктів вже підвищується рівень холестерину, через що можуть виникнути проблеми із серцем та судинами. Дієтологиня Наталія Самойленко розповідає, які продукти мають бути у щоденному раціоні жінки, якій 40+, щоб вона могла залишатися стрункою та здоровою упродовж усього життя.

Що потрібно їсти жінкам після 40-ка, щоб не набрати вагу і бути здоровими

Кисломолочні продукти, які містять необхідний кальцій для зміцнення кісток і гліцин для покращення сну, та не провокують ріст жирової тканини.

які містять необхідний кальцій для зміцнення кісток і гліцин для покращення сну, та не провокують ріст жирової тканини. Рослинні продукти, які багаті на клітковину. Це насіння кунжуту, мак, горіхи – мигдаль і бразильський горіх, квасоля, капуста, шпинат, ревінь, рукола.

які багаті на клітковину. Це насіння кунжуту, мак, горіхи – мигдаль і бразильський горіх, квасоля, капуста, шпинат, ревінь, рукола. Цільні злаки, які багаті на вуглеводи, харчові волокна та вітаміни групи В. Це різноманітні каші з рису, гречки, вівсянка та інші.

які багаті на вуглеводи, харчові волокна та вітаміни групи В. Це різноманітні каші з рису, гречки, вівсянка та інші. Якісний білок. Потрібно регулярно вживати рибу, м’ясо птиці, яйця, бобові та вищезгадані молочні продукти. Оскільки всі вони містять амінокислоти, що підтримують оптимальну роботу внутрішніх органів, м’язів та еластичність шкіри, і пришвидшують обмін речовин.

Потрібно регулярно вживати рибу, м’ясо птиці, яйця, бобові та вищезгадані молочні продукти. Оскільки всі вони містять амінокислоти, що підтримують оптимальну роботу внутрішніх органів, м’язів та еластичність шкіри, і пришвидшують обмін речовин. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які не виробляються організмом, а потрапляють з продуктами харчування. Потрібно регулярно вживати, хоча б 2 рази на тиждень, морську рибу: лосось, форель та сьомгу.

поліненасичені жирні кислоти, які не виробляються організмом, а потрапляють з продуктами харчування. Потрібно регулярно вживати, хоча б 2 рази на тиждень, морську рибу: лосось, форель та сьомгу. Селера. Це чарівний продукт, який допомагає схуднути. Оскільки на 95% складається з води і містить багато клітковини, що покращує процеси метаболізму.

Це чарівний продукт, який допомагає схуднути. Оскільки на 95% складається з води і містить багато клітковини, що покращує процеси метаболізму. Продукти з фітоестрогенами, які не лише сприяють схудненню, а й допомагають полегшити симптоми менопаузи. Ці молекули містяться у соєвих бобах, нуті, арахісі, ячмені, винограді, ягодах, зеленому та чорному чаях.

У період менопаузи дієтологиня рекомендує дотримуватися триразового харчування. Порція сніданку та вечері має становити 300-350 грамів, обід – 550 грамів. Половину кожної порції повинні складати овочі.

Що потрібно виключити з меню жінкам у 40+, щоб не набрати зайвої ваги

Рафінований цукор та перероблені вуглеводи. З такими продуктами про схуднення можна забути. Це каші швидкого приготування, солодощі, солодка газована вода, макаронні вироби, випічка та здоба на основі білого борошна.

Гостра їжа. Слід обмежити вживання гострого фастфуду та снеків, ковбасних виробів.

Солона їжа. Продукти з надлишком солі можуть призвести до дефіциту естрогенів, що спровокує високий артеріальний тиск та погіршення стану кісток.

Обмежити споживання алкогольних напоїв, оскільки вони містять багато цукру.

Трансжири, як містяться в ковбасі, сардельках, маргаринові та морозиві.

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