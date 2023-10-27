Що потрібно з’їсти, щоб заспокоїтися: які продукти знімають стрес і напруженість

Що робити, коли накриває тривогою чи напруженістю? Адже швидко заспокоїтися і відійти від стресових ситуацій не завжди вдається. Вирішення проблеми є, і доволі легке. Щоб допомогти своєму організму прийти в норму, можна застосувати деякі прості методи і трохи поїсти смачну й корисну їжу. Розповідаємо з посиланням на допис неврологині та психотерапевтки Анни Чередниченко в Instagram, які продукти допомагають подолати стрес.

Як зняти стрес і напруженість: що треба їсти

Медикиня попередила, що не варто одразу очікувати вау-ефекту від їжі, оскільки для психічного та емоційного здоров’я швидких рецептів немає. Але є методи, які допоможуть швидко заспокоїтися і прийти в норму.

Варто дотримуватися чіткого режиму харчування: вчасно снідати, обідати й вечеряти.

Необхідно пити достатню кількість води.

Додати до раціону складні вуглеводи, наприклад, цільнозернові каші для синтезу серотоніну – гормону щастя.

Під час стресу організм потребує білка. Для цього варто їсти м’ясо індички, соєві продукти й сири. Вони містять заспокійливу сполуку – триптофан.

Необхідні вітаміни групи В, С, Е, А і D, які містяться в сирах, капусті, шпинаті, цитрусових і моркві. Можна за призначенням лікаря пити аптечні варіанти вітамінів.

У період стресу наш організм потребує мінералів: цинку, міді, магнію, заліза, кальцію та йоду. Для цього необхідно їсти квасолю, насіння льону, гарбуза, морську капусту й волоські горіхи.

Поліненасичені жирні кислоти омега-3 також мають заспокійливий ефект. Тому варто включити до свого раціону морську рибу – скумбрію, лосось, форель, оселедець.

Які продукти не можна вживати під час стресу

Все те, що має швидкі вуглеводи: солодощі, фруктові соки, солодкі напої. Вони підвищують шанси на депресію на 50%.

Під час стресу не варто вживати алкоголь.

Цукрозамінник аспартам, що міститься в напоях, які не мають цукру, оскільки ця сполука здатна викликати панічні атаки.

Фастфуд, картопля фрі і вся смажена у фритюрі їжа, оскільки вона підвищує ризик депресивних станів на 12%, особливо у чоловіків.

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