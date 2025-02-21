Що потрібно знати про лихоманку: збивати чи не збивати високу температуру

Лікарі розповіли чим небезпечна лихоманка і у яких випадках потрібно терміново звертатися за медичною допомогою.

В Україні лютують грип, ГРВІ та COVID-19, що спричинило запровадження протиепідемічних заходів, аж до "локального карантину", у 16 областях України. Один із основних симптомів цих інфекційних захворювань – лихоманка, оточена безліччю міфів, які хотіли б розвіяти лікарі.

Про це пише Yahoo Life.

Якою має бути нормальна температура тіла

Сімейний лікар Девід Катлер із медичного центру Providence Saint John's у Каліфорнії зазначає, що нормальна температура тіла у здорових людей може бути різною.

"Досі триває складна дискусія, що таке нормальна температура тіла", – каже Катлер.

Хоча більшість людей вважають 37 градусів за базову температуру для всіх, це число було встановлено десятиліття тому німецьким лікарем, який виміряв температуру мільйони разів, щоб вивести середнє значення. Але пізніші дослідження показують, що 36,6 – це точніше середнє значення.

Доцент кафедри невідкладної медицини з університету Огайо доктор Генрі Янг зазначає, що у загальноприйнятій медичній практиці лихоманкою називають температуру тіла людини, яка дорівнює або перевищує 38 градусів.

"Корми застуду, мори голодом лихоманку"

На думку лікарів, якщо у вас жар, але ви хочете їсти, важливо продовжувати підживлювати своє тіло.

"Голодання під час жару може бути небезпечним, оскільки, коли ви хворі, вашому організму потрібні калорії, щоб продовжувати функціонувати та боротися з інфекцією", — пояснив доктор Янг.

Також читайте Які вітаміни для шкіри обличчя потрібні взимку і де їх шукати

Проте, якщо ви не відчуваєте голоду при лихоманці, це теж нормально, зазначає інфекціоніст професор Вільям Шаффнер з університету Вандербільта в Теннессі.

"Головне — підтримувати водний баланс. Коли у вас лихоманка, організм втрачає рідину з потом, і ви можете навіть не усвідомлювати цього", — зазначає Шаффнер.

Професор рекомендує багато пити – воду, спортивні напої та фруктові соки. При цьому краще уникати напоїв з алкоголем та кофеїном, які можуть навпаки призвести до зневоднення організму.

Наскільки небезпечна лихоманка

З одного боку лихоманка це зовсім не весело. Але з іншого боку це показує, що ваш організм бореться з інфекцією, стверджують лікарі.

"Висока температура – це хороша ознака того, що ваша імунна система працює. Лихоманка може уповільнити розмноження вірусів та бактерій у нашому організмі", – каже доктор Янг.

На думку Шаффнера невелике підвищення температури безпечне. Винятком є випадки, коли температура тіла підвищується до екстремально високих значень – вище за 40,5 градусів.

"Тоді, дійсно, у вас можуть бути проблеми, і звернення за медичною допомогою необхідне", — зазначає професор.

Чи потрібно збивати температуру

Приймання безрецептурних ліків, які знижують температуру тіла, може допомогти вам відчути себе краще, але це лише усунення симптомів, а не хвороби.

"Насправді жарознижувальні препарати не вб'ють вірус або бактерії, які викликали інфекцію", – наголосив доктор Янг.

Ці ліки застосовують, щоб зменшити хворобливі відчуття в тілі, озноб, пітливість та слабкість.

"Жарознижувальні допоможуть вам почуватися комфортніше, поки ви переживаєте хворобу. Але якщо лихоманка викликана чимось на кшталт вірусу грипу, ці ліки не допоможуть проти самої інфекції", — пояснює Шаффнер.

Крім того, доктор Янг зазначає, що якщо температуру не збивати, вона не обов'язково зростатиме. Тобто застосування жарознижувальних ліків обов'язково тільки при екстремально високій температурі, яка може бути небезпечна для життя, і у разі дуже поганого самопочуття.

Коли потрібно викликати лікаря

Кожна людина сама має право вирішувати, коли їй звертатися за медичною допомогою. Але лікарі попереджають, що у деяких випадках підвищення температури має стати сигналом для негайного виклику лікаря.

"Якщо лихоманка тримається кілька днів, викликає у вас слабкість і сплутаність свідомості, або ви гадки не маєте, що може бути причиною високої температури, настав час звернутися до лікаря", — підкреслює Шаффнер.

Це також стосується вразливих груп пацієнтів.

"Для деяких людей лихоманка може бути більш небезпечною, ніж для інших — особливо для маленьких дітей, людей похилого віку або тих, чия імунна система ослаблена", — говорить доктор Янг.

Нагадаємо, настоянку прополісу вважають засобом від усіх хвороб. Виявляється, крім лікування легеневих та простудних захворювань вона заспокоює нерви, покращує сон та загальне самопочуття.

Читайте також: