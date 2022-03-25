Що потрібно знати про медичну допомогу під час інфаркту та інсульту

Що потрібно знати про медичну допомогу під час інфаркту та інсульту

Якщо сталася зупинка серця, потрібно проводити зовнішній масаж серця. Якщо людина у свідомості, лікарі рекомендують наступне...

Вчасна допомога людині з інсультом або інфарктом збільшує шанси на одужання. При перших симптомах захворювань необхідно телефонувати 103.

Що потрібно знати про медичну допомогу при інфарктах?

Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда, повідомляє НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Тож потрібно одразу викликати швидку допомогу за номером 103 за наявності хоча б одного з таких симптомів інфаркту:

біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;

біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

біль поширюється у ліве плече, ліву руку, нижню щелепу;

виникає різка слабкість, відчуття страху;

частішає пульс;

різко коливається артеріальний тиск.

До прибуття швидкої, якщо сталася зупинка серця, потрібно проводити зовнішній масаж серця. Якщо людина у свідомості, рекомендують:

сісти або лягти, піднявши верхню частину тіла;

прийняти таблетку аспірину та нітрогліцерину, якщо тиск підвищений та немає протипоказань;

звільнити грудну клітку, щоб ніщо не стискало та не заважало диханню;

відкрити вікна для провітрювання приміщення;

не залишати людину без нагляду.

Що потрібно знати про медичну допомогу при інсультах?

Серед симптомів інсульту – порушення мовлення, асиметрія обличчя, несподіване запаморочення, інтенсивний головний біль, неможливість підняти обидві руки вгору.

При перших симптомах інсульту викликайте екстрену допомогу за номером 103. До приїзду екстреної потрібно:

допомогти людині лягти на рівну поверхню, голова має бути припіднята;

забезпечити вільне дихання - розстебнути комір, послабити краватку та ремінь;

відкрити вікно для потоку свіжого повітря;

якщо людина блює, слід повернути її голову набік і слідкувати за тим, щоб вона не захлинулася;

якщо людина перестає дихати, слід розпочати непрямий масаж серця.

Національна служба здоров’я України працює у штатному режимі та сплачує щомісяця фіксовану суму коштів закладам, щоб забезпечити безперебійне фінансування медичних закладів в умовах надзвичайного стану.

Нагадаємо, що лікування інфаркту та інсульту безоплатне.

В межах Програми медичних гарантій в безоплатну послугу включені:

Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження). Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті). Цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації. Медична реабілітація в гострому періоді. Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали. Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти). Харчування в стаціонарних умовах.

Нагадаємо, в аптечні заклади України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії, передає МОЗ.

Тож, в Україну надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі».