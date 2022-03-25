Що потрібно знати про медичну допомогу під час інфаркту та інсульту

Якщо сталася зупинка серця, потрібно проводити зовнішній масаж серця. Якщо людина у свідомості, лікарі рекомендують наступне...
Вчасна допомога людині з інсультом або інфарктом збільшує шанси на одужання. При перших симптомах захворювань необхідно телефонувати 103.
Що потрібно знати про медичну допомогу при інфарктах?
Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда, повідомляє НСЗУ Національна служба здоров'я України.
Тож потрібно одразу викликати швидку допомогу за номером 103 за наявності хоча б одного з таких симптомів інфаркту:
- біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;
- біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
- біль поширюється у ліве плече, ліву руку, нижню щелепу;
- виникає різка слабкість, відчуття страху;
- частішає пульс;
- різко коливається артеріальний тиск.
До прибуття швидкої, якщо сталася зупинка серця, потрібно проводити зовнішній масаж серця. Якщо людина у свідомості, рекомендують:
- сісти або лягти, піднявши верхню частину тіла;
- прийняти таблетку аспірину та нітрогліцерину, якщо тиск підвищений та немає протипоказань;
- звільнити грудну клітку, щоб ніщо не стискало та не заважало диханню;
- відкрити вікна для провітрювання приміщення;
- не залишати людину без нагляду.
Що потрібно знати про медичну допомогу при інсультах?
Серед симптомів інсульту – порушення мовлення, асиметрія обличчя, несподіване запаморочення, інтенсивний головний біль, неможливість підняти обидві руки вгору.
При перших симптомах інсульту викликайте екстрену допомогу за номером 103. До приїзду екстреної потрібно:
- допомогти людині лягти на рівну поверхню, голова має бути припіднята;
- забезпечити вільне дихання - розстебнути комір, послабити краватку та ремінь;
- відкрити вікно для потоку свіжого повітря;
- якщо людина блює, слід повернути її голову набік і слідкувати за тим, щоб вона не захлинулася;
- якщо людина перестає дихати, слід розпочати непрямий масаж серця.
Національна служба здоров’я України працює у штатному режимі та сплачує щомісяця фіксовану суму коштів закладам, щоб забезпечити безперебійне фінансування медичних закладів в умовах надзвичайного стану.
Нагадаємо, що лікування інфаркту та інсульту безоплатне.
В межах Програми медичних гарантій в безоплатну послугу включені:
- Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження).
- Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті).
- Цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації.
- Медична реабілітація в гострому періоді.
- Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали.
- Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти).
- Харчування в стаціонарних умовах.
Нагадаємо, в аптечні заклади України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії, передає МОЗ.
Тож, в Україну надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі».