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Що потрібно знати про медичну допомогу під час інфаркту та інсульту

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Що потрібно знати про медичну допомогу під час інфаркту та інсульту

Якщо сталася зупинка серця, потрібно проводити зовнішній масаж серця. Якщо людина у свідомості, лікарі рекомендують наступне...

Вчасна  допомога людині з інсультом або інфарктом збільшує шанси на одужання. При перших симптомах захворювань необхідно телефонувати 103. 

Що потрібно знати про медичну допомогу при інфарктах? 

Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда, повідомляє НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Тож  потрібно одразу викликати швидку допомогу за номером 103 за наявності хоча б одного з таких симптомів інфаркту:

  • біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;
  • біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
  • біль поширюється у ліве плече, ліву руку, нижню щелепу;
  • виникає різка слабкість, відчуття страху;
  • частішає пульс;
  • різко коливається артеріальний тиск.

До прибуття швидкої, якщо сталася зупинка серця, потрібно проводити зовнішній масаж серця. Якщо людина у свідомості, рекомендують:

  • сісти або лягти, піднявши верхню частину тіла;
  • прийняти таблетку аспірину та нітрогліцерину, якщо тиск підвищений та немає протипоказань;
  • звільнити грудну клітку, щоб ніщо не стискало та не заважало диханню;
  • відкрити вікна для провітрювання приміщення;
  • не залишати людину без нагляду.

Що потрібно знати про медичну допомогу при інсультах? 

Серед симптомів інсульту – порушення мовлення, асиметрія обличчя, несподіване запаморочення, інтенсивний головний біль, неможливість підняти обидві руки вгору. 

При перших симптомах інсульту викликайте екстрену допомогу за номером 103.  До приїзду екстреної потрібно:

  • допомогти людині лягти  на рівну поверхню, голова має бути припіднята;
  • забезпечити вільне дихання - розстебнути комір, послабити краватку та ремінь;
  •  відкрити вікно для потоку свіжого повітря;
  • якщо людина блює, слід повернути її голову набік і слідкувати за тим, щоб вона не захлинулася;
  • якщо людина перестає дихати, слід розпочати непрямий масаж серця.

Національна служба здоров’я України працює у штатному режимі та сплачує щомісяця фіксовану суму коштів закладам, щоб забезпечити безперебійне фінансування медичних закладів в умовах надзвичайного стану. 

Нагадаємо, що лікування інфаркту та інсульту безоплатне.

В межах Програми медичних гарантій в безоплатну послугу включені:

  1. Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження).
  2. Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті).
  3. Цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації.
  4. Медична реабілітація в гострому періоді.
  5. Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали.
  6. Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти).
  7. Харчування в стаціонарних умовах.

Нагадаємо, в аптечні заклади України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії, передає МОЗ.

Тож, в Україну надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі».

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