Що потрібно знати, якщо у вас немає щеплення від поліомієліту

Що потрібно знати, якщо у вас немає щеплення від поліомієліту

На Закарпатті у школярки паралізувало ногу через поліомієліт.

У Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт. У неї паралізована нога, зараз дитина перебуває у лікарні, про що повідомив ZAXID.NET.

За даними медиків, дитина не була вакцинована, як ще двоє дітей з цієї родини.

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«Почалося все з кишкових розладів, при чому кишкові розлади були в усіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися параліч, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів», — розповіла завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова.

Головна епідеміолог Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила інформацію про поліомієліт у дитини, але зазначила, що цей інцидент не повʼязаний із нещодавно виявленими чотирьма випадками поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті.

Медики заради безпеки не розголошують район, де проводили дослідження, а також дані про сімʼї хворих дітей.

У пресслужбі Закарпатської ОДА виданню уточнили, що в області від поліомієліту щеплено лише 49,7% дітей — це один із найгірших показників в Україні.

Тож, що може статися, якщо у дитини немає щеплення проти поліомієліту.

Поліомієліт перемогли завдяки вакцинам ще у 50-60-ті роки ХХ століття. Але з тих, хто заразився тоді, хто вижив – одиниці.

"Розмови про те, що вакцинація може стати причиною аутизму у дитини, нісенітниця! Різноманітні дослідження не виявили жодного взаємозв'язку між вакцинами та аутизмом. Питання закрите", - пише Євген Комаровський.

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Незворотний параліч, найчастіше – ніг

Вірус поліомієліту вражає переважно дітей віком до 5 років. В одному з 200 випадків у хворої дитини може виникнути незворотний параліч, найчастіше – ніг. Таке маля більше ніколи не зможе пересуватися самостійно. 5-10% паралізованих дітей помирають через параліч дихальних м'язів. Вилікувати поліомієліт неможливо. До тих пір, поки в світі залишається хоч одна інфікована дитина, ризику зараження поліомієлітом наражаються діти у всіх країнах.

Можлива смерть за кілька годин

Ліків від поліомієліту немає. Поліомієліт можна запобігти лише за допомогою імунізації.

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