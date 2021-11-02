Що потрібно знати, якщо у вас немає щеплення від поліомієліту

На Закарпатті у школярки паралізувало ногу через поліомієліт.
У Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт. У неї паралізована нога, зараз дитина перебуває у лікарні, про що повідомив ZAXID.NET.
За даними медиків, дитина не була вакцинована, як ще двоє дітей з цієї родини.
«Почалося все з кишкових розладів, при чому кишкові розлади були в усіх дітей у сім’ї. Пізніше у дитини розвинулися параліч, загальна слабкість, діагностовано гострий в’ялий параліч. Було взято проби, через три тижні ми отримали позитивний результат на поліовірус у двох пробах. Попередньо маємо результат, що це поліовірус із вакцинних штамів», — розповіла завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова.
Головна епідеміолог Закарпаття Вікторія Тимчик підтвердила інформацію про поліомієліт у дитини, але зазначила, що цей інцидент не повʼязаний із нещодавно виявленими чотирьма випадками поліовірусу під час епідрозслідування на Закарпатті.
Медики заради безпеки не розголошують район, де проводили дослідження, а також дані про сімʼї хворих дітей.
У пресслужбі Закарпатської ОДА виданню уточнили, що в області від поліомієліту щеплено лише 49,7% дітей — це один із найгірших показників в Україні.
Тож, що може статися, якщо у дитини немає щеплення проти поліомієліту.
Поліомієліт перемогли завдяки вакцинам ще у 50-60-ті роки ХХ століття. Але з тих, хто заразився тоді, хто вижив – одиниці.
"Розмови про те, що вакцинація може стати причиною аутизму у дитини, нісенітниця! Різноманітні дослідження не виявили жодного взаємозв'язку між вакцинами та аутизмом. Питання закрите", - пише Євген Комаровський.
Незворотний параліч, найчастіше – ніг
Вірус поліомієліту вражає переважно дітей віком до 5 років. В одному з 200 випадків у хворої дитини може виникнути незворотний параліч, найчастіше – ніг. Таке маля більше ніколи не зможе пересуватися самостійно. 5-10% паралізованих дітей помирають через параліч дихальних м'язів. Вилікувати поліомієліт неможливо. До тих пір, поки в світі залишається хоч одна інфікована дитина, ризику зараження поліомієлітом наражаються діти у всіх країнах.
Можлива смерть за кілька годин
Ліків від поліомієліту немає. Поліомієліт можна запобігти лише за допомогою імунізації.