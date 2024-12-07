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Що потрібно зробити, щоб не отруїтися чадним газом під час опалювального сезону

Що потрібно зробити, щоб не отруїтися чадним газом під час опалювального сезону

Що потрібно зробити, щоб не отруїтися чадним газом / Фото: pixabay.com

Чадний газ є невидимою загрозою, яка може навіть в невеликих концентраціях бути смертельною.

Чадний газ: що це

Чадний газ або оксид вуглецю (CO) є токсичним газом, який утворюється в процесі горіння, коли існує брак кисню. Він не має запаху, смаку або кольору, що робить його надзвичайно небезпечним, адже чадний газ неможливо ідентифікувати. Навіть у невеликих концентраціях він може смертельно впливати на організм людини. 

Утворюється чадний газ під час горіння вуглецевих сполук. Він може швидко накопичитися в приміщенні, де недостатня вентиляція або несправна техніка. Найчастіше він виділяється від роботи:

  • портативних бензинових генераторів;
  • двигунів внутрішнього згорання авто;
  • мийних машин;
  • вугільних, дров'яних або газових печей;
  • вугільних грилей;
  • камінів;
  • гасових обігрівачів;
  • газових водонагрівачів.

Як чадний газ діє на організм людини

Як пояснюють в Міністерстві охорони здоров'я України, чадний газ поєднується в кровоносній системі людини з гемоглобіном. Цей білок бере активну участь у транспортуванні кисню. Відтак кров втрачає свою здатність переносити і доставляти кисень до тканин, а тому організм починає дуже швидко відчувати його нестачу.

Ступінь отруєння і наслідки багато в чому залежать від об'єму та часу, впродовж якого людина вдихала чадний газ. Навіть якщо його концентрація в повітрі невелика, але людина вдихає оксид вуглецю протягом довгого періоду, це може мати для здоров'я серйозні наслідки.

Отруєння чадним газом: симптоми

Найпоширенішими симптомами отруєння чадним газом є:

  • нудота;
  • головний біль;
  • слабкість;
  • прискорене дихання;
  • запаморочення;
  • відчуття втоми;
  • сплутаність свідомості.

Сильний дефіцит кисню (гіпоксія) від отруєння чадним газом може навіть стати причиною незворотних пошкоджень серця чи мозку. Насамперед, кажуть в Міністерстві, якщо ви відчули схожі симптоми, одразу виключіть всі електроприлади, відкрийте вікна, викличте аварійну газову службу (номер 104).

Як допомогти собі і близьким за отруєння чадним газом

Якщо ви підозрюєте у себе чи своїх близьких отруєння чадним газом, потрібно:

  • викликати швидку допомогу (номер 103);
  • вийти чи винести потерпілого на свіже повітря;
  • розстібнути комір та ремінь;
  • покласти голову на подушку.

Як можна захистити себе від чадного газу

Дуже важливо пам'ятати про декілька важливих правил:

  • не залишайте газові прилади увімкненими без нагляду;
  • використовуйте для обігрівання приміщення лише ті прилади, які для цього призначені;
  • регулярно перевіряйте обладнання на справність;
  • відчиняйте заслінку в комині чи пічці, якщо використовуєте пічне опалення;
  • не встановлюйте в одному приміщенні газову колонку і електровитяжку;
  • за можливості встановіть спеціальний прилад для визначення концентрації чадного газу;
  • частіше провітрюйте кімнати, де встановлені газові прилади;
  • не використовуйте бензинові двигуни чи генератори ближче ніж за 6 метрів від вікон, вентиляційних отворів, дверей;
  • не спалюйте нічого в каміні чи пічці, якщо до них не під'єднана вентиляція.

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