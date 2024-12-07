Що потрібно зробити, щоб не отруїтися чадним газом під час опалювального сезону

Чадний газ є невидимою загрозою, яка може навіть в невеликих концентраціях бути смертельною.
Чадний газ: що це
Чадний газ або оксид вуглецю (CO) є токсичним газом, який утворюється в процесі горіння, коли існує брак кисню. Він не має запаху, смаку або кольору, що робить його надзвичайно небезпечним, адже чадний газ неможливо ідентифікувати. Навіть у невеликих концентраціях він може смертельно впливати на організм людини.
Утворюється чадний газ під час горіння вуглецевих сполук. Він може швидко накопичитися в приміщенні, де недостатня вентиляція або несправна техніка. Найчастіше він виділяється від роботи:
- портативних бензинових генераторів;
- двигунів внутрішнього згорання авто;
- мийних машин;
- вугільних, дров'яних або газових печей;
- вугільних грилей;
- камінів;
- гасових обігрівачів;
- газових водонагрівачів.
Як чадний газ діє на організм людини
Як пояснюють в Міністерстві охорони здоров'я України, чадний газ поєднується в кровоносній системі людини з гемоглобіном. Цей білок бере активну участь у транспортуванні кисню. Відтак кров втрачає свою здатність переносити і доставляти кисень до тканин, а тому організм починає дуже швидко відчувати його нестачу.
Ступінь отруєння і наслідки багато в чому залежать від об'єму та часу, впродовж якого людина вдихала чадний газ. Навіть якщо його концентрація в повітрі невелика, але людина вдихає оксид вуглецю протягом довгого періоду, це може мати для здоров'я серйозні наслідки.
Отруєння чадним газом: симптоми
Найпоширенішими симптомами отруєння чадним газом є:
- нудота;
- головний біль;
- слабкість;
- прискорене дихання;
- запаморочення;
- відчуття втоми;
- сплутаність свідомості.
Сильний дефіцит кисню (гіпоксія) від отруєння чадним газом може навіть стати причиною незворотних пошкоджень серця чи мозку. Насамперед, кажуть в Міністерстві, якщо ви відчули схожі симптоми, одразу виключіть всі електроприлади, відкрийте вікна, викличте аварійну газову службу (номер 104).
Як допомогти собі і близьким за отруєння чадним газом
Якщо ви підозрюєте у себе чи своїх близьких отруєння чадним газом, потрібно:
- викликати швидку допомогу (номер 103);
- вийти чи винести потерпілого на свіже повітря;
- розстібнути комір та ремінь;
- покласти голову на подушку.
Як можна захистити себе від чадного газу
Дуже важливо пам'ятати про декілька важливих правил:
- не залишайте газові прилади увімкненими без нагляду;
- використовуйте для обігрівання приміщення лише ті прилади, які для цього призначені;
- регулярно перевіряйте обладнання на справність;
- відчиняйте заслінку в комині чи пічці, якщо використовуєте пічне опалення;
- не встановлюйте в одному приміщенні газову колонку і електровитяжку;
- за можливості встановіть спеціальний прилад для визначення концентрації чадного газу;
- частіше провітрюйте кімнати, де встановлені газові прилади;
- не використовуйте бензинові двигуни чи генератори ближче ніж за 6 метрів від вікон, вентиляційних отворів, дверей;
- не спалюйте нічого в каміні чи пічці, якщо до них не під'єднана вентиляція.
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