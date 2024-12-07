Що потрібно зробити, щоб не отруїтися чадним газом під час опалювального сезону

Чадний газ є невидимою загрозою, яка може навіть в невеликих концентраціях бути смертельною.

Чадний газ: що це

Чадний газ або оксид вуглецю (CO) є токсичним газом, який утворюється в процесі горіння, коли існує брак кисню. Він не має запаху, смаку або кольору, що робить його надзвичайно небезпечним, адже чадний газ неможливо ідентифікувати. Навіть у невеликих концентраціях він може смертельно впливати на організм людини.

Утворюється чадний газ під час горіння вуглецевих сполук. Він може швидко накопичитися в приміщенні, де недостатня вентиляція або несправна техніка. Найчастіше він виділяється від роботи:

портативних бензинових генераторів;

двигунів внутрішнього згорання авто;

мийних машин;

вугільних, дров'яних або газових печей;

вугільних грилей;

камінів;

гасових обігрівачів;

газових водонагрівачів.

Як чадний газ діє на організм людини

Як пояснюють в Міністерстві охорони здоров'я України, чадний газ поєднується в кровоносній системі людини з гемоглобіном. Цей білок бере активну участь у транспортуванні кисню. Відтак кров втрачає свою здатність переносити і доставляти кисень до тканин, а тому організм починає дуже швидко відчувати його нестачу.

Ступінь отруєння і наслідки багато в чому залежать від об'єму та часу, впродовж якого людина вдихала чадний газ. Навіть якщо його концентрація в повітрі невелика, але людина вдихає оксид вуглецю протягом довгого періоду, це може мати для здоров'я серйозні наслідки.

Отруєння чадним газом: симптоми

Найпоширенішими симптомами отруєння чадним газом є:

нудота;

головний біль;

слабкість;

прискорене дихання;

запаморочення;

відчуття втоми;

сплутаність свідомості.

Сильний дефіцит кисню (гіпоксія) від отруєння чадним газом може навіть стати причиною незворотних пошкоджень серця чи мозку. Насамперед, кажуть в Міністерстві, якщо ви відчули схожі симптоми, одразу виключіть всі електроприлади, відкрийте вікна, викличте аварійну газову службу (номер 104).

Як допомогти собі і близьким за отруєння чадним газом

Якщо ви підозрюєте у себе чи своїх близьких отруєння чадним газом, потрібно:

викликати швидку допомогу (номер 103);

вийти чи винести потерпілого на свіже повітря;

розстібнути комір та ремінь;

покласти голову на подушку.

Як можна захистити себе від чадного газу

Дуже важливо пам'ятати про декілька важливих правил:

не залишайте газові прилади увімкненими без нагляду;

використовуйте для обігрівання приміщення лише ті прилади, які для цього призначені;

регулярно перевіряйте обладнання на справність;

відчиняйте заслінку в комині чи пічці, якщо використовуєте пічне опалення;

не встановлюйте в одному приміщенні газову колонку і електровитяжку;

за можливості встановіть спеціальний прилад для визначення концентрації чадного газу;

частіше провітрюйте кімнати, де встановлені газові прилади;

не використовуйте бензинові двигуни чи генератори ближче ніж за 6 метрів від вікон, вентиляційних отворів, дверей;

не спалюйте нічого в каміні чи пічці, якщо до них не під'єднана вентиляція.

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