Що повинно входити в ідеальний сніданок: британський математик вивів формулу

Кулінари і дієтологи досі сперечаються про те, яким повинен бути ідеальний сніданок: білковим чи вуглеводним, тяжким чи легким, а може збалансованим. Але британський математик вирішив цю проблему, вивівши спеціальну формулу.

Як пишуть у виданні Daily Mail, викладач математики у Оксфордському університеті, доктор Том Кроуфорд зумів розрахувати формулу ідеального для здоров'я сніданку, використовуючи систему "шведського столу". Головною метою його дослідження було надати людині такий варіант страви на початок дня, щоб вона не переїла, отримала максимальну користь і не залишилася голодною.

Насамперед, Кроуфорд впевнений, що починати свій день зі сніданку необхідно рівно о 08:17. При цьому він радить приготувати одразу дві тарілки з їжею. У першій повинні бути:

2 яйця;

один шматок тостерного хліба;

дві скибочки бекону;

порція квасолі;

дві сосиски.

А в другій тарілці:

дві порції фруктів;

дві скибочки копченого лосося;

один йогурт;

один будь-який хлібобулочний виріб, як от бейгл, булочка, круасан;

тарілка пластівців.

Після вживання першої тарілки потрібно зачекати 16 хвилин і лише після цього починати їсти другу. Закінчувати свій сніданок математик радить о 09:02 рівно.

Том Кроуфорд впевнений, що його формула допоможе розібратися, що і в якому порядку їсти за шведським столом.

Він наголосив, що існує шість ключових складових шведського столу, які включають кількість їжі та її тип, а також час початку і закінчення сніданку. Кожен інгредієнт, який він представив в своїй формулі, є оптимальним рішенням, але ці продукти сформовані на звичках середньостатистичного британця.

Свою формулу математик вирішив створити після того, як дізнався сумну статистику: більша частина британських гостей змушені відкладати свої плани на день через надто тяжкий сніданок, який змушує їх залишатися в готелі.

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